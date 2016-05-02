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Şu anda 1 kişi burada

Milli Savaş Gemisi TCG Anadolu hakkında merak edilenler

Yapımına henüz başlanan ilk Milli Savaş Gemisi TCG Anadolu, tamamlandığında Türkiye’nin en büyük kapasiteye sahip savaş gemisi olacak. İşte bu dev projeye dair merak edilenler:
3 yıl
16,4b
1
182
Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Türkiye’nin ilk milli amfibi hücum gemisi olacak olan TCG Anadolu’nun yapımına başlandı. En geç 2021 yılına kadar bitirilmesi projelendirilen geminin planlanan tarihten daha önce sulara indirilmesi hedefleniyor.

Savaş uçakları ile helikopterlerin iniş ve kalkış yapabilmesine olanak tanıyacak olan uçak gemisi, 700 kişilik amfibi taburunu taşıyabilecek. Toplamdaysa 1400 kişi aynı anda gemide bulunabilecek. İstanbul’daki Sedef Tersanesi’nde yapımına başlanan gemi 225 metre uzunluğa sahip. 12 derecelik eğime sahip piste F35B sınıfı av ve bombardıman uçaklarının inişine imkan tanıyacak.

 

İspanyol uçak gemisi Juan Carlos I ile benzer bir mimari yapıya sahip olacak olan TCG Anadolu’daki silah teknolojileri Havelsan ve ASELSAN tarafından üretilecek. Ege, Karadeniz ve Akdeniz harekat alanlarında, gerektiğindeyse Hint ve Atlantik Okyanusu’nda kullanılabilecek olan geminin güvertesinde Osprey hava araçlarının gece ve gündüz operasyon yapmasına olanak tanıyacak alan yer alacak.

8 deniz çıkarma aracını taşıyabilen gemi, tek başına önemli bir askeri gücü taşıyabiliyor. Gemi içerisinde tam teşekküllü bir hastane yer alıyor olacak ki bu hastane içinde ameliyathane, diş tedavi üniteleri, yoğun bakım odaları bulunacak. Hastanenin en az 30 yatak kapasiteli olması planlanıyor.

TCG Anadolu’nun diğer teknik detayları şöyle:

  • 13 tank, 27 adet Amfibi Zırhlı Aracı, 6 adet Zırhlı Personel Taşıyıcı, 33 adet diğer zırhlı araç taşıma kapasitesi,
  • 16 Knot rüzgarda yükleme ve boşaltma yapabilme,
  • 27 Knot rüzgarda helikopter operasyonu yapma, silah ve savunma sistemlerini kullanma,
  • 348 sabit işletme personeli, 56 uçuş personeli, 50 hastane personeli, 200 karargah personeli, 550-700 kişilik amfibi komandosu,
  • Tam yükte 28 Bin ton ağırlık, 225 metre boy ve 32 metre genişlik,
  • Tamamen çelik gövde ve saatte 37-39 kilometre sürat yapabilme,
  • TSK ve NATO ağları ile tam entegrasyon.

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Guest-05F99D7C6 3 yıl en beğenilen
Cabuk "istemezuk" ciler gelmeden


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POWER64 3 yıl
Bunu da yapsınlar, terörle de mücadele etsinler, temizlikte yapsınlar.
Ama şu yolsuzluk ve adaletsizlik illetini temizlemeden tam bir başarı elde etmek mümkün değil.
Bunu da yapsınlar, terörle de mücadele etsinler, temizlikte yapsınlar.Ama şu yolsuzluk ve adaletsizlik illetini temizlemeden tam bir başarı elde etmek müm...
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FatihAsl 3 yıl
PowerPC

1400 kişiyi aynı anda taşıyacak bir aletin savunma sistemleri çok iyi olmalı yoksa 28 bin tonluk bir tabut olur.


