Elon Musk'ın sözünü verdiği ucuz Tesla Model 3 satışa sunuldu

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Tesla CEO’su Elon Musk, hafta başında açıklama yaparak 28 Şubat Perşembe günü için önemli bir sürprizi olduğunu duyurmuştu. Musk’ın bu açıklamasının ardından akıllara Model Y’nin tanıtılabileceği ihtimali gelmişti. Ancak beklenenin aksine Elon Musk uzun zaman önce sözünü verdiği 35 bin dolarlık ucuz Tesla Model 3’ün nihayet satışa sunulduğunu duyurdu.

İç mekan kalitesi ve menzili düşürüldü

Başlangıç fiyatı 35 bin dolar seviyesine gerileyen Tesla Model 3’ün tahmin edebileceğiniz üzere bazı özelliklerinde de düşüş yaşandı. “Standart Interior” adı altında satışa sunulan ucuz Model 3’ün tek renkten oluşan kabininde kumaş koltuklar, dört adet USB girişi ve navigasyon bulunuyor. Aracın direksiyonu ve koltukları manuel olarak ayarlanırken, daha kalitesiz bir ses sistemi kullanıldığı ifade ediliyor. Ayrıca navigasyonun özellikleri de kısıtlanmış.

Bunların yanı sıra araçta daha küçük bir batarya kullanılması sonucu menzili de 350 km civarına gerilemiş durumda. Maksimum hızı 210 km/s'e gerileyen ucuz Tesla Model 3'ün 0-100 km/s hızlanması 5.6 saniye sürüyor. İç mekanın kalitesini ve menzili biraz daha arttırmak isteyen müşterilerin fazladan 2 bin dolar ödemesi gerekiyor. Tesla Model 3’ün en ucuz ve en pahalı versiyonları arasındaki fark ise 23 bin dolar.

Tüm modeller yakında sadece internetten satılacak

Elon Musk’ın dünkü açıklaması Tesla Model 3’ün ucuz versiyonuyla sınırlı değil. Musk, yakın gelecekte tüm Tesla modellerinin yalnızca internet üzerinden satılacağını da duyurdu. Bu da markaya ait tüm satış noktalarının kapatılacağı anlamına geliyor. Elon Musk, aldıkları bu kararla milyonlarca dolarlık tasarruf yapacaklarını, bu sayede Model 3’ü 35 bin dolara satabileceklerini belirtti.