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Elon Musk Mars Planını Açıkladı: Mars'ta koloni nasıl kurulacak?

Elon Musk, kaleme aldığı bir yazıyla Mars’a nasıl gidileceği, maliyetlerin nasıl kısılacağı, hayatın nasıl kurulacağı gibi sorulara karşılık kendi fikirlerini ve hedeflerini açıkladı.
1 yıl
26,1b
1
44
Uzay
Furkan Babur
Yazar
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Elon Musk’ın Mars’a gitme hatta Mars’ta bir koloni kurma fikrine sahip olduğu uzun bir süredir biliniyordu. Musk bu fikrine ait detayları New Space dergisinin bu ayki sayısında yer alan makalesiyle paylaştı.  Neden Mars’a odaklanmamız gerektiğiyle başlayan makalede Mars uçuşlarındaki maliyetlerin nasıl düşürüleceği ve gerekli ekipmanların Mars’a transferi ile ilgili açıklamalar yer alıyor.

 

Musk’ın geçtiğimiz yıl Uluslararası Astronomi Kongresi’nde yaptığı sunuma paralel bir şekilde hazırlanan makalede Musk, Mars’ın kolonileştirilmesi için 10 milyar dolar civarında bir finansal kaynağa ihtiyaç duyulacağını belirtiyor. Ayrıca Mars’a gidiş fikrinin hayalde kalmayıp gereceğe dönüşmesi için gidiş biletinin astronomik fiyatlara değil de en azından bir ev fiyatında olması gerektiğini düşünen Musk, Mars’a gidiş bileti için 200.000 dolarlık bir fiyatı uygun bulmuş.

Tekrar Kullanılabilir Roketler ve Uzay Gemileri 

Tabi Mars’a yolculukların hızlı ve çok sayıda gerçekleşmesi için işletme masraflarını olabildiğince ucuza kapatmak gerekiyor. Musk’ın bunun için 3 temel önerisi var: İlk olarak ulaşım yönetimi tamamen tekrar kullanılabilir olmalı, çünkü atık malzemelerin fazlalığı maliyeti oldukça artırıyor. Maliyetleri azaltacak ikinci yol ise Mars’a malzeme tedarik edecek olan roketlerin yörüngedeyken yükünü alması böylece roketler Dünya’ya inerek zaman ve enerji kaybetmemiş olacak.

Musk’ın 3.tavsiyesi ise Mars’ta üretimi kolay, maliyeti düşük olan ve tekrar kullanılabilen itici bir gaz üretebilmeliyiz. Musk bu gazın metan gazı olabileceğini de belirtiyor. Makalenin devamında roketler, uzaya gönderilecek diğer araçlar mürettebat ve gidecek insan sayısı gibi diğer teknik detaylara yer verilmiş. Sadece roketler ile çok sayıda insanı Mars’a taşımanın zor olduğuna değinen Musk, roket ve uzay gemisi kombinasyonları üzerine yoğunlaşıyor. Falcon roketleri de SpaceX’in Raptor motoruyla güçlendirilerek 600 tona kadar yük taşıyabilecek bir hale gelecek. Böylece şimdiye kadarki en güçlü roket insanoğlunun Mars’a olan yolculuğunda gerekli ekipmanları yüklenebilecek.

''Harika Vakit Geçireceksiniz'' 

SpaceX’in yaptığı en önemli işlerden birisi olan tekrar kullanılabilir roketlere Mars yolculuğunda çok iş düşecek. Musk her roketin en az 1000 defa kullanılabilecek bir şekilde tasarlanacağını ve Dünya ile Mars aynı hizaya geldiğinde, her 26 ayda bir kez, tüm roketlerin aynı anda fırlatılarak avantaj sağlayacağını ifade ediyor. Uzay yolcularını Mars’a yerleşen ilk insan yapacak olan uzay gemisi ise bilim kurgu filmlerini aratmayacak.

Her biri en az 100 insan taşıma kapasitesine sahip olan 1000 veya daha fazla uzay gemisi öngören Musk, her geminin 12-15 kez yolculuk yapacağını düşünüyor. Yolcuların ‘’harika vakit geçirmeleri’’ için tasarlanan uzay gemilerinde sinema ve ders salonları, kişisel kabinler ve restoranlar da bulunacak. Böylece uzaydaki yolculuk kimse sıkılmadan tamamlanmış olacak.

