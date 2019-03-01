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Elon Musk'ın sözünü verdiği ucuz Tesla Model 3 satışa sunuldu

Tesla CEO'su Elon Musk'ın uzun zaman önce sözünü verdiği 35 bin dolarlık fiyat etiketine sahip Tesla Model 3 nihayet satışa sunuldu. Bununla birlikte aracın iç mekan kalitesi ve menzili de düşürüldü.
2 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Elon Musk'ın sözünü verdiği ucuz Tesla Model 3 satışa sunuldu
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Tesla CEO’su Elon Musk, hafta başında açıklama yaparak 28 Şubat Perşembe günü için önemli bir sürprizi olduğunu duyurmuştu. Musk’ın bu açıklamasının ardından akıllara Model Y’nin tanıtılabileceği ihtimali gelmişti. Ancak beklenenin aksine Elon Musk uzun zaman önce sözünü verdiği 35 bin dolarlık ucuz Tesla Model 3’ün nihayet satışa sunulduğunu duyurdu.

İç mekan kalitesi ve menzili düşürüldü 

Başlangıç fiyatı 35 bin dolar seviyesine gerileyen Tesla Model 3’ün tahmin edebileceğiniz üzere bazı özelliklerinde de düşüş yaşandı. “Standart Interior” adı altında satışa sunulan ucuz Model 3’ün tek renkten oluşan kabininde kumaş koltuklar, dört adet USB girişi ve navigasyon bulunuyor. Aracın direksiyonu ve koltukları manuel olarak ayarlanırken, daha kalitesiz bir ses sistemi kullanıldığı ifade ediliyor. Ayrıca navigasyonun özellikleri de kısıtlanmış.

Bunların yanı sıra araçta daha küçük bir batarya kullanılması sonucu menzili de 350 km civarına gerilemiş durumda. Maksimum hızı 210 km/s'e gerileyen ucuz Tesla Model 3'ün 0-100 km/s hızlanması 5.6 saniye sürüyor. İç mekanın kalitesini ve menzili biraz daha arttırmak isteyen müşterilerin fazladan 2 bin dolar ödemesi gerekiyor. Tesla Model 3’ün en ucuz ve en pahalı versiyonları arasındaki fark ise 23 bin dolar.

Tüm modeller yakında sadece internetten satılacak 

Elon Musk’ın dünkü açıklaması Tesla Model 3’ün ucuz versiyonuyla sınırlı değil. Musk, yakın gelecekte tüm Tesla modellerinin yalnızca internet üzerinden satılacağını da duyurdu. Bu da markaya ait tüm satış noktalarının kapatılacağı anlamına geliyor. Elon Musk, aldıkları bu kararla milyonlarca dolarlık tasarruf yapacaklarını, bu sayede Model 3’ü 35 bin dolara satabileceklerini belirtti.


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Elsa 2 ay en beğenilen
Türkiye'de 35 bin liraya ikinci elde bile düzgün C sınıfı araba yok.
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bulentcandan 2 ay
Adam söz veriyor ve en kısa sürede sözünü tutuyor. Darısı bizim vizyonsuz yöneticilerin başına...
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bulentcandan 2 ay
Ayrıca satış mağazalarının kapatılması ve satışların internet üzerinden yapılması çok büyük tasarruf sağlayacaktır.
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CMteria 2 ay
35 bin dolara amerikada herkes sıfır elektrikli araba alabiliyor sananlar ...
Turkiye de sıfır passat a binemeyince kahrolsun vatan demiyenler.var varız.
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redoano 2 ay
ben mi anlamıyorum olayı. 30bin dolarlık model 3 yeni değil ki.
hatta örnek inceleme videosu vereyim, ocak 2018'den: youtube.com/...
Bişeyleri mi kaçırıyorum bilen aydınlatıversin
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sml_akyz 2 ay redoano
Hocam tesla maliyetleri karşılamadığından hemde üretim bantlarının oturması ve seri üretimin oturması için 2. Tip tesla model 3 satışa sundu. Bunlar da 50-60k bandındaydı. Bu 2 tip modeli geçen haftalarda Avrupa satışına başladı. Amerika’da da 35k lık model 3 ü de siparişe açtılar. 5-6 ay sonra da Avrupa’ya açarlar 35k lık model 3 leri. O süre zarfında da Amerika’dan ithal ürünlere gümrük vergisi de düşer bence.
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Witcher3 2 ay
passat daha iyi
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elcas 2 ay
200 bin altına inerse ciddi altarnetif olur. bir çoğumuz için model 2 hatta 1 gelmesi gerekiyor. HB bir kasa ucuz da olursa ancak müşteri oluruz.
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YusufDev 2 ay
Türkiye'deki vergi ile ülkemize yaklaşık 800.000 (Sekiz Yüz Bin) Türk lirasına denk gelmekte. Bir Amerika vatandasi bu araci almak için 36 ay asgari maasta calissa yetiyor, Türkiye'deki bir vatandaş ise bu araci almak icin yaklaşık 400 ay çalışması gerekiyor.
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Askaparta 2 ay
İnternetten taşıt al, ücretsiz kargo peşinde koş.
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kingsix 2 ay
Burada o fiyata renault veriyorlar
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s_mail 2 ay
35 bin birime kendime 99 gli alırım daha iyi!!!
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MrKattchup 2 ay
Elektrikli olması iyi hoş da 35.000 birime orada kaliteli bir araba alınabiliyor, YouTube videolardında model3 için gösterilen malzeme kalitesi cidden çok kötü, ne olursa olsun o paralara sümbül hissiyatı almak istemezdim.
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showstopper41 2 ay
İnternet sitesine bakım. AWD seçeneği üst modellerde seçilebiliyor. Ucuz modelde de AWD seçeneği olsa güzel olurdu, belki sonra yaparlar. Çift elektrik motorlu olmasa da olur. Shaft + difransiyel eklenerek ile yapılabilir. Fakat sanırım aracın altındaki pillerin arasına extra aktarma organlarını yerleştirmek maliyetli bir tasarım gerekiyor.
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DoğanGörünümlüToros 2 ay showstopper41
Awd yi cift motorla sagliyor zaten. Saft diferansiyel cift motordan daha maliyetli ve verimsiz olur yani sacma olur.
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