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Elon Musk, Falcon 9'un suya düşme anlarını paylaştı (VİDEO)

SpaceX, Falcon 9 iniş denemelerinde bu sene ikinci kez başarısız oldu. Şirketin kurucu ve CEO'su Elon Musk, roketin suya düşüş anlarını gösteren videoyu paylaştı:
5 ay
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Elon Musk'ın popüler uzay şirketi SpaceX, bildiğiniz gibi dün NASA için önemli bir kargo görevine çıkmıştı. İkmal maddeleri ve bilimsel ekipmanlardan oluşan yaklaşık 2.5 tonluk kargoyu Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatan şirket, geri dönüşte ise her zaman olduğu gibi yine bir iniş denemesi gerçekleştirdi. Ancak Falcon 9 roketi bu denemede başarısız olup kontrolsüz bir şekilde suya düştü. Şirketin kurucusu Elon Musk, bu anların görüntüsünü paylaştı.



Twitter üzerinden konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan Musk,"Grid kanatçıklarından birisinde kısa süreli bir arıza yaşandığını öğrendik. Bu sırada Falcon kontrolünü kaybedip dönmeye başladı ve denize iniş yaptı." ifadelerini kullandı. Motorların son anlarda roketi stabilize hale getirdiğini ve inişin yumuşak bir şekilde gerçekleştiğini de belirten Musk,"Roket zarar görmemiş gibi görünüyor. Kurtarma gemileri yola çıktı." şeklinde konuştu. Musk, roketi ticari görevlerde olmasa da kendi bünyelerindeki çalışmalarda kullanabileceklerini söylüyor.



Tekrar kullanılabilir roketleriyle uzay sektöründe önemli bir devrime imza atan SpaceX, bugüne kadar 30'dan fazla başarılı iniş gerçekleştirmiş durumda. Şirketin bu alandaki ilk başarısı hatırlayacağınız üzere 22 Aralık 2015'te gelmişti. SpaceX'in iniş denemelerindeki başarı yüzdesinin her geçen yıl arttığını görüyoruz. Elon Musk, tekrar kullanılabilirlikte arzu edilen seviyeye ulaşıldığında uzay araştırmaları maliyetlerinde 100 kata yakın bir düşüş olacağını söylüyor.

SpaceX'in yörüngeye fırlattığı Dragon kapsülü, 8 Aralık günü Uluslararası Uzay İstasyonu'na yerleşecek. Kapsülün önümüzdeki ay Dünya'ya geri dönmesi bekleniyor.

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Gr8Kebabini 5 ay en beğenilen
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St Batuhan 5 ay
Altında drone gemisi I Love You muydu neydi o olsa demekki sağlam bir iniş olacaktı aslında zira son kısım gayet başarılı. Kendisini yine de iyi bir şekilde dengelemiş ve yerden destek beklemiş. Su olunca da o desteği görememiş. Sonuç olarak patlama çatlama olmadan bitirmiş. Başarısızlıktaki başarım olarak güzel yansıyor. Hataya rağmen kendisini toparlamış ama yapacak bir şeyi de kalmamış :(
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sosisvesalam 5 ay
aslında dünyadan havaya roketler için iyi bir taktik olabilir :) suya dayaklı roket yapsalar sığ bir suya düşürürler yada su üstünde yüzen bir şekilde roketi tasarlasalar dikey iniş yapmaya gerek kalmaz. 2si1 tadında uzmanlığımıda buradan paylaşmış oldum :)
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Seyrim 5 ay
Güzel mesaj vermiş.. Başarısızlık değil..
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Gr8Kebabini 5 ay en beğenilen
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