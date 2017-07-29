Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Elon Musk, dünyanın en güçlü roketi Falcon Heavy için tarih verdi

SpaceX'in yeni nesil roketi Falcon Heavy nihayet önümüzdeki Kasım ayında fırlatılıyor. Roketin kalkış tarihi geliştirilme sürecindeki problemler ve talihsiz kazalar nedeniyle birçok kez ertelenmişti.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
5,2b
1
15
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
SpaceX CEO'su Elon Musk, şirketin yeni nesil devasa roketi Falcon Heavy için yeni bir fırlatma tarihi verdi. Geliştirilme sürecindeki bazı problemler ve talihsiz kazalar nedeniyle fırlatılma tarihi birçok kez ertelenmek zorunda kalan roket, Musk'ın resmi Twitter adresi üzerinden yaptığı açıklamalara göre önümüzdeki Kasım ayında ilk kez uzaya fırlatılacak.

Fırlatıldığı gün itibariyle dünyanın en güçlü roketi ünvanını elde edecek olan Falcon Heavy, SpaceX'in gelecek planlarında çok önemli bir yere sahip. Falcon 9 için fazla ağır olan yüklerin Dünya yörüngesine taşınmasında kullanılacak olan roket, aynı zamanda şirketin Mars ve Ay'a düzenleyeceği derin uzay görevlerinde de inanılmaz büyük bir öneme sahip olacak. Falcon Heavy, alçak dünya yörüngesine 54.400, yer eşzamanlı yörüngeye 22.200 ve son olarak Kızıl Gezegen'e ise 13.600 kilogram yük taşıma kapasitesine sahip.

Dünyanın en güçlüsü


Falcon Heavy'nin teknik özelliklerini ilk kez geçtiğimiz yıl açıklayan Elon Musk, devasa roket için,"Şu anda işlevsel herhangi bir roketten iki kat daha güçlü...Tam bir canavar." ifadelerini kullanmış ve roketin kalkış anındaki itici kuvvetinin 5.1 milyon pound olduğunu belirtmişti. Şu anda işlev haldeki en güçlü roket Delta IV Heavy ise yalnızca 2.1 milyon poundluk itici kuvvet oluşturabiliyor.

Ayrıca Bkz. "SpaceX, aynı roketi 24 saat içerisinde 2 kez kullanmak istiyor"
Falcon Heavy, Kasım ayında fırlatılması halinde dünyanın aktif en güçlü roketi olacak olsa da tabiki tarihin en güçlüsü olamayacak. Zira NASA'nın Apollo görevlerinde kullandığı Saturn V roketi bu alandaki rekorun sahibi konumunda bulunuyor. 2017 itibariyle hala tarihin en ağır, en uzun ve en güçlü roketi olan Saturn V'in alçak dünya yörüngesine taşıyabildiği yük kapasitesi tam 140.000 kilogramdı.

Falcon Heavy'nin inişi zorlu olacak


Falcon Heavy, ilk bakışta üç tane Falcon 9'un yan yana koyulmuş hali gibi görünüyor. Aslında bu ifade temel anlamda doğru, zira gerçekten de Falcon Heavy, üç adet Falcon 9 ilk aşamasının birleştirilmesiyle oluşturulmuş. Ancak Elon Musk'ın ifadelerine göre işin mühendislik tarafı göründüğünden çok daha karmaşık. Musk, tahmin edemedikleri bu teknik engeller nedeniyle roketin fırlatılma tarihini 2017 Kasım'a kadar ertelemek zorunda kaldıklarını belirtiyor.
Elon Musk'ın 2002 yılında temellerini attığı SpaceX, yakaladığı tüm başarılara rağmen uzay sektörü için hala epey genç sayılabilecek bir şirket. Dolayısıyla Falcon Heavy'nin geliştirilme süreci de SpaceX için çok yeni bir deneyim olmuş. Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir konferansta bu konuyla ilgili konuşan şirket kurucusu Elon Musk da, beklentileri düşürmek adına, roketin ilk kalkış denemesinden çok da bir başarı beklemediklerini belirtmişti. Falcon Heavy'nin yörüngeye kadar ulaşabileceğinden şüphe duyduğunu belirten Musk,"Roketin kalkış kompleksine zarar vermemesini bile başarı sayarım. Umuyorum kalkış kompleksinden yeterince uzaklaşır da bir zarara neden olmaz." ifadelerini kullanmıştı.

https://twitter.com/elonmusk/status/890765027032039429 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
YveJhin 2 yıl en beğenilen N. Chomsky
S. Hawking

Şu saçma sapan siyasetle ilgili yorum yapanlara güzel bir ceza verilse keşke.

