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Elini salla Asus OnHub hızlansın

Google'ın OnHub yönlendirici programı büyümeye devam ediyor. TP-Link'in ardından Asus da kendi OnHub yönlendiricisini ön siparişe sunduğunu duyurdu.
3 yıl
4,3b
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Ağ Ürünleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Elini salla Asus OnHub hızlansın

Google'ın Nexus cihazları haricinde aynı marka altında farklı üreticileri topladığı ilk ürünü OnHub yönlendirici oldu. Program kapsamında Google'ın belirlediği standartlar altında üreticiler OnHub yönlendiricileri tasarlıyor. Bir süre önce TP-Link ile ortaklık kurarak OnHub yönlendiricisini satışa sunan Google şimdi de Asus ile işbirliğine gidiyor. 

Google'ın OnHub programındaki amacı Nexus cihazlarındaki gibi internete erişimde önemli bir yer tutan yönlendirici cihazlarına bir standart getirmek ve kullanıcılara sunulan bağlantı kalitesini en yükseğe çıkarmak olacak. OnHub konseptinde pek çok özellik standart ve üreticiler kendi cihazlarını bu standartlar üzerine oturtuyor.

Asus OnHub, yine silindir benzeri bir tasarıma sahip ancak bu kez TP-Link versiyonunun ters çevrilmiş hali gibi duruyor. İçerisinde çok sayıda anten bulunan cihaz, antenleri sarmal bir şekilde etrafına yerleştirmiş ve bu şekilde daha verimli bir bağlantı sunabiliyor.

Asus versiyonunun yenilikçi tarafı üst kısımda bir yakınlık sensörü barındırması. Böylece elinizi salladığınızda yönlendirici önceden tanımlı cihaza WiFi bantgenişliğini artırıyor ve böylece daha rahat bir bağlantı mümkün hale geliyor. Bu özelliği iOS ve Android uygulamaları ile aktif hale getirebiliyorsunuz.

802.11 ac standardına destek veren yönlendirici çift bant desteği ile 1900Mbps'e kadar bağlantı hızlarına çıkabiliyor. 1.4GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli bir işlemci ve 1GB RAM yanında Google tarafından otomatik güncellemeleri almak için 4GB depolama alanı da unutulmamış. Güncelleme esnasında bağlantı hızları etkilenmiyor ve arkaplanda kurulum tamamlanıyor.

Ek olarak ilk güncellemede yeni bir akıllı anten algoritmasının geleceği belirtiliyor. Akıllı anten algoritması kullanıcıların konumunu ve uzaklığını algılayarak en iyi WiFi performansı sağlayacak şekilde antenleri kombine edebiliyor. Bluetooth 4.0, Weave ve 802.15.4 standartları ile uyumlu olan cihaz sadece bilgisayar ve mobil cihazlar değil, akıllı ev aletleri ile de iletişime geçecek şekilde tasarlanmış. OnHub şu anda ABD ve Kanada'da 219$ karşılığında ön satışa sunulmuş durumda. 

https://on.google.com/hub/#buy Yorum Yaz
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Patren 3 yıl
işim gücüm yok elimi sallacam oraya
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profecco 3 yıl
Çok SALLAmasyon bir ürün :)
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