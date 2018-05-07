Elon Musk, şekerleme işine adım atıyor

Tesla, Boring Company ve SpaceX ile ses getiren çalışmalara imza atan Elon Musk, şimdi de şekerleme işine gireceğini duyurdu. Musk, Twitter hesabı üzerinden yaptığı duyuruda “Şekerleme şirketi kuruyorum ve bu mükemmel bir iş olacak.” şeklinde bir açıklamada bulundu. Bu paylaşımı gören herkes başta Elon Musk’ın dalga geçtiğini düşünse de, takipçilerinin soruları üzerine çok ciddi olduğunun da altını çizdi.
Eğer bunun gerçekten bir şaka olmadığı düşünülürse akla ilk gelen soru şu oluyor: Neden? Tesla’da işler bu kadar kötüye giderken böyle bir maceraya atılmasının mantıklı bir sebebi olması lazım. Belki de bu, gelecekteki daha büyük projelerin habercisi olabilir. Şimdilik konuyla ilgili tüm detaylar gizemini koruyor. İnsanlar daha şimdiden SpaceX’in uzaya şekerleme gönderdiğini hayal etmeye başladı bile.
https://twitter.com/elonmusk/status/992876606979952640 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Tesla Motors'u Elon Musk kurmamıştır.
Tesla Motors'u Martin Eberhard, Marc Tarpening ve 14 mühendis daha, toplam 16 mühendis kurmuştur. Martin Eberhard 2007 yılına kadar da ceoluk görevini üstlenmiştir. Elon Musk Tesla'ya yatırım yapan son girişimcidir. Google ve Amazon Ceo'larından sonra Eberhard'ın teklifi üzerine yatırım yapmıştır.
Tesla Motors fikri yukarıda bahsettiğim iki mühendis tarafından 1991 yılında fikir alışverişinde ortaya çıkmıştır. 1996'da elektrikli otomobil fikri gelişmiş, 1998 yılında ise isminin tesla olmasına karar verilmiştir.
2003 yılında kurulan Tesla Motors'a Musk 2004 yılında yatırım yapmıştır.