Yolcu gemisi olmadığına göre aksi olması mümkün mü.
PowerPC1400 kişiyi aynı anda taşıyacak bir aletin savunma sistemleri çok iyi olmalı yoksa 28 bin tonluk bir tabut olur....
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2 Yanıt Yanıtla +62
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senersongur 2 yıl
Bir tane de Uçak gemisi ihtiyacımız var.
50 adet F15
100 adet F18
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francenginz 3 yıl
suÇ
[ tsk yıllardır zaten yerli gemi ve silah yapımı için çalışıp uğraşıyordu.abd ve israil den alınmaması için develenişip duruluyordu. darbe kapsamında göz altına alınan deniz kuvvetleri albayı dursun çiçeği niye aldılar zannediyorsunuz aktroller???darbeler hep karakuvutleri yapar ve darbe oluncada ertesi güne deniz kuvvetlerinin haberi olmuştur.peki neden aldılar işte tam bu nokta da alındılalar yani hepsi yerli gemiler yapılsın diyordular ve bu yüzden üstleri çizildi.. beyin sahibi olmadan fikir sahibi olmayın!ayrıca bugün o gemi olmuşsa 1. teşekkür Çiçek ve niceleri için olmalı bu davada içerde bile yattı adamlar.hazıra konmayın projenin gerçek sahipleri bunlar

şu 3 kuruşluk askeri ihalelerini 3 milyona peşkeş çeken komutanlardan bahsediyosun galiba
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efrosini 2 yıl francenginz
francenginz

suÇ

[ tsk yıllardır zaten yerli gemi ve silah yapımı için çalışıp uğraşıyordu.abd ve israil den alınmaması için develenişip duruluyordu. darbe kapsamında göz altına alınan deniz kuvvetleri albayı dursun çiçeği niye aldılar zannediyorsunuz aktroller???darbeler hep karakuvutleri yapar ve darbe oluncada ertesi güne deniz kuvvetlerinin haberi olmuştur.peki neden aldılar işte tam bu nokta da alındılalar yani hepsi yerli gemiler yapılsın diyordular ve bu yüzden üstleri çizildi.. beyin sahibi olmadan fikir sahibi olmayın!ayrıca bugün o gemi olmuşsa 1. teşekkür Çiçek ve niceleri için olmalı bu davada içerde bile yattı adamlar.hazıra konmayın projenin gerçek sahipleri bunlar



şu 3 kuruşluk askeri ihalelerini 3 milyona peşkeş çeken komutanlardan bahsediyosun galiba



Madde 13 – (Değişik birinci fıkra : 2/3/1984 - 2990/4 md.) İta amirleri, ilgili idarenin memurlarından birinin başkanlığında idareden, yapım işlerinde işin ehli veya uzmanı olmak şartıyla, en az bir kişi ve maliye memurunun katılmasıyla kurulacak komisyonları görevlendirirler.
Askeri ihale komisyonlarının kaç kişiden ibaret olacağı ve nasıl kurulacağı Milli Savunma ve Maliye Bakanlıklarınca birlikte hazırlanacak ve Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir kararname ile tespit edilir.
TBMM, Cumhurbaşkanlığı ve Sayıştay Başkanlığında teşkil edilecek satınalma komisyonlarında maliye memurluğu görevi, bu kuruluşların saymanlık işlerini yürüten muhasebe müdürü veya vazifelendireceği bir memur tarafından yerine getirilir.
Askeri ihale komisyonları ile diğer ihale komisyonlarına katılacak maliye memuru, Maliye Bakanlığınca belirlenecek usule göre tespit edilir.


Asker öyle sizin dediginiz gibi kafasina göre ihale yapamaz, yasa cok aciktir. Politikacilarin orduyu kendi cikarlarina alet etmeye calismasi,bu millete zarardan baska bir sey getirmemektedir. Bakin politikanin ordu düzenine el atmasi ülkemizi ne hale getirdi. Devletin güvenligi icin bazi anlasmazliklar yanlislar yasalar cercevesinde ciddiyetle yapilmalidir,oy toplama amaciyla her köse basinda gazetecilerin önüne gecip 1,2 kisinin hatasini tüm orduyu karalamak icin kullanmak kisa vadede belki politikacilarin isine yariyordur,ancak sonucta ülkemizin itibarini kaybetmesine ve dolasiyla dis güclerin cikari haline geliyor.Bir ülkede silah arkadasina sirtini dönemeyen,halkin nefret ettigi bir ordu yaratilirsa, kaybeden yine halk olur.
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Guest-812378C58 3 yıl
Buna ek olarak yerli denizaltılarımız halen üretiliyor yerli projeler desteklenmeli
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ITTF 3 yıl
O değilde bunu neden eleştiriyorsunuz anlamadım.
Birşeye muhalefet olmak farklı pozitif birşeyi takdir etmek farklı.
Şuan ülkede tsk envanteri için YERLİ olarak bir savaş gemisi üretilecek
Herkes ister 100% ü türk üretimi olsun.
Ancak Atatürk döneminden sonra kapatılan uçak fabrikalarından sonra hangi bilgi birikimi ile sen tamamen yerli birşey üretebilirsin?
Şuan yapmamız gereken yerli üretimi yüzde 0.1 olsa bile desteklemek.
Yabancıdan aldığımız uçak ve tankları onlardan habersiz kullanamıyoruz.
Bu mu daha iyi olan?
İsterse %0.000001 Türk üretimi olsun.Sadece montajı yapılsın.
Yeter ki tsk'nın hür iradesi doğrultusunda kullanabileceği bir donanım olsun.
Onemli olan bu.
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asdfzxcv12 3 yıl
gcb1903
EryphoreÇOK BOŞ BELEŞ BİR YATIRIM. MİLLETTE OLAYMIŞ GİBİ ALKIŞLIYOR SANKİ AMERİKASINIZ DA TİCARET YOLLARINIZI TİCARET GEMİLERİNİZİ KORSANLARDAN KORUYACAKSINIZ.
BAK KARDEŞİM O GEMİNİN DEMİRİ ÇELİĞİ ELEKTRONİK AYGITININ RADAR ANTENİNİN KAPI KOLUNUN MUSLUĞUNUN PARASI SENİN CEBİNDEN ÇIKACAK. O GEMİDE ÇALIŞAN PERSONELİN MAAŞINI SEN KENDİ CEBİNDEN ÖDEYECEKSİN. O GEMİNİN SANA NE GERİ DÖNÜŞÜ OLACAK ? KOSKOCAMAN BİR HİÇ. AMA SEN AKILSIZLIĞA DEVAM EDİP SANA HİÇ BİR FAYDASI OLMAYAN ÜSTÜNE ÜSTLÜK SANA KÜLFET OLAN HİÇ BİR İŞE YARAMAYACAK GEMİYLE ÖVÜNÜYORSUN. ALLAH SANA AKIL FİKİR VERSİN.
Demi hocam ne güzel BAĞIRA BAĞIRA söylediniz. Tsk lağvedilmeli, asker terhis edilmeli, ne kadar mühimmat, silah, teçhizat varsa toprağa gömülmeli yeri de mecliste biji apo diye bağıran güzel yürekli, aslan bilekli, barışın sembolü, iyiliğin temsilcisi insanlara söylenmeli sadece.Askeri güç sadece saldırı amaçlı değil yıldırma amaçlı da gereklidir. Güçlü ordu, güçlü devlet.Sana bir getirisi olmayacak elbette amacın Türkiye zayıflasın, bölünsün. Ama bana ve on milyonlara getirisi caydırıcı güç olmasıdır.Hayatta tek amacı Türkiye Cumhuriyeti zayıflasın, güçsüzleşsin olan insanlar var maalesef. Hatta kendine Türk diyip bunu yapan bile var. Putinin kucağından Obamanın kucağına hoplarken bir yeri incinse foşik tece diye ağlayanlar işte hep var.

