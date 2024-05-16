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Tam Boyutta Gör Renault, Yeni Renault Master'ı temel alan seviye 4 otonom elektrikli minibüsünü duyurdu ve yakında üretime geçeceğini açıkladı. Yeni robotize elektrikli minibüsün EasyMile, Milla ve WeRide gibi uzman mobilite ortakları tarafından özelleştirmeye uygun bir platform olması amaçlanıyor.

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Renault, otonom araç stratejisini değiştiriyor

Renault, otonom araç stratejisinde değişiklik yaparak, daha gelişmiş otonom teknolojilerini toplu taşıma sektörüne yönlendireceğini açıkladı. Şirket, bireysel araçlarda ise yakın gelecekte seviye 2 otonom sürüşün ötesini sunma ihtimalinin düşük olduğunu belirtti. Renault halihazırda modellerinin çoğunda yüksek sürüş desteği sunuyor.

Şirketin basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Tam araç otonomisi elde etmek amacıyla bazı fonksiyonların otomasyonu, mevcut düzenlemeler, müşteri beklentileri, karmaşık teknolojilerin maliyeti göz önüne alındığında şu an için pek olası görünmüyor."

Tam Boyutta Gör Şirket bireysel araçlar için yüksek seviyede otonom sürüşü mevcut durumda gereksiz görürken, otonom minibüs tarzı şehir içi toplu taşıma çözümlerine olan ilginin artacağını ve yıllık birkaç bin araç seviyesine çıkacağını tahmin ediyor.

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Renault'nun yakında çıkacak otonom elektrikli minibüsü 26 Mayıs - 9 Haziran 2024 tarihleri arasında Fransa Açık Tenis Grand Slam etkinliğinde gösterilecek ve etkinlik sırasında Roland-Garros stadyumuna erişim için elektrikli otonom servis olarak deneme sürüşü yapacak.

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Renault, tam otonom minibüsünü duyurdu, yakında üretime geçecek