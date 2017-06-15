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Nokia, Vodafone ile Türkiye’ye geliyor!

Nokia markalı telefonların Türkiye’de resmen satışa sunulması için ilk adım atılıyor. Cihazların ülkemizdeki resmi lansmanı 19 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirilecek. İşte detaylar:
1 yıl
11,1b
1
39
Cep Telefonları
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Nokia, Vodafone ile Türkiye’ye geliyor!
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HMD Global çatısı altında Nokia markalı telefonları yeniden küresel ölçekte satışa sunmaya hazırlanan Nokia, ülkemize de Vodafone Türkiye ile bir çalışma içerisinde. Tarafımıza ulaşan bilgilere göre 19 Haziran Pazartesi günü HMD Global ve Vodafone Türkiye, ortak bir etkinlik düzenleyecek ve yeni cihazların ülkemizdeki lansmanını resmen gerçekleştirecek.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy ve HMD Global Başkanı Florian Seiche’nin katılımı ile gerçekleştirilecek olan etkinlikte işbirliğinin detaylarına ilişkin de bilgilerin paylaşılacağını tahmin ediyoruz.

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3310 gibi klasikleşmiş bir modeli modernize edilmiş bir tasarımla tanıtmanın yanı sıra Nokia 3, Nokia 5 gibi Android’li modellerin küresel ölçekli tanıtımlarını da Mobil Dünya Kongresi kapsamında gerçekleştiren HMD Global, Qualcomm işlemciye sahip modelleri ile pazara adım atarken rekabetçi bir fiyat politikası belirleyeceklerinin özellikle altını çizmişti. Dileriz ülkemizdeki marka imajı halen son derece güçlü olan Nokia, çarpıcı bir fiyat etiketi ile giriş yaparak pazarda ciddi bir hareketlilik yaratmayı başarır.


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Mr. Jingles 1 yıl en beğenilen
Neyin geç kalmasıdır bu? Sürekli bozuk plak gibi aynı şeyleri yazmaktan bıkmadınız mı? Hâlâ sektöre yeni yeni markalar giriyor. OZO audio, Carl Zeiss, PureView(?) gibi çok çok önemli artıları var. Kulaklığa verdiği sesi beş para etmeyen markaların telefonları satıyor. GM 6 gibi beş para etmeyen telefonlar 1000 lira üzerinde satılıyorken Nokia belirttiği gibi rekabetçi fiyatlarla giriş yaparsa iyi satış rakamlarına ulaşması çok da zor olmayacaktır.
Neyin geç kalmasıdır bu? Sürekli bozuk plak gibi aynı şeyleri yazmaktan bıkmadınız mı? Hâlâ sektöre yeni yeni markalar giriyor. OZO audio, Carl Zeiss, PureView...
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1 Yanıt Yanıtla +24
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Sta1ker 1 yıl muratkaya
muratkaya
Ne yapacak Nokia? Xiaomi Mi5'den daha iyi bir telefonu daha ucuza mı satacak?

Yıllarca tekel olmanın avantajıyla fiyatları yükselten, aynı telefonu makyajlayıp farklı model adıyla yıllarca satan bir markadan bahsediyoruz. Sağolsun Apple iPhone'u çıkardı da Nokia'nın vizyonsuzluğundan kurtulduk. Nokia, vindovs mobayl garabetiyle kendi kitlesinin yıllarını yedi :) en sonunda batıp Çinli HMD'ye satılmış bir marka bu. Tek olumlu yanı markanın el değiştirmiş olması ama yeni 3310 saçmalığıyla eski Nokia kafasının hala kaybolmadığını da göstermiş oldular.



Sonuç olarak milyon tane Android telefona birkaç model daha eklenecek hepsi bu.

hmd çinli bir firma değil finlandiya firması. ayrıca nokia bir çok teknolojiye öncülük eden telefon çıkarmıştır. açın araştırın biraz görürsünüz. yeni 3310 çıkarmasının neresi yanlış. hala tuşlu denebilecek telefonları kullananlar var ve nokia da bir çok tuşlu telefon üretiyor hala. dünya sizin etrafınızda dönmüyor.
muratkayaNe yapacak Nokia? Xiaomi Mi5'den daha iyi bir telefonu daha ucuza mı satacak?Yıllarca tekel olmanın avantajıyla fiyatla...
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ALBAY 1 yıl
Bu nokia bana bir repliği hatırlatıyor.
Geliyorummm geliyorummm
gelemiyorum..
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2 Avatar Avatar
ipli jeton 1 yıl
Yeni 3310 HB de 595,00 liradan satılıyormuş. O paraya rahat rahat snapdragon 2xx serisi bir tel alınır. Yanlış hatırlamıyorsam Snapdragon 200 lu Vestel Venüs 499 liraya Bim de satılıyordu. Fiyat çok yüksek, max 300 liradan piyasaya girmeliydi fakat TR deki vergi ve harçlar nedeniyle...
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lalella 1 yıl
Ne zaman gelecek telefon fiyatına göre kıyaslayınca ikisinin fiyatı aynı nokia 6 ile samsung j7 prime arasında hangisi tercih edilir?
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s.uzun 1 yıl
Millet takmış bi xiaomi gidiyor. Bu xiaomiyi bu kadar övenlerin kaçı o markayı kullanıyor merak ediyorum. Bi telefona 2000tl veriyosun, garanti yok bişe yok, bozulsa belki parça bile yok.
Nokianın adı yeter, model de gayet güzel ve tasarımı son derece şık. Almayı düşünüyorum fakat vodafonsuz piyasaya düşmesini bekleyelim büyük ihtimal daha ucuz olur.
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DH Misafiri 1 yıl
Süper haber 2000 tl olsun yine alacam seni
Nokia amblemin yeter be
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DH Misafiri 1 yıl
Burada ki punchline fiyat fiyat fiyattt !!!
Milletim nokia'yı çok sever bir iki yıla kalmaz samsung'u bitirecekler aha buraya yazıyorum..
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Tahoe_930 1 yıl
Fiyatlar açıklandı..
Nokia 3 950tl.. Nokia 5 1150tl.. Nokia 6 1350tl..
Fiyatlar beklendiği gibi geldi..Bence iyi satış yapacaklar..
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kurtay 1 yıl
Markayı seviyorum ama şansım işlemedi.2 tane Windows phone cihazim kuzu kuzu yatıyor. Ahizeden ses geliyor,karşıya ses gitmiyor.Parçası yok,anlayan usta yok.
Birdaha Nokia... Asla
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DeeD 1 yıl
Gelse ne? gelmese ne?
Nokia olsa ne olmasa ne?
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dobrasam 1 yıl
Türkiye nokia nın kalesi en çok satış yaptığı ülkeydi zamanından şimdi bunu samsung devraldı marka güveni nedeniyle gelirse belli bir yaş üstü satın alır güzel satış rakamlarına ulaşır
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muratkaya 1 yıl
Ne yapacak Nokia? Xiaomi Mi5'den daha iyi bir telefonu daha ucuza mı satacak?

Yıllarca tekel olmanın avantajıyla fiyatları yükselten, aynı telefonu makyajlayıp farklı model adıyla yıllarca satan bir markadan bahsediyoruz. Sağolsun Apple iPhone'u çıkardı da Nokia'nın vizyonsuzluğundan kurtulduk. Nokia, vindovs mobayl garabetiyle kendi kitlesinin yıllarını yedi :) en sonunda batıp Çinli HMD'ye satılmış bir marka bu. Tek olumlu yanı markanın el değiştirmiş olması ama yeni 3310 saçmalığıyla eski Nokia kafasının hala kaybolmadığını da göstermiş oldular.



Sonuç olarak milyon tane Android telefona birkaç model daha eklenecek hepsi bu.
1 Yanıt Yanıtla
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Sta1ker 1 yıl muratkaya
muratkaya
Ne yapacak Nokia? Xiaomi Mi5'den daha iyi bir telefonu daha ucuza mı satacak?

Yıllarca tekel olmanın avantajıyla fiyatları yükselten, aynı telefonu makyajlayıp farklı model adıyla yıllarca satan bir markadan bahsediyoruz. Sağolsun Apple iPhone'u çıkardı da Nokia'nın vizyonsuzluğundan kurtulduk. Nokia, vindovs mobayl garabetiyle kendi kitlesinin yıllarını yedi :) en sonunda batıp Çinli HMD'ye satılmış bir marka bu. Tek olumlu yanı markanın el değiştirmiş olması ama yeni 3310 saçmalığıyla eski Nokia kafasının hala kaybolmadığını da göstermiş oldular.



Sonuç olarak milyon tane Android telefona birkaç model daha eklenecek hepsi bu.

hmd çinli bir firma değil finlandiya firması. ayrıca nokia bir çok teknolojiye öncülük eden telefon çıkarmıştır. açın araştırın biraz görürsünüz. yeni 3310 çıkarmasının neresi yanlış. hala tuşlu denebilecek telefonları kullananlar var ve nokia da bir çok tuşlu telefon üretiyor hala. dünya sizin etrafınızda dönmüyor.
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