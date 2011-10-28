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Elektronik kitap yüklü Kindle, boş Kindle'dan daha ağır

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
26,2b
1
36
Zamazingo
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Elektronik kitapların milyonlarla buluşmasına ön ayak olan Amazon Kindle, yenilenen özellikleriyle eKitap okuyucusu pazarının lideri olmayı sürdürüyor. Kendi segmentinin en başarılı cihazı olarak gösterilen Kindle için ilginç bir detay tespit edildi.
Kaliforniya Üniversitesi'nden Bilgisayar Bilimi profesörü John D. Kubiatowicz, elektronik kitap yüklenmemiş Kindle'ın, elektronik kitap yüklü Kindle'dan daha hafif olduğunu tespit etti. Araştırmanın sonuçlarına göre, içerik yüklü Kindle kitap okuyucusunun, aynı özelliklere sahip boş versiyonuna göre 10–18 (10 üzeri -18) gram arasında daha ağır olduğu anlaşıldı.
Elektronik kitaplardan söz ettiğimiz için içeriğin doğrudan ağırlık artışına sebebiyet vermesi pek mümkünm değil.  Bu noktada ağırlığa etki eden temel noktanın, bilgileri NAND Flash bellek yongasında tutabilmek için cihazın ihtiyaç duyduğu ekstra enerji gereksinimi. Yani eklenen eKitapların depolanması için kullanılan enerji aynı zamanda ağırlığı da arttırıyor.
Depolanan veri miktarındaki değişim, bellekteki toplam elektron sayısına etki etmese de eKitap yüklü modeldeki enerji kullanım farkının, muhafazakar yaklaşımla bit başına 10–15 (10 üzeri -15) jul olduğu tahmin ediliyor. Prensipte var olduğu belirtilen farkın son derece az (10 üzeri -18) olduğu için efektif olarak ölçülmesinin mümkün olmadığı belirtiliyor.

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WirLieBen 8 yıl en beğenilen
nocen

Peki yüklü bir hdd de boş bir hdd'den daha ağırmıdır ?

pekii 1000(bin) ton demir mi daha ağırdır yoksa pammığ mı
nocenPeki yüklü bir hdd de boş bir hdd'den daha ağırmıdır ?pekii 1000(bin) ton demir mi daha ağırdır yoksa pammığ...
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Yanıtla +18
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eXaline 8 yıl
bırakında 0.000000000000000001 gr da ağır olsun yani...
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alpa07 8 yıl
('') :D
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ZZ RAT 8 yıl
adam isi yok bunu hesaplamis,
acik hava ile kapali havada tartsan gene bu kadarcik agirlik farki ortaya cikar.
Tamamen reklam kokan hareketler.
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oktayakgoz 8 yıl
farkındamısınız artık reklamlar bu yolla yapılıyor. bizim çakma sanatçılar kaset çıkaracakları zaman talk showlara konuk olur. bir iki altdatma zılama haberi olur. bu piyasada böyle olmuş. yalan yere apple reklamları ve böyle aptal haberlerden açıkçası forum tat vermez oldu. eskiden forumu takip etmek bi zekti benim için.
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alito 8 yıl
diyet kitabı yükleyince hafifler mi acaba
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civilbugra 8 yıl
biliyorsunuzdur belki ama üzeri terimler atıyorum 10^30 yani 10 üzeri 30 şeklinde yazılır genelde söylim dedim
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Ismail Vilehand 8 yıl
Yeni nesil Kindle'ların çıkışına 15 gün kalmışken iyi reklam olmuş. Cihazlar da güzel zaten, getirtebilirsem bir Kindle Fire kapmayı düşünüyorum.
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bocekgrafik 8 yıl
Tasarım olarak bunu çok beğendim. En az üstünde durduğu gazete kadar sade, şık ve asil bir duruşu var.
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radiko1 8 yıl
Eeee. Tabii.. O kadar bilgiyi dolduruken parmak izi kalmıştır üzerine ondandır.
Ne komik yaaa..
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oguz1327 8 yıl
millet nelerle ugrasiyor...
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sertacarslan 8 yıl
nocen



Peki yüklü bir hdd de boş bir hddden daha ağırmıdır ?




Hdd'ler manyetik yuzeyin magnetizmayla surulmesi mantigiyla calisir. Bir alana dikey bir derinlikte elktronlar gonderilir(eskiden yatay bir yuzeyde yapilirdi), bu sayede ilgili yuzeyin + ya da - yukle yuklenmesi saglanir ve veri okunabilir bir anlam kazanir.

Hdd fabrikada ilk kez formatlandiginda tum yuzey belirli sayida ve belirli bir derinlikteki elektronlarla piyasaya surulur. Siz veri yazmaya basladiginizda (ya da sildiginizde) yeni elektronlar yuzeye gonderilir. Bu yeni elektronlar, onceki elektronlari yuzeyin daha derinliklerine iter. Diskin malzeme kalitesine gore 15-20 kez derinlere itilmis elektronlari yakalama sansi bulunmaktadir. Zaten veri kurtarma firmalari bu mantikla yuzeyin normalden daha derindeki elektronlari izleyen teknolojilerle cok eski verilerinizi kurtarabilirler. Belirli bir derinlikten sonra, elektronlar, diskin manyetik malzemesi tarafindan tutulamaz olurlar(malzemeyi gecmis olurlar) ve metal aksam ile birlikte kasaya, oradan da sebekeye topraklama yoluyla giderek sistemi terkederler.

Bu baglamda, cok kullanilmis bir Hdd, az kullanilmis bir Hdd'den belirli bir sinira kadar her zaman daha agirdir (10 uzeri eksi bilmemkac gram:)

Ayni mantik, farkli teknikler kullanilmakla beraber, tum silikon teknolojisi hafiza bilesenleri (islemciler de cache, data-code-stack-ip segmentleri vs nedeniyle) icin gecerlidir. Yalniz haberde bos kindle denilmis, "yeni bir kindle" yada "az kullanilmis bir kindle" denilmesi daha dogru olurdu.

1 Yanıt Yanıtla +1
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bocekgrafik 8 yıl sertacarslan
sertacarslan

nocen



Peki yüklü bir hdd de boş bir hddden daha ağırmıdır ?




Hdd'ler manyetik yuzeyin magnetizmayla surulmesi mantigiyla calisir. Bir alana dikey bir derinlikte elktronlar gonderilir(eskiden yatay bir yuzeyde yapilirdi), bu sayede ilgili yuzeyin + ya da - yukle yuklenmesi saglanir ve veri okunabilir bir anlam kazanir.

Hdd fabrikada ilk kez formatlandiginda tum yuzey belirli sayida ve belirli bir derinlikteki elektronlarla piyasaya surulur. Siz veri yazmaya basladiginizda (ya da sildiginizde) yeni elektronlar yuzeye gonderilir. Bu yeni elektronlar, onceki elektronlari yuzeyin daha derinliklerine iter. Diskin malzeme kalitesine gore 15-20 kez derinlere itilmis elektronlari yakalama sansi bulunmaktadir. Zaten veri kurtarma firmalari bu mantikla yuzeyin normalden daha derindeki elektronlari izleyen teknolojilerle cok eski verilerinizi kurtarabilirler. Belirli bir derinlikten sonra, elektronlar, diskin manyetik malzemesi tarafindan tutulamaz olurlar(malzemeyi gecmis olurlar) ve metal aksam ile birlikte kasaya, oradan da sebekeye topraklama yoluyla giderek sistemi terkederler.

Bu baglamda, cok kullanilmis bir Hdd, az kullanilmis bir Hdd'den belirli bir sinira kadar her zaman daha agirdir (10 uzeri eksi bilmemkac gram:)

Ayni mantik, farkli teknikler kullanilmakla beraber, tum silikon teknolojisi hafiza bilesenleri (islemciler de cache, data-code-stack-ip segmentleri vs nedeniyle) icin gecerlidir. Yalniz haberde bos kindle denilmis, "yeni bir kindle" yada "az kullanilmis bir kindle" denilmesi daha dogru olurdu.



Çok güzel bir açıklama olmuş. İstifade ettim, teşekkürler.
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Tokay 8 yıl
KACIK
bırakında 0.000000000000000001 gr da ağır olsun yani...

Kesin üzerine toz falan düşmüştür :)
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Réplika 8 yıl
Aman ne büyük bir buluş


Elektronik kitap insanları kazıklamak için bulunmuş bir icat zaten.
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