Verilirmi onlar hit hit ,
Mesaj olsunda camurdan olsun diyen adminler var, bak git Ekran karti bolumune siyasi konu ac ne ceza verecekler .
Milyon kere soyledim Haber konularinda Siyaset yapanlari uzaklastirin bolumden diye bir iki sallasalar zaten gidip siyaset bolumunde tartisirlar.!
S. HawkingŞu saçma sapan siyasetle ilgili yorum yapanlara güzel bir ceza verilse keşke.Verilirmi onlar hit hit ,Me...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
derepaca 2 yıl N. Chomsky
S. Hawking

Şu saçma sapan siyasetle ilgili yorum yapanlara güzel bir ceza verilse keşke.

Ülkemizle kıyaslamış; ülkede bilim sıfır olunca siyasetle kıyaslar tabi. Ülkemizde şu teknolojilerle kıyaslanacak bir teknolojimiz var mı? Herhangi bir teknolojimiz var mı?

Yap - tır tır para götür - devret
S. HawkingŞu saçma sapan siyasetle ilgili yorum yapanlara güzel bir ceza verilse keşke.Ülkemizle kıyaslamış; ülkede bil...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
N. Chomsky 2 yıl

Şu saçma sapan siyasetle ilgili yorum yapanlara güzel bir ceza verilse keşke.
3 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1BilimAdamı 2 yıl
Bence uzay gemileri belli bir yüksekliğe devasa uçaklarla taşınmalı.SpaceX en baştan yanlış yapıyor.Alçak yörüngeye uçabilen devasa uçak tasarımına ve üretimine yoğunlaşsalar uzay alanında çok daha fazla başarı sağlanabilir.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EyeCoral 2 yıl 1BilimAdamı
Fire_67

Bence uzay gemileri belli bir yüksekliğe devasa uçaklarla taşınmalı.SpaceX en baştan yanlış yapıyor.Alçak yörüngeye uçabilen devasa uçak tasarımına ve üretimine yoğunlaşsalar uzay alanında çok daha fazla başarı sağlanabilir.

Sınav testmiş kanka nickli bebe, bak yorum nasıl yapılıyormuş...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ankaland 2 yıl
insan psikolojisinde temel kurallardan biri rahatsızlık duyulan konulara değinmesi veya kaçınılmasıdır.. kaçınma çok az gerçekleşir.. genel olarak saldırma gerçekleşir.. toplumun psikolojisinde birey psikolojisine benzer..aç olan birine uzay derseniz muhtemelen "Halley" olsa yesek diyecektir.. Hasta olana " bak teri kötü kokuyor " derseniz, Bakteri, kötü kokuyor şeklinde anlayacaktır.. bu soruna işaret eder, bunun konunun temasıyla bir ilgisi yoktur.. toplum psikolojisi gerçeği..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kerim5100 2 yıl
Halbuki biz borla çalışanını yapacaktık ne gerek var bunlara :D
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
N. Chomsky 2 yıl

Şu saçma sapan siyasetle ilgili yorum yapanlara güzel bir ceza verilse keşke.
3 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
YveJhin 2 yıl N. Chomsky
S. Hawking

Şu saçma sapan siyasetle ilgili yorum yapanlara güzel bir ceza verilse keşke.

Verilirmi onlar hit hit ,
Mesaj olsunda camurdan olsun diyen adminler var, bak git Ekran karti bolumune siyasi konu ac ne ceza verecekler .
Milyon kere soyledim Haber konularinda Siyaset yapanlari uzaklastirin bolumden diye bir iki sallasalar zaten gidip siyaset bolumunde tartisirlar.!
1 Yanıt Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
derepaca 2 yıl N. Chomsky
S. Hawking

Şu saçma sapan siyasetle ilgili yorum yapanlara güzel bir ceza verilse keşke.

Ülkemizle kıyaslamış; ülkede bilim sıfır olunca siyasetle kıyaslar tabi. Ülkemizde şu teknolojilerle kıyaslanacak bir teknolojimiz var mı? Herhangi bir teknolojimiz var mı?

