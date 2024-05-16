Renault, tam otonom minibüsünü duyurdu, yakında üretime geçecek

Renault, otonom araç stratejisini değiştiriyor
Renault, otonom araç stratejisinde değişiklik yaparak, daha gelişmiş otonom teknolojilerini toplu taşıma sektörüne yönlendireceğini açıkladı. Şirket, bireysel araçlarda ise yakın gelecekte seviye 2 otonom sürüşün ötesini sunma ihtimalinin düşük olduğunu belirtti. Renault halihazırda modellerinin çoğunda yüksek sürüş desteği sunuyor.
Şirketin basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Tam araç otonomisi elde etmek amacıyla bazı fonksiyonların otomasyonu, mevcut düzenlemeler, müşteri beklentileri, karmaşık teknolojilerin maliyeti göz önüne alındığında şu an için pek olası görünmüyor."
Renault'nun yakında çıkacak otonom elektrikli minibüsü 26 Mayıs - 9 Haziran 2024 tarihleri arasında Fransa Açık Tenis Grand Slam etkinliğinde gösterilecek ve etkinlik sırasında Roland-Garros stadyumuna erişim için elektrikli otonom servis olarak deneme sürüşü yapacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.