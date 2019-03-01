Elon Musk'ın sözünü verdiği ucuz Tesla Model 3 satışa sunuldu

İç mekan kalitesi ve menzili düşürüldü
Başlangıç fiyatı 35 bin dolar seviyesine gerileyen Tesla Model 3’ün tahmin edebileceğiniz üzere bazı özelliklerinde de düşüş yaşandı. “Standart Interior” adı altında satışa sunulan ucuz Model 3’ün tek renkten oluşan kabininde kumaş koltuklar, dört adet USB girişi ve navigasyon bulunuyor. Aracın direksiyonu ve koltukları manuel olarak ayarlanırken, daha kalitesiz bir ses sistemi kullanıldığı ifade ediliyor. Ayrıca navigasyonun özellikleri de kısıtlanmış.
Tüm modeller yakında sadece internetten satılacak
Elon Musk’ın dünkü açıklaması Tesla Model 3’ün ucuz versiyonuyla sınırlı değil. Musk, yakın gelecekte tüm Tesla modellerinin yalnızca internet üzerinden satılacağını da duyurdu. Bu da markaya ait tüm satış noktalarının kapatılacağı anlamına geliyor. Elon Musk, aldıkları bu kararla milyonlarca dolarlık tasarruf yapacaklarını, bu sayede Model 3’ü 35 bin dolara satabileceklerini belirtti.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Turkiye de sıfır passat a binemeyince kahrolsun vatan demiyenler.var varız.
hatta örnek inceleme videosu vereyim, ocak 2018'den: youtube.com/...
Bişeyleri mi kaçırıyorum bilen aydınlatıversin
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
11011 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
tesla model 3, tesla model 3 fiyat ve