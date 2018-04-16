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Elon Musk: "Oto pilot hiçbir zaman mükemmel olmayacak"

CBS This Morning adlı TV programına röportaj veren Tesla CEO'su Elon Musk, geçtiğimiz ay yaşanan Model X kazası sonrası çok tartışılan oto pilot teknolojisi hakkında hatırlatmalarda bulundu.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Elon Musk:
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Mart ayında gerçekleşen ve sürücünün ölümüyle sonuçlanan Tesla Model X kazasının yankıları hala sürüyor. Hatırlarsanız kaza anında oto pilotun devrede olduğu, fakat sürücünün yapılan uyarılara duyarsız kaldığı açıklanmıştı. Bu durum oto pilot hakkındaki düşünceleri iki gruba ayırırken, Tesla ise son yaptığı açıklamayla oto pilotu savunmuştu. Bu konuyla ilgili son yorum ise şirketin CEO’su Elon Musk’tan geldi; “Tesla’nın oto pilot sürücü asistanı hiçbir zaman mükemmel olmayacak.

Pazar günü CBS This Morning adlı TV programına konuşan Elon Musk, “Asla mükemmel olamayacağımızı önemle vurgulamak gerekiyor. Gerçek dünyada hiçbir şey mükemmel değildir. Ama, oto pilotun uzun vadede kazaları şimdikinin 10 katı kadar düşürebileceğine inancım tam. Bu da gerçekten dev bir ilerleme.” şeklinde konuştu.

Kaza yapan Tesla Model X'in son hali

O zaman oto pilota neden ihtiyaç var? 

Tesla, şimdiye kadar oto pilotun tamamen otonom bir teknoloji olarak görülmemesi gerektiğinin altını defalarca çizdi. Peki hala ellerimizi direksiyonun üzerinde tutmamız gerekiyorsa oto pilota sahip olmaktaki amaç nedir? Musk’ın bu soruya yanıtı da oldukça basit; “Çünkü oto pilot kaza yapma ihtimalinizi düşürüyor.

Kaza yapan araçtan topladıkları veriyi açıklayan Tesla, bu hareketi dolayısıyla Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu (NTSB) ile ters düşmüştü. Elon Musk bu durumu da şöyle yorumladı; “Biz her zaman sonuçları açıkladık. NTSB’nin incelemeyi tamamlaması çok uzun, belki de bir yıldan fazla sürecek. Biz bilgiyi paylaşmak için bir yıl bekleyemeyiz. Bu çok uzun bir süre.


https://www.zdnet.com/article/tesla-autopilot-not-perfect-musk/ Yorum Yaz
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Grkwnxs 1 yıl en beğenilen
Elon musk yapay zekanın kontrolden çıkıp insanlığı yok edebileceğine inanıyor ama hatasız araba sürebileceğine inanmıyor.
2 Yanıt Yanıtla +23
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king56 1 yıl
Hatasız simülasyon olmaz
1 Yanıt Yanıtla +22
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Hemican 1 yıl mementopolis
Hocam iyi de Elon Musk zaten belki 2 yil once soylemisti bunu. KAza olmayacak diye bir sey imkansiz ama kaza sayisi azalacak bizim amacimiz bu diye. Hatta forumda konu vardi, tartisilmisti baya.
yeni bir sey degil ki, adama bunu daha once de soyledi.
Kazasiz otonom ancak soyle olur. Butun araclar otonom olur e birbiriyle haberlesir o zaman olur. Ki yine bile yaya kazasi ve teknik sorun kazalari olabilir. Bugun rayda giden tren bile kaza yapabiliyor.
Hocam iyi de Elon Musk zaten belki 2 yil once soylemisti bunu. KAza olmayacak diye bir sey imkansiz ama kaza sayisi azalacak bizim amacimiz bu diye. Hatta foru...
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1 Yanıt Yanıtla +10
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Kulak Misafiri 1 yıl
Mükemmel olmasa da idare etsin yeter. Bence nokta atışı bir öngörüde bulunmuş.
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SeKSandDoRT 1 yıl

insanın yaptığı birşeyin insandan daha mantıklı davranabileceğini düşünmek bile hata,
mantık denilen şey doğumdan beri yaşam boyu güncellenen üstüne koyulan bir deneyim, bunu bir yazılıma öğretmek imkansız,
çünkü gerçek hayat 0 ve 1 lerden oluşmuyor, sonsuz varyasyon var
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haberelectro 1 yıl
Sağlam bir asena hareketi gördük musk efendiden. 2-3 yıla tam otonom özelliği yollara çıkarırız yeaaa diyordu hatırlayan var mı
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Guhong01 1 yıl
Doğru söylüyor. Makine öğrenmesi ve yapay zekada %100 doğruluk diye bir şey mümkün değildir, hatta bir söz vardır bu dalda, yaptığın test %100 çıkıyorsa hata yapmışsındır diye
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hippopotamus 1 yıl
Aracın kontrolünü komple aracın aklına devretmek yerine, ihtiyaç durumlarda oto pilota almak çok mantıklı.Tabi oto olmayan çılgın sürücülerin hamlelerini anlayacak yazılım gelişene kadar yetersiz.Ya da herkesin aracı otomatikleşene kadar :)
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lterlemez 1 yıl
Olmayacak tabi ki, olabilseydi uçaklardaki oto pilotlar olurdu şimdiye kadar. Çok daha gelişmiş durumdalar ve daha riskli bir ulaşım aracı.
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Kaiser75 1 yıl
Testlere sadece Kuzey Amerika'da devam etsinler, biz burada canlı-kanlı yaya ezmeye bayılıyoruz
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kaazto28 1 yıl
İnsan olduğu sürece olmayacaktır, robotlara herşeyi öğretirsin ama insanoğlunun nankörlüğünü bencilliğini akılsızlığını öğretemezsin.
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Witcher3 1 yıl
Kral tesla be
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GetSomeRest 1 yıl
Ayette "biz insanı en mükemmel bir surette yarattık" diyor. Sen içki içerde kaza yaparsan bu kendi hatandır.
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tesla otopilot, model x kazası ve
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