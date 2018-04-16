Elon Musk: "Oto pilot hiçbir zaman mükemmel olmayacak"

Pazar günü CBS This Morning adlı TV programına konuşan Elon Musk, “Asla mükemmel olamayacağımızı önemle vurgulamak gerekiyor. Gerçek dünyada hiçbir şey mükemmel değildir. Ama, oto pilotun uzun vadede kazaları şimdikinin 10 katı kadar düşürebileceğine inancım tam. Bu da gerçekten dev bir ilerleme.” şeklinde konuştu.
O zaman oto pilota neden ihtiyaç var?
Tesla, şimdiye kadar oto pilotun tamamen otonom bir teknoloji olarak görülmemesi gerektiğinin altını defalarca çizdi. Peki hala ellerimizi direksiyonun üzerinde tutmamız gerekiyorsa oto pilota sahip olmaktaki amaç nedir? Musk’ın bu soruya yanıtı da oldukça basit; “Çünkü oto pilot kaza yapma ihtimalinizi düşürüyor.”
Kaza yapan araçtan topladıkları veriyi açıklayan Tesla, bu hareketi dolayısıyla Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu (NTSB) ile ters düşmüştü. Elon Musk bu durumu da şöyle yorumladı; “Biz her zaman sonuçları açıkladık. NTSB’nin incelemeyi tamamlaması çok uzun, belki de bir yıldan fazla sürecek. Biz bilgiyi paylaşmak için bir yıl bekleyemeyiz. Bu çok uzun bir süre.”
https://www.zdnet.com/article/tesla-autopilot-not-perfect-musk/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
yeni bir sey degil ki, adama bunu daha once de soyledi.
Kazasiz otonom ancak soyle olur. Butun araclar otonom olur e birbiriyle haberlesir o zaman olur. Ki yine bile yaya kazasi ve teknik sorun kazalari olabilir. Bugun rayda giden tren bile kaza yapabiliyor.