Huawei de nokta çentikli telefonunu tanıtmak üzere

Akıllı telefon pazarında çentik tasarımına geçişin ardından şimdi de ekrana entegre sensör tasarımı ivme kazandı. Henüz piyasaya çıkmış nokta çentikli tasarıma sahip bir telefon yok ancak yarış kızıştı.

İlk kim olacak?

Oppo’nun nokta tasarımlı ilk telefonu piyasaya sürmesi beklenirken biraz gecikmiş gibi görünüyor zira halen bir hareket yok. Diğer taraftan Samsung, Infinity-O olarak tasarım markasını tanıttı ve Galaxy A8s modelinde kullanması bekleniyor.

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Huawei de noktalı çentiğe sahip bir telefon üzerinde çalışıyor ve belki de herkesten daha önce piyasaya sürebilir. Zira firma sosyal medya üzerinde telefonun şema görselini paylaşmaya başladı. Bu da yakın zamanda bir tanıtıma işaret ediyor.

Kaynaklar Samsung ve Huawei’nin Aralık ayında bir tanıtım yapacağını ifade ediyor. Yani her iki telefonda Aralık ayı içerisinde tüketici ile buluşacak. Şimdilik net tarih olmadığı için hangisi önce bilemiyoruz ancak arada birkaç günlük fark olabilir.