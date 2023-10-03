Tam Boyutta Gör Yerli elektrikli otomobil üreticisi Togg, model yelpazesini genişleterek daha fazla müşteriye uaşmayı hedefliyor. Halihazırda SUV T10X modeliyle Türkiye’nin en çok satan ikinci elektrikli otomobil markası olan Togg, yeni model üzerindeki çalışmalarını hızlandırdı ve firmanın CEO’su Gürcan Karakaş merak edilen tarihi paylaştı.

Yeni Togg, 2025 yılında çıkacak

Togg CEO’su Gürcan Karakaş tarafından yapılan açıklamada SUV olmayan C segmentinde yeni bir binek araç üzerinde çalıştıklarını belirtirken 2024 yılı sonunda tasarımı tamamlamayı, 2025 yılı başında ise yollara çıkmayı hedeflediklerini duyurdu. Yeni modelin gençlerin tercihleri dolayısıyla coupe tarzını benimseyeceğini söyleyen Karakaş, yeni modelin de sedan coupe veya cross coupe hatlarını taşıyabileceğini aktardı.

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Üretim hızı artıyor

Tam Boyutta Gör Karakaş, fabrikada ikinci vardiyaya geçiş ile birlikte üretimin hızlanacağını aktardı. Hâlihazırda bir vardiyada günde 170 adet araç ürettikleri söyleyen Karakaş, ikinci vardiya ile birlikte sayıyı günde 280 adede çıkartacaklarını aktardı.

Bununla birlikte yıl sonuna kadar Togg için yapılan yatırım tutarının da 1.8 milyar Euro büyüklüğüne ulaşacağı söyleniyor. Karakaş, bunun 500 milyon Euro’luk bölümünü ortakların sağladığını, geri kalan kısmının ise kredilerle karşılandığını belirtti.

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Yeni Togg modeli 2025’te yola çıkacak: Üretim hızı da artıyor