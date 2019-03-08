Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Elektrikli şehir otomobili e.Go Life, Cenevre'deki en ucuz araç olabilir

15 bin 900 euro'luk başlangıç fiyatıyla dünyanın en ucuz elektrikli otomobillerinden biri olan e.Go Life, sportif versiyonu e.Go Life Sport ve iki elektrikli minibüs konseptiyle Cenevre'de sahne aldı.
2 ay
7,2b
2
6
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Elektrikli şehir otomobili e.Go Life, Cenevre'deki en ucuz araç olabilir
Tam Boyutta Gör
 

Alman elektrikli araç girişimi e.Go Mobile, katıldığı 2019 Cenevre Otomobil Fuarı’nda biri üretim versiyonu, diğerleri ise konsept olmak üzere toplamda dört aracını tanıttı. Geçtiğimiz yıl konsept olarak tanıtılan elektrikli şehir aracı e.Go Life, bu ay sonunda üretime girmeden hemen önce fuarda sergilendi. Onun daha sportif hali olan e.Go Life Sport konsepti de ilk kez görücüye çıkarken, e-Go Mobile’ın elektrikli minibüsleri de ziyaretçilerle buluştu.

Başlangıç fiyatı 15 bin 900 euro

Pazardaki en ucuz elektrikli otomobillerden biri olan e.Go Life, Fiat 500 modelinden biraz daha kısa olan gövdesinin altında 4 kişilik bir kabin barındırıyor. Bu küçük şehir otomobili e.Go Life 20, e.Go Life 40 ve e.Go Life 60 olmak üzere üç farklı versiyona sahip. Giriş seviyesinde 20 kW elektrik motoru ve 14.5 kWh batarya sunan aracın üst versiyonları sırasıyla 17.5 kWh ve 23.5 kWh bataryaya sahip. Sürüş menzilleri de sırasıyla 100 km, 113 km ve 145 km olarak ölçülüyor. Giriş seviyesi olan e.Go Life 20’nin fiyatı 15 bin 900 euro. Diğerlerinin fiyatı da sırasıyla 17 bin 400 ve 19 bin 900 euro olarak belirlenmiş.

e.Go Life Sport konsepti 

İlk kez Cenevre’de tanıtılan e.Go Life Sport konsepti de adından anlaşılacağı üzere standart modelin daha sportif bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Standart modele göre performansının da iyileştirilmesi beklenen aracın teknik detayları henüz bilinmiyor. Fakat tasarımdaki değişiklikler arasında daha sportif bir tampon, yan etekler ve cam tavan yer alıyor. Ayrıca kabin tarafında daha kaliteli seçenekler sunacağı da gelen bilgiler arasında.

Elektrikli ve otonom minibüsler  

Ürün çeşitliliği gittikçe artan e.Go Mobile’ın Cenevre’deki standında iki elektrikli minibüs de sergileniyor. e.Go Mover ismiyle üretime yakın bir konsept olarak sergilenen elektrikli ve otonom minibüs 15 yolcu taşıyabiliyor. ZF ortaklığında geliştirilen e.Go Mover’ın 2020 yılında üretime gireceği söyleniyor. İlk etapta bir sürücü tarafından kullanılacak elektrikli minibüsün ilerleyen zamanlarda tam otonom olarak yoluna devam edeceği söyleniyor.