daha güzel yorumlanamazdı kardesim :) bunlar böyle türkiye gelimesin diye neler yapmıyorlar ki . 3. köprüye hayır 3. havalimanına hayır marmaraya hayır . herşeye hayırcı bunlar . ''amann savaş gemisi alıp ne yapacazz öküz alırız o paraya öküz '' zihniyet bu . açtlıktan nefesleri kokarken yag kuruklarına girerken memur maaşı vermeyen ecevitler deprem paralarını maaş olarak dagıtanlar iyi türkiyeyi bu güzel günlere getiren asgari ücreti 1300 lira yapan kötü . zihin fukara olunca akıl ukala olur işte . aşagıdaki bi arkadas hala yolsuzluktan bahsediyor beyin fukarası . haberleri yanlı medyadan takip etmenin sonucu devlet düşmanı bir nesilin yetişmesi . gerçekten üzücü bir durum
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Aerospace 3 yıl
Bence doğru bir hareket değil. Çıkartma gemisi yapıp SON 10 YILDA YUNAN'A PEŞKEŞ ÇEKTİĞİMİZ, 16 ADA ve 1 adet kayalığı geri mi alacağız ???
Bu TOPRAKLARIMIZI Yunan'a biz verdik zaten ! Gerçekleri görün artık. Kilis'e düşen ROKET'in hadi hesabı yok. Bir uçağımız kalkıp bunları vurabiliyor mu ? Sınıra jetimiz yaklaştığı vakit Rus'lar vuracaklar.
Reklamlar reklamlar, hayaller ve ACI GERÇEKLER :( , mışıl mışıl uyuyan bir halk.
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ITTF 3 yıl
O değilde bunu neden eleştiriyorsunuz anlamadım.
Birşeye muhalefet olmak farklı pozitif birşeyi takdir etmek farklı.
Şuan ülkede tsk envanteri için YERLİ olarak bir savaş gemisi üretilecek
Herkes ister 100% ü türk üretimi olsun.
Ancak Atatürk döneminden sonra kapatılan uçak fabrikalarından sonra hangi bilgi birikimi ile sen tamamen yerli birşey üretebilirsin?
Şuan yapmamız gereken yerli üretimi yüzde 0.1 olsa bile desteklemek.
Yabancıdan aldığımız uçak ve tankları onlardan habersiz kullanamıyoruz.
Bu mu daha iyi olan?
İsterse %0.000001 Türk üretimi olsun.Sadece montajı yapılsın.
Yeter ki tsk'nın hür iradesi doğrultusunda kullanabileceği bir donanım olsun.
Onemli olan bu.
Yanıtla
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gcb1903 3 yıl
Eryphore
ÇOK BOŞ BELEŞ BİR YATIRIM. MİLLETTE OLAYMIŞ GİBİ ALKIŞLIYOR SANKİ AMERİKASINIZ DA TİCARET YOLLARINIZI TİCARET GEMİLERİNİZİ KORSANLARDAN KORUYACAKSINIZ.
BAK KARDEŞİM O GEMİNİN DEMİRİ ÇELİĞİ ELEKTRONİK AYGITININ RADAR ANTENİNİN KAPI KOLUNUN MUSLUĞUNUN PARASI SENİN CEBİNDEN ÇIKACAK. O GEMİDE ÇALIŞAN PERSONELİN MAAŞINI SEN KENDİ CEBİNDEN ÖDEYECEKSİN. O GEMİNİN SANA NE GERİ DÖNÜŞÜ OLACAK ? KOSKOCAMAN BİR HİÇ. AMA SEN AKILSIZLIĞA DEVAM EDİP SANA HİÇ BİR FAYDASI OLMAYAN ÜSTÜNE ÜSTLÜK SANA KÜLFET OLAN HİÇ BİR İŞE YARAMAYACAK GEMİYLE ÖVÜNÜYORSUN. ALLAH SANA AKIL FİKİR VERSİN.

Demi hocam ne güzel " BAĞIRA BAĞIRA " söylediniz. Tsk lağvedilmeli, asker terhis edilmeli, ne kadar mühimmat, silah, teçhizat varsa toprağa gömülmeli yeri de mecliste " biji apo " diye bağıran güzel yürekli, aslan bilekli, barışın sembolü, iyiliğin temsilcisi insanlara söylenmeli sadece.
Askeri güç sadece saldırı amaçlı değil yıldırma amaçlı da gereklidir.
Güçlü ordu, güçlü devlet.
Sana bir getirisi olmayacak elbette amacın Türkiye zayıflasın, bölünsün. Ama bana ve on milyonlara getirisi caydırıcı güç olmasıdır.
Hayatta tek amacı Türkiye Cumhuriyeti zayıflasın, güçsüzleşsin olan insanlar var maalesef. Hatta kendine Türk diyip bunu yapan bile var. Putin'in kucağından Obama'nın kucağına hoplarken bir yeri incinse foşik tece diye ağlayanlar işte hep var.
Yanıtla +8
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Erzsa 3 yıl
Böyle gelişmeleri gördükçe göğsüm kabarıyor. İnşallah daha iyilerini de görebiliriz. Geçtiğimiz günlerde Bayraktar BT2 silahlı İHA atışı vardı keşke onu da haber yapsaydınız.
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Marrusia 3 yıl
Gunluk Donanim Habe Akp konusuna hosgeldiniz


bu konu disindaki gunluk kiz meselesine dondu iyice
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