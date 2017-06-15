Nokia, Vodafone ile Türkiye’ye geliyor!

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HMD Global çatısı altında Nokia markalı telefonları yeniden küresel ölçekte satışa sunmaya hazırlanan Nokia, ülkemize de Vodafone Türkiye ile bir çalışma içerisinde. Tarafımıza ulaşan bilgilere göre 19 Haziran Pazartesi günü HMD Global ve Vodafone Türkiye, ortak bir etkinlik düzenleyecek ve yeni cihazların ülkemizdeki lansmanını resmen gerçekleştirecek.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy ve HMD Global Başkanı Florian Seiche’nin katılımı ile gerçekleştirilecek olan etkinlikte işbirliğinin detaylarına ilişkin de bilgilerin paylaşılacağını tahmin ediyoruz.

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3310 gibi klasikleşmiş bir modeli modernize edilmiş bir tasarımla tanıtmanın yanı sıra Nokia 3, Nokia 5 gibi Android’li modellerin küresel ölçekli tanıtımlarını da Mobil Dünya Kongresi kapsamında gerçekleştiren HMD Global, Qualcomm işlemciye sahip modelleri ile pazara adım atarken rekabetçi bir fiyat politikası belirleyeceklerinin özellikle altını çizmişti. Dileriz ülkemizdeki marka imajı halen son derece güçlü olan Nokia, çarpıcı bir fiyat etiketi ile giriş yaparak pazarda ciddi bir hareketlilik yaratmayı başarır.