Yeni Togg modeli 2025’te yola çıkacak: Üretim hızı da artıyor

Yeni Togg, 2025 yılında çıkacak
Togg CEO’su Gürcan Karakaş tarafından yapılan açıklamada SUV olmayan C segmentinde yeni bir binek araç üzerinde çalıştıklarını belirtirken 2024 yılı sonunda tasarımı tamamlamayı, 2025 yılı başında ise yollara çıkmayı hedeflediklerini duyurdu. Yeni modelin gençlerin tercihleri dolayısıyla coupe tarzını benimseyeceğini söyleyen Karakaş, yeni modelin de sedan coupe veya cross coupe hatlarını taşıyabileceğini aktardı.
Üretim hızı artıyor
Bununla birlikte yıl sonuna kadar Togg için yapılan yatırım tutarının da 1.8 milyar Euro büyüklüğüne ulaşacağı söyleniyor. Karakaş, bunun 500 milyon Euro’luk bölümünü ortakların sağladığını, geri kalan kısmının ise kredilerle karşılandığını belirtti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.