Elon Musk, şekerleme işine adım atıyor

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CEO'su olduğu Tesla ile ilgili son zamanlarda ciddi sıkıntılar yaşayan Elon Musk, tüm bunlara rağmen yeni girişimlerden geri kalmıyor. Twitter hesabını yoğun bir şekilde kullanan Musk, yeni bir paylaşımda bulunarak bu kez de şekerleme işine girdiğini duyurdu.

Tesla, Boring Company ve SpaceX ile ses getiren çalışmalara imza atan Elon Musk, şimdi de şekerleme işine gireceğini duyurdu. Musk, Twitter hesabı üzerinden yaptığı duyuruda “Şekerleme şirketi kuruyorum ve bu mükemmel bir iş olacak.” şeklinde bir açıklamada bulundu. Bu paylaşımı gören herkes başta Elon Musk’ın dalga geçtiğini düşünse de, takipçilerinin soruları üzerine çok ciddi olduğunun da altını çizdi.

Eğer bunun gerçekten bir şaka olmadığı düşünülürse akla ilk gelen soru şu oluyor: Neden? Tesla’da işler bu kadar kötüye giderken böyle bir maceraya atılmasının mantıklı bir sebebi olması lazım. Belki de bu, gelecekteki daha büyük projelerin habercisi olabilir. Şimdilik konuyla ilgili tüm detaylar gizemini koruyor. İnsanlar daha şimdiden SpaceX’in uzaya şekerleme gönderdiğini hayal etmeye başladı bile.

https://twitter.com/elonmusk/status/992876606979952640