e.Go Mover modeli baz alınarak geliştirilen bir başka elektrikli minibüs de e.Go Lux. Diğer versiyonun aksine daha özel kullanımlar için tasarlanan elektrikli minibüsün kabini mobil konferans salonuna dönüştürülebiliyor. Bu sayede otonom halde ilerlerken iş görüşmeleri ve toplantılar yapmak mümkün oluyor. Bu aracın kabininde daha konforlu koltuklar ve televizyon bulunuyor.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
atilasat 2 ay en beğenilen
almanya için 11 asgari ücret maaşı,Türkiye için vergiler hariç 50 asgari ücret maaşı.
Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Fenomenon 2 ay
tam benlik araba. keşke devlet şu arabalardan daha az vergi alsa da rahatça alabilsek. ama devlet elektrikli arabalardan daha az vergi almak yerine benzinli arabalardan daha fazla vergi alarak sorunu çözer merak etmeyin :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muammer816 2 ay
fiyatı uygun ve kullanışlı olan her otomobil bizim ülkemizde satılır fakat ürünler pahalı,alım gücü düşük olduğundan bu gibi araçları yıllar sonra görebiliyoruz yollarımızda.anca gurbetçilerimizin arabalarını görüyoruz tatile geldiklerinde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sml_akyz 2 ay
Bizde de fiyatı 15-20 bin arasında olsun bak nasıl tutuluyor bu araba.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bulentcandan 2 ay
Karsan da elektrikli minibüs üretiyor, gerçi bütün elektrik altyapısı BMW i3'ten alınma ama olsun.
Elon Musk da yıllar önce 10-15 kişilik minibüsler yapalım demiş, sonra 7 koltuklu SUV yaparız geçeriz demiş.
Bugün İzmir'de elektrikli toplu taşıma otobüsü kullanılıyor. O da Bozankaya-Karsan üretimi diye biliyorum.
Fakat küçük, iki kişilik elektrikli otomobil pek rağbet görmez gibi geliyor bana.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sniper23 2 ay bulentcandan
Londra'da böyle bir şey çok işe yarar. Ki zaten Şehir otomobili diye geçiyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
atilasat 2 ay en beğenilen
almanya için 11 asgari ücret maaşı,Türkiye için vergiler hariç 50 asgari ücret maaşı.
Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 ay Skype’ın yeni web sürümü yayınlandı, sadece Chrome ve Edge üzerinden ulaşılabiliyor 2 ay OnePlus 7 tanıtılmadan satışa sunuldu, özellikleri ve resmi ortaya çıktı 2 ay Xiaomi Black Shark 2 modelinin AnTuTu puanı ortaya çıktı 2 ay Spotify uygulaması bazı Samsung telefonlarda ön yüklü olarak gelecek 2 ay Battlefield 5 Battle Royale modunun tanıtım videosu sızdırıldı 2 ay 2020 Volkswagen Golf (Mk8) yeni görüntülerle tamamen ortaya çıktı 2 ay Çevrim içi müzik platformları telif ücretlerinin düşürülmesi için harekete geçti 2 ay Crew Dragon Dünya'ya geri döndü: İşte iniş görüntüleri 2 ay Microsoft Türkiye CTO'su Onur Koç ile Yapay Zeka Üzerine Konuştuk 2 ay Kadınlar Günü için Apple Music özel sayfası yayında 2 ay Finlandiya, kömürden enerji üretimini 2029 yılında sonlandırıyor 2 ay Toyota, Ay'a uzay aracı göndermek için hazırlıklara başladı 2 ay HTC'nin en güzel telefonu | Exodus 1 elimizde 2 ay BMW, Audi'nin Bayern Münih'teki hisselerini satın almaya hazırlanıyor 2 ay Huawei Y7 2019 tanıtıldı. İşte özellikleri ve fiyatı 2 ay Pokemon GO, 3 yılda rekor gelire imza attı 2 ay Sadece kadın astronotların yer alacağı uzay yürüyüşü, tarihte bir ilk olma özelliğine sahip 2 ay İkinci nesil WD Black SN750 NVMe SSD modeli duyuruldu 2 ay 2 milyondan fazla satan Slime Rancher, kısa süreliğine ücretsiz oldu 2 ay Yeşil Dedektör uygulamasına sızıp, ihbarları önceden haber verdiler 2 ay GÖRÜNTÜLENEN Elektrikli şehir otomobili e.Go Life, Cenevre'deki en ucuz araç olabilir Sonraki Corsair eğlenceye yönelik yeni klavyesini duyurdu 2 ay Kablosuz şarj sunan yenilikçi telefon standı destek arıyor 2 ay Yerli girişim TurkishKit ülkemizdeki en kapsamlı Apple yazılım eğitimlerini veriyor 2 ay Harley-Davidson'un ilk elektrikli motosikleti daha fazla menzil sunacak 2 ay Mark Zuckerberg, Facebook’u gizlilik odaklı bir platforma dönüştüreceğini açıkladı 2 ay Superman kötü olsaydı ne olurdu? Sony'nin 'Brightburn' filminden yeni fragman 2 ay Xiaomi, Black Shark 2'nin tanıtım tarihini açıkladı 2 ay Sennheiser Momentum True Wireless kablosuz kulaklık ülkemizde satışa sunuldu 2 ay Yüzüklerin Efendisi dizisinin konusuyla ilgili ilk detaylar paylaşıldı 2 ay Depremin etkisi 'yerli' izolatörle düşürülüyor 2 ay 3 kameralı Huawei P Smart+ 2019 duyuruldu 2 ay ZTE'nin katlanabilir akıllı telefon patenti ortaya çıktı 2 ay DRAM fiyatları %30 düştü 2 ay Google, kişisel verileri yapay zekadan gizleyen bir araç paylaştı 2 ay iPad ve iPhone'da PS4 oyunlarını oynayın! 2 ay Samsung Galaxy S10'un ekranında neden beyaz bir ışık yanıp sönüyor? 2 ay Redmi Note 7 Pro ile düşük ışıkta çekilen fotoğraf örneği paylaşıldı 2 ay Google, batarya bitikken bile dijital kimlik bilgilerinize erişebilecek bir uygulama üzerinde çalışıyor 2 ay 2019 Mitsubishi L200'ün Avrupa versiyonu Cenevre'de tanıtıldı 2 ay Google Görseller üzerinde fiyat gösteren yeni bir reklam formatı geliyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim