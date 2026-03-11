Renault’dan geleceğin iç mekân vizyonu: Renault R-Space Lab tanıtıldı

Renault, geleceğin otomobillerinde iç mekânın nasıl şekillenebileceğini göstermek için Renault R‑Space Lab adlı yeni bir konsept model geliştirdi. Proje, markanın 2030 sonrası mobilite fikirlerini araştırdığı şirket içi inovasyon platformu Garage Futurama kapsamında ortaya çıktı.
Geleceğin kullanım anlayışı
Tamamen dijital kokpit
Konseptin en dikkat çekici noktası son derece dijital bir kokpit düzeni. Gösterge panelinin tamamına yayılan kavisli OpenR Panorama ekranı; sürüş bilgilerini, multimedya sistemini ve sürüş destek uyarılarını tek bir alanda birleştiriyor. Çoğu fonksiyon ise merkezi dokunmatik ekran üzerinden kontrol ediliyor.
Direksiyon tarafında da farklı bir yaklaşım var. Mekanik bağlantıyı ortadan kaldıran steer-by-wire teknolojisine sahip kompakt bir direksiyon simidi kullanılıyor. Renault ayrıca dokunsal alkol test sistemi ve dijital güvenlik asistanı gibi yapay zekâ destekli özellikleri de değerlendiriyor.
Esnek ve modüler iç mekan
Arka bölümde üç eşit genişlikte bağımsız koltuk bulunuyor. Koltuk sırtlıkları yatırılabiliyor, minderler yukarı kaldırılabiliyor. Düz zeminle birleşen bu yapı, kabinin farklı kullanım senaryolarına göre yeniden düzenlenmesine imkân tanıyor. Örneğin arka bölümde bir bisiklet için alan yaratmak veya büyük eşyalar taşımak mümkün. Ayrıca arka kapılar 90 derece açılarak araca giriş çıkışı kolaylaştırıyor.
Geniş cam yüzeyler de ferah bir atmosfer yaratmayı hedefliyor. Ön cam tavana kadar uzanırken ince gövde sütunları ve çerçevesiz kapılar iç mekâna daha fazla gün ışığı girmesini sağlıyor.
