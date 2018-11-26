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Huawei de nokta çentikli telefonunu tanıtmak üzere

Samsung’un Galaxy A8s modelini önce beklerken Huawei bir sürpriz yaparak çentik tasarımlı akıllı telefonunu daha önce tanıtabilir. Her iki firma da Aralık ayını gözlüyor.
5 ay
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei de nokta çentikli telefonunu tanıtmak üzere

Akıllı telefon pazarında çentik tasarımına geçişin ardından şimdi de ekrana entegre sensör tasarımı ivme kazandı. Henüz piyasaya çıkmış nokta çentikli tasarıma sahip bir telefon yok ancak yarış kızıştı.

İlk kim olacak?

Oppo’nun nokta tasarımlı ilk telefonu piyasaya sürmesi beklenirken biraz gecikmiş gibi görünüyor zira halen bir hareket yok. Diğer taraftan Samsung, Infinity-O olarak tasarım markasını tanıttı ve Galaxy A8s modelinde kullanması bekleniyor.

Ayrıca Bkz. "Cherry’den hızlı yazanlara üst seviye mekanik klavye"

Huawei de noktalı çentiğe sahip bir telefon üzerinde çalışıyor ve belki de herkesten daha önce piyasaya sürebilir. Zira firma sosyal medya üzerinde telefonun şema görselini paylaşmaya başladı. Bu da yakın zamanda bir tanıtıma işaret ediyor.

Kaynaklar Samsung ve Huawei’nin Aralık ayında bir tanıtım yapacağını ifade ediyor. Yani her iki telefonda Aralık ayı içerisinde tüketici ile buluşacak. Şimdilik net tarih olmadığı için hangisi önce bilemiyoruz ancak arada birkaç günlük fark olabilir.

 

https://www.gizmochina.com/2018/11/26/mysterious-huawei-phone-arriving-in-december-could-it-be-huawei-nova-3s/ Yorum Yaz
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Saint Ralph 5 ay en beğenilen
Bize ne kadar noktalarlar acaba.
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Nymphadora 5 ay
Huawei nova 4 12 Aralık lansman diye bir yerde okudum
teknoburada.net/...
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alp0007 5 ay
Çentiğin elli tonu...
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umit d 5 ay
samsung telefon bile değil
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mhrUca 5 ay
Samsung bitti telefon sektoru apple asla batamzda huawei samsungu devirdi
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Kayrabey 5 ay
Adamlar yine toplu taşıma da kullanırken görüntülenmiş. Çerçeve yok neredeyse 3.5 kulaklık çıkışı var.
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ukc34 5 ay
Kimin önce olduğu ne farkeder ki? Başka ne yenilik var ona bakmalı
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V4LKyR 5 ay
Samsung şu tasarımın patentini almadıysa çok yazık etti... Eğer aldıysa da, çaksın hepsine telif ihlalini yeah.
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Saint Ralph 5 ay en beğenilen
Bize ne kadar noktalarlar acaba.
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esmerbuyucu 5 ay
Yakın tarihlerde çıkan cihazlar ilk olsa ne olur, zaten bu ekran özelliğin ilklik gibi ekstra bir artısı yok.
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Manhunt Three 5 ay
Oppo derhal çıkarmalı yeni telefonu Huawei'den önce.
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m@trix 5 ay Manhunt Three
Neden?
Sidik yarışı mı bu sana ne faydası var. Bırak kim önce çıkarıyorsa çıkarsın.
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