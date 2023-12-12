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    Otokar, İtalya’ya elektrikli minibüs satışı yaptı

    Koç Holding bünyesinde yer alan Otokar, tamamıyla elektrikli e-CENTRO minibüslerini İtalya’ya ihraç ettiğini açıkladı. Açıklamaya göre İtalya, çok sayıda Otokar e-CENTRO minibüs alacak.
    Otokar, İtalya’ya elektrikli minibüs satışı yaptı Tam Boyutta Gör
    Türk mühendislerin tasarladığı ve ürettiği e-CENTRO minibüsleri, İtalya'nın altı farklı şehrinde toplu taşımacılık alanında hizmet verecek. Koç Holding bünyesinde yer alan Otokar tarafından üretilen e-CENTRO, firmanın Avrupa pazarında büyümesini sağlayabilecek potansiyele sahip. Zaten yapılan bu anlaşma da bunun bir göstergesi.

    Otokar’dan İtalya’ya elektrikli minibüs satışı

    Yapılan açıklamaya göre Otokar, İtalya'dan 29 adet elektrikli e-CENTRO minibüs siparişi aldı. Bu minibüsler ülkede 6 farklı şehirde hizmet verecek. Aktarılanlara göre bu elektrikli minibüsler önümüzdeki yıldan itibaren ilk olarak Roma caddelerinde serüvenlerine başlayacak. 2024'ün ikinci yarısında ise Siracusa, Salerno, Reggio Calabria, Cagliari ve Palermo hizmet verecek.

    Otokar Ticari Araçlar Genel Müdür Yardımcısı Kerem Erman yaptığı açıklamada sektörde 60 yıllık tecrübe ile ürettikleri on binlerce araçlarının, dünyanın dört bir yanında her gün milyonlarca yolcuya hizmet verdiğini aktararak “Geçen yıl ağırlıklı olarak Avrupa'da yürüttüğümüz tanıtım çalışmaları neticesinde e-Centro'lar çok beğenildi.” dedi. Bununla birlikte yapılan ihracat anlaşmasının mali detayları paylaşılmadı.

    Otokar e-CENTRO özellikleri

    Otokar, İtalya’ya elektrikli minibüs satışı yaptı Tam Boyutta Gör
    Yukarıda da bahsettirttiğimiz gibi e-CENTRO minibüsler tamamen elektrikli yapıdalar. Dolayısıyla sıfır emisyon değeri ve sessiz sürüş imkanı sunuyorlar. e-CENTRO’lar 200 kW maksimum güç ve 1200 Nm maksimum torka sahip elektrikli motoru ve 110 kWh Li-ion NMC bataryaları ile 200 kilometre menzil sunuyor. Ayrıca bu minibüsün bataryaları 1.5 saat gibi bir sürede şarj olabiliyor. Ayrıca rejeneratif frenleme özelliği ile şehir trafiğinde yapılan frenleme ve yavaşlamalardan %25 oranında enerji geri kazanımı sağlanıyor.

    32 yolcu kapasiteli e-CENTRO geliştirilirken Otokar’ın 1970’lerde tasarlayıp ürettiği mini otobüslerin tasarımından ilham alındı. Otokar’a göre Seviye 4 otonom sürüş teknolojisine sahip e-CENTRO sürücüye ihtiyaç duymadan seyahat edebiliyor. Trafik kurallarına uyacak şekilde geliştirilen araç, konumunu hassas bir şekilde algılıyor. Hava koşullarından bağımsız günün her saatinde kesintisiz hizmet verebilen araç, belirlenen güzergahta duraklara yanaşarak yolcuların sorunsuz bir şekilde inip binmesini sağlıyor.

    Kaynakça https://commercial.otokar.com.tr/mikrobus/e-centro https://www.otokareurope.com/otokar-live/29-microbus-otokar-pour-les-transports-publics-italiens https://www.aa.com.tr/tr/sirkethaberleri/otomotiv/otokar-e-centro-mikrobusleri-italya-toplu-tasimaciliginda-kullanilacak/684344
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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