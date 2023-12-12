Otokar, İtalya’ya elektrikli minibüs satışı yaptı

Otokar’dan İtalya’ya elektrikli minibüs satışı
Yapılan açıklamaya göre Otokar, İtalya'dan 29 adet elektrikli e-CENTRO minibüs siparişi aldı. Bu minibüsler ülkede 6 farklı şehirde hizmet verecek. Aktarılanlara göre bu elektrikli minibüsler önümüzdeki yıldan itibaren ilk olarak Roma caddelerinde serüvenlerine başlayacak. 2024'ün ikinci yarısında ise Siracusa, Salerno, Reggio Calabria, Cagliari ve Palermo hizmet verecek.
Otokar Ticari Araçlar Genel Müdür Yardımcısı Kerem Erman yaptığı açıklamada sektörde 60 yıllık tecrübe ile ürettikleri on binlerce araçlarının, dünyanın dört bir yanında her gün milyonlarca yolcuya hizmet verdiğini aktararak “Geçen yıl ağırlıklı olarak Avrupa'da yürüttüğümüz tanıtım çalışmaları neticesinde e-Centro'lar çok beğenildi.” dedi. Bununla birlikte yapılan ihracat anlaşmasının mali detayları paylaşılmadı.
Otokar e-CENTRO özellikleri
32 yolcu kapasiteli e-CENTRO geliştirilirken Otokar’ın 1970’lerde tasarlayıp ürettiği mini otobüslerin tasarımından ilham alındı. Otokar’a göre Seviye 4 otonom sürüş teknolojisine sahip e-CENTRO sürücüye ihtiyaç duymadan seyahat edebiliyor. Trafik kurallarına uyacak şekilde geliştirilen araç, konumunu hassas bir şekilde algılıyor. Hava koşullarından bağımsız günün her saatinde kesintisiz hizmet verebilen araç, belirlenen güzergahta duraklara yanaşarak yolcuların sorunsuz bir şekilde inip binmesini sağlıyor.Kaynakça https://commercial.otokar.com.tr/mikrobus/e-centro https://www.otokareurope.com/otokar-live/29-microbus-otokar-pour-les-transports-publics-italiens https://www.aa.com.tr/tr/sirkethaberleri/otomotiv/otokar-e-centro-mikrobusleri-italya-toplu-tasimaciliginda-kullanilacak/684344 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.