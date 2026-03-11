Renault’dan geleceğin iç mekân vizyonu: Renault R-Space Lab tanıtıldı

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Renault, geleceğin otomobillerinde iç mekânın nasıl şekillenebileceğini göstermek için Renault R‑Space Lab adlı yeni bir konsept model geliştirdi. Proje, markanın 2030 sonrası mobilite fikirlerini araştırdığı şirket içi inovasyon platformu Garage Futurama kapsamında ortaya çıktı.

Geleceğin kullanım anlayışı

Tam Boyutta Gör İlk bakışta yeni bir Renault Megane ya da efsanevi Renault Espace’ın modern yorumu gibi görünse de Renault’ya göre bu model doğrudan bir üretim planına bağlı değil. Asıl amaç, markanın “voitures a vivre” olarak tanımladığı, günlük kullanım ihtiyaçlarına odaklanan otomobil felsefesini geleceğe yönelik bir tasarımla göstermek.

Tamamen dijital kokpit

Konseptin en dikkat çekici noktası son derece dijital bir kokpit düzeni. Gösterge panelinin tamamına yayılan kavisli OpenR Panorama ekranı; sürüş bilgilerini, multimedya sistemini ve sürüş destek uyarılarını tek bir alanda birleştiriyor. Çoğu fonksiyon ise merkezi dokunmatik ekran üzerinden kontrol ediliyor.

Direksiyon tarafında da farklı bir yaklaşım var. Mekanik bağlantıyı ortadan kaldıran steer-by-wire teknolojisine sahip kompakt bir direksiyon simidi kullanılıyor. Renault ayrıca dokunsal alkol test sistemi ve dijital güvenlik asistanı gibi yapay zekâ destekli özellikleri de değerlendiriyor.

Esnek ve modüler iç mekan

Tam Boyutta Gör Yaklaşık 4,5 metre uzunluğunda ve 1,5 metre yüksekliğinde kompakt bir gövde yapısına sahip araçta esnek iç mekân kullanımı öne çıkıyor. Yolcu hava yastığının koltuğa entegre edilmesi sayesinde ön panel daha sade tasarlanmış. Böylece torpido bölümü hem depolama alanı hem de açılarak raf görevi görebilen modüler bir yapıya kavuşmuş. Ön yolcu koltuğu ise arkadaki yolcularla daha rahat iletişim kurmak için geriye doğru oldukça fazla kaydırılabiliyor.

Renault'dan şehirli Jimny denemesi: İşte yeni Renault Bridger 5 sa. önce eklendi

Arka bölümde üç eşit genişlikte bağımsız koltuk bulunuyor. Koltuk sırtlıkları yatırılabiliyor, minderler yukarı kaldırılabiliyor. Düz zeminle birleşen bu yapı, kabinin farklı kullanım senaryolarına göre yeniden düzenlenmesine imkân tanıyor. Örneğin arka bölümde bir bisiklet için alan yaratmak veya büyük eşyalar taşımak mümkün. Ayrıca arka kapılar 90 derece açılarak araca giriş çıkışı kolaylaştırıyor.

Geniş cam yüzeyler de ferah bir atmosfer yaratmayı hedefliyor. Ön cam tavana kadar uzanırken ince gövde sütunları ve çerçevesiz kapılar iç mekâna daha fazla gün ışığı girmesini sağlıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Renault’dan geleceğin iç mekân vizyonu: Renault R-Space Lab

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: