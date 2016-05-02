Elon Musk, Tesla Model 3'te Ludicrous Mod olacağını doğruladı

Tesla'nın mevcut en uygun fiyatlı otomobili olan Model 3, Ludicrous Mod'a sahip olacak gibi görünüyor. Tesla CEO'su Elon Musk, geçtiğimiz Cuma günü Twitter üzerinden bu özelliğin 35 bin dolarlık araçta bir yükseltme seçeneği olarak sunulcağını ortaya koydu. Ludicrous Mod, Tesla otomobillerin 2.8 saniyede 0'dan 100km hıza ulaşabilmesini sağlayıyor.

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Özellik standart olarak gelmiyor ancak Model S P90D ve Model X P90D araçlarda 2.500 dolar karşılığında bir yükseltme seçeneği olarak satın alınabiliyor. Musk Mart ayında, Model 3'ün 0'dan 100km hıza altı saniyeden kısa bir sürede ulaşacağını söylemişti. Görünen o ki Model 3 alıcıları çok daha yüksek hızlanma süresine sahip bir otomobil satın alma opsiyonuna kavuşacaklar.

Model 3 ile birlikte sunulacak Ludicrous Mod'un Tesla'nın diğer otomobillerinde sunulanlarla aynı olup olmayacağı şu an için belirsiz durumda. Örneğin 0'dan 100km hıza ulaşma hızı 2.8 saniye yerine 3 saniye sürebilir. Henüz Model 3'teki pilin ne kadar büyük olacağını bilmediğimizi düşünürsek, bekleyip görmemiz gerekecek.

https://twitter.com/elonmusk/status/726210827699806208?ref_src=twsrc%5Etfw