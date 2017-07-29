Elon Musk, dünyanın en güçlü roketi Falcon Heavy için tarih verdi

SpaceX CEO'su Elon Musk, şirketin yeni nesil devasa roketi Falcon Heavy için yeni bir fırlatma tarihi verdi. Geliştirilme sürecindeki bazı problemler ve talihsiz kazalar nedeniyle fırlatılma tarihi birçok kez ertelenmek zorunda kalan roket, Musk'ın resmi Twitter adresi üzerinden yaptığı açıklamalara göre önümüzdeki Kasım ayında ilk kez uzaya fırlatılacak.



Fırlatıldığı gün itibariyle dünyanın en güçlü roketi ünvanını elde edecek olan Falcon Heavy, SpaceX'in gelecek planlarında çok önemli bir yere sahip. Falcon 9 için fazla ağır olan yüklerin Dünya yörüngesine taşınmasında kullanılacak olan roket, aynı zamanda şirketin Mars ve Ay'a düzenleyeceği derin uzay görevlerinde de inanılmaz büyük bir öneme sahip olacak. Falcon Heavy, alçak dünya yörüngesine 54.400, yer eşzamanlı yörüngeye 22.200 ve son olarak Kızıl Gezegen'e ise 13.600 kilogram yük taşıma kapasitesine sahip.

Dünyanın en güçlüsü

Falcon Heavy'nin teknik özelliklerini ilk kez geçtiğimiz yıl açıklayan Elon Musk, devasa roket için,"Şu anda işlevsel herhangi bir roketten iki kat daha güçlü...Tam bir canavar." ifadelerini kullanmış ve roketin kalkış anındaki itici kuvvetinin 5.1 milyon pound olduğunu belirtmişti. Şu anda işlev haldeki en güçlü roket Delta IV Heavy ise yalnızca 2.1 milyon poundluk itici kuvvet oluşturabiliyor.



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Falcon Heavy, Kasım ayında fırlatılması halinde dünyanın aktif en güçlü roketi olacak olsa da tabiki tarihin en güçlüsü olamayacak. Zira NASA'nın Apollo görevlerinde kullandığı Saturn V roketi bu alandaki rekorun sahibi konumunda bulunuyor. 2017 itibariyle hala tarihin en ağır, en uzun ve en güçlü roketi olan Saturn V'in alçak dünya yörüngesine taşıyabildiği yük kapasitesi tam 140.000 kilogramdı.

Falcon Heavy'nin inişi zorlu olacak

Falcon Heavy, ilk bakışta üç tane Falcon 9'un yan yana koyulmuş hali gibi görünüyor. Aslında bu ifade temel anlamda doğru, zira gerçekten de Falcon Heavy, üç adet Falcon 9 ilk aşamasının birleştirilmesiyle oluşturulmuş. Ancak Elon Musk'ın ifadelerine göre işin mühendislik tarafı göründüğünden çok daha karmaşık. Musk, tahmin edemedikleri bu teknik engeller nedeniyle roketin fırlatılma tarihini 2017 Kasım'a kadar ertelemek zorunda kaldıklarını belirtiyor. Falcon Heavy'nin teknik özelliklerini ilk kez geçtiğimiz yıl açıklayan Elon Musk, devasa roket için,"Şu anda işlevsel herhangi bir roketten iki kat daha güçlü...Tam bir canavar." ifadelerini kullanmış ve roketin kalkış anındaki itici kuvvetinin 5.1 milyon pound olduğunu belirtmişti. Şu anda işlev haldeki en güçlü roket Delta IV Heavy ise yalnızca 2.1 milyon poundluk itici kuvvet oluşturabiliyor.Falcon Heavy, Kasım ayında fırlatılması halinde dünyanın aktif en güçlü roketi olacak olsa da tabiki tarihin en güçlüsü olamayacak. Zira NASA'nın Apollo görevlerinde kullandığı Saturn V roketi bu alandaki rekorun sahibi konumunda bulunuyor. 2017 itibariyle hala tarihin en ağır, en uzun ve en güçlü roketi olan Saturn V'in alçak dünya yörüngesine taşıyabildiği yük kapasitesi tam 140.000 kilogramdı.Falcon Heavy, ilk bakışta üç tane Falcon 9'un yan yana koyulmuş hali gibi görünüyor. Aslında bu ifade temel anlamda doğru, zira gerçekten de Falcon Heavy, üç adet Falcon 9 ilk aşamasının birleştirilmesiyle oluşturulmuş. Ancak Elon Musk'ın ifadelerine göre işin mühendislik tarafı göründüğünden çok daha karmaşık. Musk, tahmin edemedikleri bu teknik engeller nedeniyle roketin fırlatılma tarihini 2017 Kasım'a kadar ertelemek zorunda kaldıklarını belirtiyor.

Elon Musk'ın 2002 yılında temellerini attığı SpaceX, yakaladığı tüm başarılara rağmen uzay sektörü için hala epey genç sayılabilecek bir şirket. Dolayısıyla Falcon Heavy'nin geliştirilme süreci de SpaceX için çok yeni bir deneyim olmuş. Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir konferansta bu konuyla ilgili konuşan şirket kurucusu Elon Musk da, beklentileri düşürmek adına, roketin ilk kalkış denemesinden çok da bir başarı beklemediklerini belirtmişti. Falcon Heavy'nin yörüngeye kadar ulaşabileceğinden şüphe duyduğunu belirten Musk,"Roketin kalkış kompleksine zarar vermemesini bile başarı sayarım. Umuyorum kalkış kompleksinden yeterince uzaklaşır da bir zarara neden olmaz." ifadelerini kullanmıştı.

https://twitter.com/elonmusk/status/890765027032039429