Elon Musk Mars Planını Açıkladı: Mars'ta koloni nasıl kurulacak?

Elon Musk’ın Mars’a gitme hatta Mars’ta bir koloni kurma fikrine sahip olduğu uzun bir süredir biliniyordu. Musk bu fikrine ait detayları New Space dergisinin bu ayki sayısında yer alan makalesiyle paylaştı. Neden Mars’a odaklanmamız gerektiğiyle başlayan makalede Mars uçuşlarındaki maliyetlerin nasıl düşürüleceği ve gerekli ekipmanların Mars’a transferi ile ilgili açıklamalar yer alıyor.

Musk’ın geçtiğimiz yıl Uluslararası Astronomi Kongresi’nde yaptığı sunuma paralel bir şekilde hazırlanan makalede Musk, Mars’ın kolonileştirilmesi için 10 milyar dolar civarında bir finansal kaynağa ihtiyaç duyulacağını belirtiyor. Ayrıca Mars’a gidiş fikrinin hayalde kalmayıp gereceğe dönüşmesi için gidiş biletinin astronomik fiyatlara değil de en azından bir ev fiyatında olması gerektiğini düşünen Musk, Mars’a gidiş bileti için 200.000 dolarlık bir fiyatı uygun bulmuş.

Tekrar Kullanılabilir Roketler ve Uzay Gemileri

Tabi Mars’a yolculukların hızlı ve çok sayıda gerçekleşmesi için işletme masraflarını olabildiğince ucuza kapatmak gerekiyor. Musk’ın bunun için 3 temel önerisi var: İlk olarak ulaşım yönetimi tamamen tekrar kullanılabilir olmalı, çünkü atık malzemelerin fazlalığı maliyeti oldukça artırıyor. Maliyetleri azaltacak ikinci yol ise Mars’a malzeme tedarik edecek olan roketlerin yörüngedeyken yükünü alması böylece roketler Dünya’ya inerek zaman ve enerji kaybetmemiş olacak.

Musk’ın 3.tavsiyesi ise Mars’ta üretimi kolay, maliyeti düşük olan ve tekrar kullanılabilen itici bir gaz üretebilmeliyiz. Musk bu gazın metan gazı olabileceğini de belirtiyor. Makalenin devamında roketler, uzaya gönderilecek diğer araçlar mürettebat ve gidecek insan sayısı gibi diğer teknik detaylara yer verilmiş. Sadece roketler ile çok sayıda insanı Mars’a taşımanın zor olduğuna değinen Musk, roket ve uzay gemisi kombinasyonları üzerine yoğunlaşıyor. Falcon roketleri de SpaceX’in Raptor motoruyla güçlendirilerek 600 tona kadar yük taşıyabilecek bir hale gelecek. Böylece şimdiye kadarki en güçlü roket insanoğlunun Mars’a olan yolculuğunda gerekli ekipmanları yüklenebilecek.

''Harika Vakit Geçireceksiniz''

SpaceX’in yaptığı en önemli işlerden birisi olan tekrar kullanılabilir roketlere Mars yolculuğunda çok iş düşecek. Musk her roketin en az 1000 defa kullanılabilecek bir şekilde tasarlanacağını ve Dünya ile Mars aynı hizaya geldiğinde, her 26 ayda bir kez, tüm roketlerin aynı anda fırlatılarak avantaj sağlayacağını ifade ediyor. Uzay yolcularını Mars’a yerleşen ilk insan yapacak olan uzay gemisi ise bilim kurgu filmlerini aratmayacak.

Her biri en az 100 insan taşıma kapasitesine sahip olan 1000 veya daha fazla uzay gemisi öngören Musk, her geminin 12-15 kez yolculuk yapacağını düşünüyor. Yolcuların ‘’harika vakit geçirmeleri’’ için tasarlanan uzay gemilerinde sinema ve ders salonları, kişisel kabinler ve restoranlar da bulunacak. Böylece uzaydaki yolculuk kimse sıkılmadan tamamlanmış olacak.

İlk Hedef 1 Milyon Marslı

Musk’ın belirlediği zaman çizelgesine göre her şey yolunda giderse ilk uzay gemisi 10 yıl içinde yola çıkabilir. 50 ile 100 yıl içinde Mars’a yerleşmiş kişi sayısının ise 1 milyonu bulması hedefleniyor. Tabi 15 sayfalık makalede yazılanlar sadece Musk’ın hedeflediği şeyler dolayısıyla bahsedilen şeyler ne zaman gerçek hayatta görülür buna dair bir garanti vermek mümkün değil ancak yine de Musk’ın Mars için ne kadar istekli olduğunu görebiliyoruz.

http://online.liebertpub.com/doi/pdf/10.1089/space.2017.29009.emu