Elektrikli şehir otomobili e.Go Life, Cenevre'deki en ucuz araç olabilir

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Alman elektrikli araç girişimi e.Go Mobile, katıldığı 2019 Cenevre Otomobil Fuarı’nda biri üretim versiyonu, diğerleri ise konsept olmak üzere toplamda dört aracını tanıttı. Geçtiğimiz yıl konsept olarak tanıtılan elektrikli şehir aracı e.Go Life, bu ay sonunda üretime girmeden hemen önce fuarda sergilendi. Onun daha sportif hali olan e.Go Life Sport konsepti de ilk kez görücüye çıkarken, e-Go Mobile’ın elektrikli minibüsleri de ziyaretçilerle buluştu.

Başlangıç fiyatı 15 bin 900 euro

Pazardaki en ucuz elektrikli otomobillerden biri olan e.Go Life, Fiat 500 modelinden biraz daha kısa olan gövdesinin altında 4 kişilik bir kabin barındırıyor. Bu küçük şehir otomobili e.Go Life 20, e.Go Life 40 ve e.Go Life 60 olmak üzere üç farklı versiyona sahip. Giriş seviyesinde 20 kW elektrik motoru ve 14.5 kWh batarya sunan aracın üst versiyonları sırasıyla 17.5 kWh ve 23.5 kWh bataryaya sahip. Sürüş menzilleri de sırasıyla 100 km, 113 km ve 145 km olarak ölçülüyor. Giriş seviyesi olan e.Go Life 20’nin fiyatı 15 bin 900 euro. Diğerlerinin fiyatı da sırasıyla 17 bin 400 ve 19 bin 900 euro olarak belirlenmiş.

e.Go Life Sport konsepti

İlk kez Cenevre’de tanıtılan e.Go Life Sport konsepti de adından anlaşılacağı üzere standart modelin daha sportif bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Standart modele göre performansının da iyileştirilmesi beklenen aracın teknik detayları henüz bilinmiyor. Fakat tasarımdaki değişiklikler arasında daha sportif bir tampon, yan etekler ve cam tavan yer alıyor. Ayrıca kabin tarafında daha kaliteli seçenekler sunacağı da gelen bilgiler arasında.

Elektrikli ve otonom minibüsler

Ürün çeşitliliği gittikçe artan e.Go Mobile’ın Cenevre’deki standında iki elektrikli minibüs de sergileniyor. e.Go Mover ismiyle üretime yakın bir konsept olarak sergilenen elektrikli ve otonom minibüs 15 yolcu taşıyabiliyor. ZF ortaklığında geliştirilen e.Go Mover’ın 2020 yılında üretime gireceği söyleniyor. İlk etapta bir sürücü tarafından kullanılacak elektrikli minibüsün ilerleyen zamanlarda tam otonom olarak yoluna devam edeceği söyleniyor.

e.Go Mover modeli baz alınarak geliştirilen bir başka elektrikli minibüs de e.Go Lux. Diğer versiyonun aksine daha özel kullanımlar için tasarlanan elektrikli minibüsün kabini mobil konferans salonuna dönüştürülebiliyor. Bu sayede otonom halde ilerlerken iş görüşmeleri ve toplantılar yapmak mümkün oluyor. Bu aracın kabininde daha konforlu koltuklar ve televizyon bulunuyor.