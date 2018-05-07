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Elon Musk, şekerleme işine adım atıyor

Son dönemde adından sıkça söz ettiren Elon Musk, Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir duyuruyla takipçilerini şaşırttı. Şekerleme işine gireceğini belirten Musk, bu konuda çok ciddi olduğunu belirtti.
1 yıl
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14
Zamazingo
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Elon Musk, şekerleme işine adım atıyor
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CEO'su olduğu Tesla ile ilgili son zamanlarda ciddi sıkıntılar yaşayan Elon Musk, tüm bunlara rağmen yeni girişimlerden geri kalmıyor. Twitter hesabını yoğun bir şekilde kullanan Musk, yeni bir paylaşımda bulunarak bu kez de şekerleme işine girdiğini duyurdu.

Tesla, Boring Company ve SpaceX ile ses getiren çalışmalara imza atan Elon Musk, şimdi de şekerleme işine gireceğini duyurdu. Musk, Twitter hesabı üzerinden yaptığı duyuruda “Şekerleme şirketi kuruyorum ve bu mükemmel bir iş olacak.” şeklinde bir açıklamada bulundu. Bu paylaşımı gören herkes başta Elon Musk’ın dalga geçtiğini düşünse de, takipçilerinin soruları üzerine çok ciddi olduğunun da altını çizdi.

 

Eğer bunun gerçekten bir şaka olmadığı düşünülürse akla ilk gelen soru şu oluyor: Neden? Tesla’da işler bu kadar kötüye giderken böyle bir maceraya atılmasının mantıklı bir sebebi olması lazım. Belki de bu, gelecekteki daha büyük projelerin habercisi olabilir. Şimdilik konuyla ilgili tüm detaylar gizemini koruyor. İnsanlar daha şimdiden SpaceX’in uzaya şekerleme gönderdiğini hayal etmeye başladı bile.


https://twitter.com/elonmusk/status/992876606979952640 Yorum Yaz
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tahir40 1 yıl en beğenilen
Dahi dedik, adam iyice 8 yaşında çocuğa çevirdi. Yok lav silahı üreticem diyor gidip hiç lav silahı görmemiş gibi; sigaranı yakarsın anca torch yapıyor. Şimdi candy diyor. Sen önce söz verdiğin parasını yatırmış binlerce Tesla 3 maduruna araba üret.
Dahi dedik, adam iyice 8 yaşında çocuğa çevirdi. Yok lav silahı üreticem diyor gidip hiç lav silahı görmemiş gibi; sigaranı yakarsın anca torch yapıyor. Şimdi c...
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wolfestein 1 yıl
Bu Elon Musk haberlerinden de gına geldi artık...
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eulogy 1 yıl
Saygıdeğer Editör
Tesla Motors'u Elon Musk kurmamıştır.
Kurucusu olduğu Tesla ile ilgili son zamanlarda ciddi sıkıntılar yaşayan Elon Musk

Tesla Motors'u Martin Eberhard, Marc Tarpening ve 14 mühendis daha, toplam 16 mühendis kurmuştur. Martin Eberhard 2007 yılına kadar da ceoluk görevini üstlenmiştir. Elon Musk Tesla'ya yatırım yapan son girişimcidir. Google ve Amazon Ceo'larından sonra Eberhard'ın teklifi üzerine yatırım yapmıştır.
Tesla Motors fikri yukarıda bahsettiğim iki mühendis tarafından 1991 yılında fikir alışverişinde ortaya çıkmıştır. 1996'da elektrikli otomobil fikri gelişmiş, 1998 yılında ise isminin tesla olmasına karar verilmiştir.
2003 yılında kurulan Tesla Motors'a Musk 2004 yılında yatırım yapmıştır.
Saygıdeğer EditörTesla Motors'u Elon Musk kurmamıştır.Kurucusu olduğu Tesla ile ilgili son zamanlarda ciddi sıkıntılar yaşayan Elon MuskT...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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XFalconX 1 yıl
Adamım ya yapar bu musk :)) tesla da işi biterse başka yerden devam eder boşa yatırım yapmaz bence
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ssbrutality 1 yıl
Geç kaldın Elon Bizim Şeker Fabrikaları satılalı çok oldu.
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tobepeople 1 yıl
Şekerleme derken yanlış bir anlaşılma olmuş sanırım; Adam şekerleme derken uykudan bahsediyor :D
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Ulfast 1 yıl
Önüne geleni editör yapmaya başladılar.
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tahir40 1 yıl en beğenilen
Dahi dedik, adam iyice 8 yaşında çocuğa çevirdi. Yok lav silahı üreticem diyor gidip hiç lav silahı görmemiş gibi; sigaranı yakarsın anca torch yapıyor. Şimdi candy diyor. Sen önce söz verdiğin parasını yatırmış binlerce Tesla 3 maduruna araba üret.
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St Batuhan 1 yıl
Şekerleme başlığını okuyup girerken aklımdan geçen uyku anlamındaki şekerleme idi :/ Tatil sonrası işe dönünce aklımdan geçen bu oluyor :/
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Grand_Alexander 1 yıl
Jobs olsa ne derdi acaba...
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wolfestein 1 yıl
Bu Elon Musk haberlerinden de gına geldi artık...
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orientem 1 yıl
O yazdıkları Warren Buffet'e gönderme amaçlı ha şaka da olsa yine de yapayım derse o ayrı ama sanmıyorum.
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Jigsawlaw 1 yıl
Tony stark da şekerleme işine girdiğinden bahsediyodu infinity war da o aklıma geldi yanlış hatırlamıyosam
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