Elon Musk, Falcon 9'un suya düşme anlarını paylaştı (VİDEO)

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Elon Musk'ın popüler uzay şirketi SpaceX, bildiğiniz gibi dün NASA için önemli bir kargo görevine çıkmıştı. İkmal maddeleri ve bilimsel ekipmanlardan oluşan yaklaşık 2.5 tonluk kargoyu Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatan şirket, geri dönüşte ise her zaman olduğu gibi yine bir iniş denemesi gerçekleştirdi. Ancak Falcon 9 roketi bu denemede başarısız olup kontrolsüz bir şekilde suya düştü. Şirketin kurucusu Elon Musk, bu anların görüntüsünü paylaştı.Twitter üzerinden konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan Musk,"Grid kanatçıklarından birisinde kısa süreli bir arıza yaşandığını öğrendik. Bu sırada Falcon kontrolünü kaybedip dönmeye başladı ve denize iniş yaptı." ifadelerini kullandı. Motorların son anlarda roketi stabilize hale getirdiğini ve inişin yumuşak bir şekilde gerçekleştiğini de belirten Musk,"Roket zarar görmemiş gibi görünüyor. Kurtarma gemileri yola çıktı." şeklinde konuştu. Musk, roketi ticari görevlerde olmasa da kendi bünyelerindeki çalışmalarda kullanabileceklerini söylüyor.Tekrar kullanılabilir roketleriyle uzay sektöründe önemli bir devrime imza atan SpaceX, bugüne kadargerçekleştirmiş durumda. Şirketin bu alandaki ilk başarısı hatırlayacağınız üzere 22 Aralık 2015'te gelmişti. SpaceX'in iniş denemelerindeki başarı yüzdesinin her geçen yıl arttığını görüyoruz. Elon Musk, tekrar kullanılabilirlikte arzu edilen seviyeye ulaşıldığında uzay araştırmalarıolacağını söylüyor.SpaceX'in yörüngeye fırlattığı Dragon kapsülü, 8 Aralık günü Uluslararası Uzay İstasyonu'na yerleşecek. Kapsülün önümüzdeki ay Dünya'ya geri dönmesi bekleniyor.