Elon Musk: "Oto pilot hiçbir zaman mükemmel olmayacak"

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Mart ayında gerçekleşen ve sürücünün ölümüyle sonuçlanan Tesla Model X kazasının yankıları hala sürüyor. Hatırlarsanız kaza anında oto pilotun devrede olduğu, fakat sürücünün yapılan uyarılara duyarsız kaldığı açıklanmıştı. Bu durum oto pilot hakkındaki düşünceleri iki gruba ayırırken, Tesla ise son yaptığı açıklamayla oto pilotu savunmuştu. Bu konuyla ilgili son yorum ise şirketin CEO’su Elon Musk’tan geldi; “Tesla’nın oto pilot sürücü asistanı hiçbir zaman mükemmel olmayacak.”

Pazar günü CBS This Morning adlı TV programına konuşan Elon Musk, “Asla mükemmel olamayacağımızı önemle vurgulamak gerekiyor. Gerçek dünyada hiçbir şey mükemmel değildir. Ama, oto pilotun uzun vadede kazaları şimdikinin 10 katı kadar düşürebileceğine inancım tam. Bu da gerçekten dev bir ilerleme.” şeklinde konuştu.

Kaza yapan Tesla Model X'in son hali

O zaman oto pilota neden ihtiyaç var?

Tesla, şimdiye kadar oto pilotun tamamen otonom bir teknoloji olarak görülmemesi gerektiğinin altını defalarca çizdi. Peki hala ellerimizi direksiyonun üzerinde tutmamız gerekiyorsa oto pilota sahip olmaktaki amaç nedir? Musk’ın bu soruya yanıtı da oldukça basit; “Çünkü oto pilot kaza yapma ihtimalinizi düşürüyor.”

Kaza yapan araçtan topladıkları veriyi açıklayan Tesla, bu hareketi dolayısıyla Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu (NTSB) ile ters düşmüştü. Elon Musk bu durumu da şöyle yorumladı; “Biz her zaman sonuçları açıkladık. NTSB’nin incelemeyi tamamlaması çok uzun, belki de bir yıldan fazla sürecek. Biz bilgiyi paylaşmak için bir yıl bekleyemeyiz. Bu çok uzun bir süre.”

https://www.zdnet.com/article/tesla-autopilot-not-perfect-musk/