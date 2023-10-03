Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yeni Togg modeli 2025’te yola çıkacak: Üretim hızı da artıyor

    Togg, yeni modellerle yelpazesini genişletmeyi hedefliyor. Togg CEO’su Gürcan Karakaş, gazetecilere verdiği demeçte C segmenti yeni binek model üzerinde çalıştıklarını açıkladı.
    Yeni Togg modeli 2025’te yola çıkacak: Üretim hızı da artıyor Tam Boyutta Gör
    Yerli elektrikli otomobil üreticisi Togg, model yelpazesini genişleterek daha fazla müşteriye uaşmayı hedefliyor. Halihazırda SUV T10X modeliyle Türkiye’nin en çok satan ikinci elektrikli otomobil markası olan Togg, yeni model üzerindeki çalışmalarını hızlandırdı ve firmanın CEO’su Gürcan Karakaş merak edilen tarihi paylaştı.

    Yeni Togg, 2025 yılında çıkacak

    Togg CEO’su Gürcan Karakaş tarafından yapılan açıklamada SUV olmayan C segmentinde yeni bir binek araç üzerinde çalıştıklarını belirtirken 2024 yılı sonunda tasarımı tamamlamayı, 2025 yılı başında ise yollara çıkmayı hedeflediklerini duyurdu. Yeni modelin gençlerin tercihleri dolayısıyla coupe tarzını benimseyeceğini söyleyen Karakaş, yeni modelin de sedan coupe veya cross coupe hatlarını taşıyabileceğini aktardı.

    Üretim hızı artıyor

    Yeni Togg modeli 2025’te yola çıkacak: Üretim hızı da artıyor Tam Boyutta Gör
    Karakaş, fabrikada ikinci vardiyaya geçiş ile birlikte üretimin hızlanacağını aktardı. Hâlihazırda bir vardiyada günde 170 adet araç ürettikleri söyleyen Karakaş, ikinci vardiya ile birlikte sayıyı günde 280 adede çıkartacaklarını aktardı.

    Bununla birlikte yıl sonuna kadar Togg için yapılan yatırım tutarının da 1.8 milyar Euro büyüklüğüne ulaşacağı söyleniyor. Karakaş, bunun 500 milyon Euro’luk bölümünü ortakların sağladığını, geri kalan kısmının ise kredilerle karşılandığını belirtti.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    ccguven 3 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 4 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    eksantrik keçesi yağ kaçağı bel altı boyalı ne demek avcılardan kadıköye nasıl gidilir sarı panjur konut paket sigortası turknet şikayet

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    infinix Hot 30i
    infinix Hot 30i
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire 3 A315-510P-38X0
    Acer Aspire 3 A315-510P-38X0
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız