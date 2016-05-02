Milli Savaş Gemisi TCG Anadolu hakkında merak edilenler

Türkiye’nin ilk milli amfibi hücum gemisi olacak olan TCG Anadolu’nun yapımına başlandı. En geç 2021 yılına kadar bitirilmesi projelendirilen geminin planlanan tarihten daha önce sulara indirilmesi hedefleniyor.

Savaş uçakları ile helikopterlerin iniş ve kalkış yapabilmesine olanak tanıyacak olan uçak gemisi, 700 kişilik amfibi taburunu taşıyabilecek. Toplamdaysa 1400 kişi aynı anda gemide bulunabilecek. İstanbul’daki Sedef Tersanesi’nde yapımına başlanan gemi 225 metre uzunluğa sahip. 12 derecelik eğime sahip piste F35B sınıfı av ve bombardıman uçaklarının inişine imkan tanıyacak.

İspanyol uçak gemisi Juan Carlos I ile benzer bir mimari yapıya sahip olacak olan TCG Anadolu’daki silah teknolojileri Havelsan ve ASELSAN tarafından üretilecek. Ege, Karadeniz ve Akdeniz harekat alanlarında, gerektiğindeyse Hint ve Atlantik Okyanusu’nda kullanılabilecek olan geminin güvertesinde Osprey hava araçlarının gece ve gündüz operasyon yapmasına olanak tanıyacak alan yer alacak.

8 deniz çıkarma aracını taşıyabilen gemi, tek başına önemli bir askeri gücü taşıyabiliyor. Gemi içerisinde tam teşekküllü bir hastane yer alıyor olacak ki bu hastane içinde ameliyathane, diş tedavi üniteleri, yoğun bakım odaları bulunacak. Hastanenin en az 30 yatak kapasiteli olması planlanıyor.

TCG Anadolu’nun diğer teknik detayları şöyle:

13 tank, 27 adet Amfibi Zırhlı Aracı, 6 adet Zırhlı Personel Taşıyıcı, 33 adet diğer zırhlı araç taşıma kapasitesi,

16 Knot rüzgarda yükleme ve boşaltma yapabilme,

27 Knot rüzgarda helikopter operasyonu yapma, silah ve savunma sistemlerini kullanma,

348 sabit işletme personeli, 56 uçuş personeli, 50 hastane personeli, 200 karargah personeli, 550-700 kişilik amfibi komandosu,

Tam yükte 28 Bin ton ağırlık, 225 metre boy ve 32 metre genişlik,

Tamamen çelik gövde ve saatte 37-39 kilometre sürat yapabilme,

TSK ve NATO ağları ile tam entegrasyon.