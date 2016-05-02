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Elon Musk, Tesla Model 3'te Ludicrous Mod olacağını doğruladı

Tesla'nın ön siparişlerini toplamaya devam ettiği ve 2017 yılı sonunda piyasada olması beklenen kitlesel pazara yönelik Model 3'te, 0'dan 100km hıza ulaşmayı hızlandıracak bir mod sunulacak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Tesla'nın mevcut en uygun fiyatlı otomobili olan Model 3, Ludicrous Mod'a sahip olacak gibi görünüyor. Tesla CEO'su Elon Musk, geçtiğimiz Cuma günü Twitter üzerinden bu özelliğin 35 bin dolarlık araçta bir yükseltme seçeneği olarak sunulcağını ortaya koydu. Ludicrous Mod, Tesla otomobillerin 2.8 saniyede 0'dan 100km hıza ulaşabilmesini sağlayıyor.
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Özellik standart olarak gelmiyor ancak Model S P90D ve Model X P90D araçlarda 2.500 dolar karşılığında bir yükseltme seçeneği olarak satın alınabiliyor. Musk Mart ayında, Model 3'ün 0'dan 100km hıza altı saniyeden kısa bir sürede ulaşacağını söylemişti. Görünen o ki Model 3 alıcıları çok daha yüksek hızlanma süresine sahip bir otomobil satın alma opsiyonuna kavuşacaklar.
Model 3 ile birlikte sunulacak Ludicrous Mod'un Tesla'nın diğer otomobillerinde sunulanlarla aynı olup olmayacağı şu an için belirsiz durumda. Örneğin 0'dan 100km hıza ulaşma hızı 2.8 saniye yerine 3 saniye sürebilir. Henüz Model 3'teki pilin ne kadar büyük olacağını bilmediğimizi düşünürsek, bekleyip görmemiz gerekecek.

https://twitter.com/elonmusk/status/726210827699806208?ref_src=twsrc%5Etfw Yorum Yaz
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UML 3 yıl en beğenilen
Araştırmadan yazılmış bir haber daha. Ludicrous Mod sadece Model S'de 2.8 sn 0-60 mph süresi sunuyor, Model X için bu 3.2 sn.

Model 3'ün segmenti belli, 3 saniye sürebilir şeklinde bi yorum biraz sallamasyon olmuş.
Araştırmadan yazılmış bir haber daha. Ludicrous Mod sadece Model S'de 2.8 sn 0-60 mph süresi sunuyor, Model X için bu 3.2 sn.Model 3'ün segmenti be...
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1 Yanıt Yanıtla +25
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V4LKyR 3 yıl
Şu haberi, yorumları okuyup gülüyorum yahu, biri 2.8 saniye, biri 3 saniye, biri 3.2 saniye... Yakın zamanda 2.85sn, 2.89sn gibi boş beleş işlerle uğraşmaya başlarız.
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Big Rip 3 yıl
Su araclar hizla yayginlassa bizde isimize baksak.
yada araclari satip hepimiz bisiklete binelim.
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Bender B. Rodriquez 3 yıl
Keske mod hakkinda da kucuk bir bilgi verilseymis. Arayanlar olacaktir

Arabaya verilen amperi yukselterek ilk hizlanma aninda ivmenin cok daha yuksek olmasini sagliyor. Bi nevi overclock

Aradaki fiyat farkida sadece bi yazilim atti para aldi degil. Motor degismiyor fakat bataryanin daha hacimli olmasi lazim.
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umut_baris 3 yıl Bender B. Rodriquez
Bender B. Rodriquez

Keske mod hakkinda da kucuk bir bilgi verilseymis. Arayanlar olacaktir

Arabaya verilen amperi yukselterek ilk hizlanma aninda ivmenin cok daha yuksek olmasini sagliyor. Bi nevi overclock

Aradaki fiyat farkida sadece bi yazilim atti para aldi degil. Motor degismiyor fakat bataryanin daha hacimli olmasi lazim.

Sigortalar değişiyor bildiğim kadarıyla. Batarya değişimi bu kadar ucuza olmaz.
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kadirirdem 3 yıl
Arabaların yazılımlı olmasının avantajı işte...
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UML 3 yıl en beğenilen
Araştırmadan yazılmış bir haber daha. Ludicrous Mod sadece Model S'de 2.8 sn 0-60 mph süresi sunuyor, Model X için bu 3.2 sn.

Model 3'ün segmenti belli, 3 saniye sürebilir şeklinde bi yorum biraz sallamasyon olmuş.
1 Yanıt Yanıtla +25
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mokinto 3 yıl UML
UML

Araştırmadan yazılmış bir haber daha. Ludicrous Mod sadece Model S'de 2.8 sn 0-60 mph süresi sunuyor, Model X için bu 3.2 sn.

Model 3'ün segmenti belli, 3 saniye sürebilir şeklinde bi yorum biraz sallamasyon olmuş.

İyi de haber twitter ve editörün yorumu nihayetinde. Normal değil mi bu yorum?
Bu arada model x 2600 kilo civarında. Model 3 o kadar ağır olmayacaktır.
Bence 4 saniyenin altında olur.
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