Yap - tır tır para götür - devret
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Public_Enemy 2 yıl N. Chomsky
S. Hawking

Şu saçma sapan siyasetle ilgili yorum yapanlara güzel bir ceza verilse keşke.

Mesela camilerde, açılışlarda, devlet hizmetlerinde siyaset yapanları mı kastettiniz ?
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BarGoS 2 yıl
Adamlar.nelerle uğrasiyor , bazilarida dunya duz diyor ??
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +116 Domatore +113 Galatas4ray +104 Tugrul_512bit +86 Mutlak.Sıfır +81 Fenomenon +80 astegon +79 deoks +78 sistemli adam +76
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5161 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
spacex, falcon heavy ve
4 etiket daha Uzay Bilim ve Teknoloji Hasan Aygünoğlu MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Petrol devi Shell'in patronu: Bir sonraki otomobilim elektrikli olacak 2 yıl Türk girişimcinin uzay aracı 2020'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidiyor 2 yıl Bağımsız çalışan HTC Vive gözlüğü Çin’de duyuruldu 2 yıl Intel Core i7-8700K'nın 6 çekirdeği Turbo ile 4.3GHz'de çalışacak 2 yıl AMD Radeon Crimson ReLive Edition 17.7.2’yi kullanıma sundu 2 yıl SpaceX, dünyanın en değerli özel şirketlerinden birisi oldu 2 yıl Ryzen Threadripper’lı sistemler ön siparişe açıldı: Başlangıç 1699$'dan! 2 yıl Tesla ilk Model 3'leri sahiplerine teslim etti 2 yıl Xiaomi marka telefon SIM kart takarken patladı [video] 2 yıl Ekran kartı için uçak kiralayan madenciler ve AMD'nin duruma bakışı 2 yıl Middle-earth: Shadow of War Mobile indirmeye sunuldu 2 yıl Samsung Galaxy Note 8 Emperor Edition versiyonuna hazır olun 2 yıl Beklenen oldu: Samsung artık yonga pazarının lideri 2 yıl 10.000TL'lik RGB Oyuncu sistemi kurduk 2 yıl Bosch, otonom sürüş parçaları için 1,1 milyar dolarlık tesis kuruyor 2 yıl Facebook ücretli haber aboneliği uygulamasından gelir istemiyor 2 yıl Renault-Nissan, Volkswagen ve Toyota'yı geride bıraktı 2 yıl AMD beğeni toplayan Wraith Max soğutucusunu piyasaya sürüyor 2 yıl Slack 5 milyar dolar değerine ulaştı 2 yıl Ve Intel'in 18 çekirdekli Core i9-7980XE işlemcisi detaylandı 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Elon Musk, dünyanın en güçlü roketi Falcon Heavy için tarih verdi Sonraki 2si1 "ÖTV'si bol" Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl Xiaomi satışları arttırmak için 1 milyar dolarlık kredi aldı 2 yıl NASA destekli Deprem Tahmin İstasyonu Silivri'de çalışmaya başladı 2 yıl Microsoft, Windows 10 S ISO dosyalarını yayınladı 2 yıl Oyun Hilesi Paylaşan Yerli Üç Siteye Rekor Ceza 2 yıl 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli için Boğaz'da çalışmalar başladı 2 yıl Dropbox halka arz hazırlığında 2 yıl Bilgisayar kategorisinde sıcak fırsatlar! 2 yıl Vestel'in amiral gemisi Venus Z10 satışa çıktı 2 yıl Operatörlere rekabet soruşturması 2 yıl Amazon ikinci çeyreği kötü kapattı: Bill Gates tekrar dünyanın en zengin insanı 2 yıl Intel yine rekor mali çeyrek açıkladı 2 yıl Huawei Mate 10 ciddi manada iPhone 8 ile rekabet edecek 2 yıl İstanbul’da dolu, en çok sigorta şirketlerini vurdu 2 yıl LG Twin Wash teknolojisi tanıyoruz 2 yıl Essential'da şirketten ayrılan yönetici sayısı 3 oldu 2 yıl Dunkirk vizyondaki ilk haftasında büyük ilgi gördü 2 yıl Rusya, S-400 füzelerinde teknoloji transferine onay verdi 2 yıl Xiaomi Mi Mix klonu KIICAA Mix, 90$ fiyatla geliyor 2 yıl Google Anlık Arama özelliği kaldırıldı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim