Elon Musk’ın yapay zekası Grok, artık etrafını “görebiliyor”

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Tam Boyutta Gör Elon Musk’ın yapay zeka girişimi xAI, geliştirdiği Grok isimli sohbet botuna gerçek zamanlı görsel tanıma yeteneği kazandırdı. Yeni duyurulan Grok Vision özelliği, kullanıcıların akıllı telefon kamerasıyla çevrelerindeki nesnelere yönelerek botla doğrudan bu nesneler hakkında konuşabilmesini sağlıyor. Böylece Grok, artık yalnızca metinle değil, gerçek dünya görüntüleriyle de etkileşime girebiliyor.

Grok Vision tanıtıldı

xAI, Grok Vision’ın şimdilik yalnızca iOS cihazlarda kullanılabildiğini belirtirken, Android kullanıcılarının bu özelliğe erişebilmesi için biraz daha beklemeleri gerektiğini açıkladı. Kullanıcılar, telefonlarını ürünler, tabelalar ya da belgeler gibi objelere doğrultarak bunlarla ilgili sorular sorabiliyor. Bu işlev, özellikle anlık bilgi ihtiyacının bulunduğu durumlarda büyük kolaylık sağlayabilir.

Grok’a gelen tek yenilik görsel tanıma değil. Şirket, aynı zamanda Türkçe dahil olmak üzere çok dilli sesli asistan desteğini ve gerçek zamanlı arama özelliğini de kullanıma sundu. Ancak bu iki yeni özellik, yalnızca Android kullanıcıları tarafından erişilebiliyor ve xAI’nin aylık 30 dolarlık “SuperGrok” abonelik planına dahil olanlar için aktif durumda.

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Grok, son haftalarda sık sık yeni işlevlerle güncelleniyor. Geçtiğimiz günlerde, sohbet geçmişinden bilgi hatırlayabilen bir "hafıza" özelliği tanıtılmıştı. Ayrıca kullanıcıların belge ve uygulama tasarlayabildiği canvas aracı da Grok’un yetenekleri arasına katılmıştı.

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