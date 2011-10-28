Elektronik kitap yüklü Kindle, boş Kindle'dan daha ağır

Elektronik kitapların milyonlarla buluşmasına ön ayak olan Amazon Kindle, yenilenen özellikleriyle eKitap okuyucusu pazarının lideri olmayı sürdürüyor. Kendi segmentinin en başarılı cihazı olarak gösterilen Kindle için ilginç bir detay tespit edildi.

Kaliforniya Üniversitesi'nden Bilgisayar Bilimi profesörü John D. Kubiatowicz, elektronik kitap yüklenmemiş Kindle'ın, elektronik kitap yüklü Kindle'dan daha hafif olduğunu tespit etti. Araştırmanın sonuçlarına göre, içerik yüklü Kindle kitap okuyucusunun, aynı özelliklere sahip boş versiyonuna göre 10–18 (10 üzeri -18) gram arasında daha ağır olduğu anlaşıldı.

Elektronik kitaplardan söz ettiğimiz için içeriğin doğrudan ağırlık artışına sebebiyet vermesi pek mümkünm değil. Bu noktada ağırlığa etki eden temel noktanın, bilgileri NAND Flash bellek yongasında tutabilmek için cihazın ihtiyaç duyduğu ekstra enerji gereksinimi. Yani eklenen eKitapların depolanması için kullanılan enerji aynı zamanda ağırlığı da arttırıyor.

Depolanan veri miktarındaki değişim, bellekteki toplam elektron sayısına etki etmese de eKitap yüklü modeldeki enerji kullanım farkının, muhafazakar yaklaşımla bit başına 10–15 (10 üzeri -15) jul olduğu tahmin ediliyor. Prensipte var olduğu belirtilen farkın son derece az (10 üzeri -18) olduğu için efektif olarak ölçülmesinin mümkün olmadığı belirtiliyor.