İlk Hedef 1 Milyon Marslı 

Musk’ın belirlediği zaman çizelgesine göre her şey yolunda giderse ilk uzay gemisi 10 yıl içinde yola çıkabilir. 50 ile 100 yıl içinde Mars’a yerleşmiş kişi sayısının ise 1 milyonu bulması hedefleniyor. Tabi 15 sayfalık makalede yazılanlar sadece Musk’ın hedeflediği şeyler dolayısıyla bahsedilen şeyler ne zaman gerçek hayatta görülür buna dair bir garanti vermek mümkün değil ancak yine de Musk’ın Mars için ne kadar istekli olduğunu görebiliyoruz. 


http://online.liebertpub.com/doi/pdf/10.1089/space.2017.29009.emu Yorum Yaz
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jerry smith 1 yıl en beğenilen
Bu adam ölse donanımhaberde içerik sıkıntısı başlar.
1 Yanıt Yanıtla +27
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sedatkuran 1 yıl
Hayal gibi gelebilr ancak önümüzdeki 100 yılda insanlık bundan daha iyisini yapacaktır. Müslüman alemi hariç onlar daha çok kıça su orucu bozarmı, kadın insan mı hayvan mı, kaç huri alırız bunları tartışacak... ve en sonunda yok olup gidecek. herzaman gelişemeyen toplumlar yok olmuştur.
Hayal gibi gelebilr ancak önümüzdeki 100 yılda insanlık bundan daha iyisini yapacaktır. Müslüman alemi hariç onlar daha çok kıça su orucu bozarmı, kadın insan m...
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3 Yanıt Yanıtla +18
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smart1978 1 yıl
Vizyona bak bir de Turkiye ye ...
1 Yanıt Yanıtla +12
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DH Misafiri 1 yıl
Eğer müslüman biri marsa giderse ve düzenli namaz kılan biri ise kıble olarak nereye bakacak?
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DH Misafiri 1 yıl
Adamin hayaldunyasi baya iyi bide para kazaniyo helalolsun butun hepsini halletin bi leylek kaldi afferim acaba ne iciyoda sonra atesetmeye basliyo ...
Landaha dunyada her gecengun yeni yerler kesfediliyor adam mars diyo millette agzi aci bakiyo bi bok yiyemezler aha yazdim harbi yazdim inanmassan oku...
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DH Misafiri 1 yıl
Düz dünya teorisine göre bilimkurgu senaryosu yazıyor zira daha ay a gidemeyen dünyanın marsta ne işi var :)
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eulogy 1 yıl

Çok basit bir örnekten bahsedeceğim.
Acaba Musk abimiz son 5 yılda bir kere dahi beyaz önlüğü giyiyip laboratuvara girip tesla bataryaların içindeki kimyasal yapı üzerine bir deneye katılmış mıdır acaba ? Bir deney tasarlamış mıdır acaba ? Bir material önermiş midir acaba ?
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patatessiz patso 1 yıl
Biz de o zamana dördüncü köprü hayalleriniz kurarız.
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dostum kertenkele 1 yıl
Valla muhtemelen kızanlar çok olacak ama yazmadan edemeyeceğim da dünyada insanlar açlıktan susuzluktan ölürken ok mu var marsta koloni kurmaya gidiyorsunz kafan çok iyi çalışıyor para ok gibi ama önce bir insan ol insan.
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froster2006 1 yıl
Millet gidiyor mersine tr gidiyor tersine.
Adamlarin vizyonu bu cumhurbaskani kupon arazi pesinde.
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HEKTOR-NG 1 yıl
o parayı verip marsa gidenler acaba dünyadaki envayi çeşit nimetin ve konforun 100 de 1 i ile orda nasıl yaşayacaklar buna nasıl katlanacaklar bu soruyu soran varmı ??
boş işler boş. hadi dünyada kıyamet kopsa anlarım.
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maniague 1 yıl
HEKTOR-NG

o parayı verip marsa gidenler acaba dünyadaki envayi çeşit nimetin ve konforun 100 de 1 i ile orda nasıl yaşayacaklar buna nasıl katlanacaklar bu soruyu soran varmı ??

boş işler boş. hadi dünyada kıyamet kopsa anlarım.

Ooo Türk gençliği hoş geldin. "O PARAYA FERYAARİ ALSANIZ DAA İİ" yazmadığına şükrediyorum.
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Krone 1 yıl
Koloni kurmak için üreme gerekiyor. Yerçekimsiz ortamda da bunun mümkün olmadığını söylediler. Yani bir kolonileşme olacaksa yapay yerçekimli bir ortam oluşturulması lazım.
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kadirirdem 1 yıl
Bu adamın kafası çalışıyor bunun gibi birde bizim ülkede çıksa, şimdi bir çok şey böyle olmazdı.
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LeonEyes 1 yıl kadirirdem
Ülkemizde bunun gibi adamlar çok zaten ama tek sorun para, malesef ülkemizde zenginlik zeka ile değil çalma çırpma ile olduğundan zeka ile zenginlik ancak milyonda bir oluyor o da olunca zeka bilimi unutup yine çalmaya çırpmaya kayıyor.
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