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Elon Musk, şirketlerine bir yenisini daha ekledi: Neuralink, insan beynini bilgisayarla destekleyecek

SpaceX ve Tesla’nın CEO’su olan milyarder girişimci Elon Musk, daha önce dile getirdiği insan beynine cihaz yerleştirerek beynin sınırlarını değiştirme düşüncesine bir adım daha yaklaştı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Elon Musk, şirketlerine bir yenisini daha ekledi: Neuralink, insan beynini bilgisayarla destekleyecek
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Yapay zekanın bir gün bilim kurgu filmlerindeki seviyelere ulaşıp insanlara hükmedeceği endişesini daha önce pek çok defa dile getiren Elon Musk, bunun çözümünün insanların da yapay zeka gibi bir beyin yapısına sahip olmasından geçtiğini savunuyordu. Yapay zeka araştırmaları için Open AI isimli araştırma laboratuvarlarını kuran ve insan beynine ‘’sinir dantelleri’’ adını verdiği yapay sinir ağlarının yerleştirilmesini isteyen Musk, şimdi yeni şirketiyle bu düşüncelerini denemeye oldukça yakın.

Wall Street Journal’ın açıklamalarına göre Elon Musk; SpaceX, Tesla ve son olarak yer altına tünel kazmayı planlayan şirketinin ardından artık yeni bir şirkete daha sahip. Neuralink isimli şirket, daha önce Kaliforniya eyaletinde faaliyet gösteren tıbbi araştırma şirketi olarak tescil ettirilmişti ancak şirketin bu araştırmaları bir adım daha öteye taşıyıp insanların fiziksel temaslara ihtiyaç duymaksızın doğrudan beyinlerindeki yapay sinir ağlarla oluşturulan bilgisayar arayüzü sayesinde bilgisayar ve diğer elektronik cihazları yönlendirebilecek bir teknoloji geliştirdiği iddia ediliyor.

Henüz kendisi hakkında detaylı bilgiye ulaşılamayan Neuralink’in geliştirdiği bu teknolojinin, insanların beynine yerleştirilen elektrotlar ve yapay sinir ağları ile beynin doğrudan (muhtemelen internet bağlantısı ile) bilgisayara bir şeyler aktarabileceği veya bilgisayardan beyne veri transfere yapabileceği ileri sürülüyor. Aslında ocak ayında Elon Musk, Twitter üzerinden bir takipçisinin ‘’Sinir dantelleriyle ilgili bir duyuru yapacak mısın?’’ sorusuna ‘’Belki gelecek ay.’’ cevabını vermiş olması ve bugün ortaya böyle bir iddianın atılması şirketin (iddia edildiği kadar gelişmiş bir teknoloji ortaya koymamış olsa bile) Elon Musk’ın fikrini hayata geçirme konusunda bazı çalışmalar yapmış olma ihtimalini kuvvetlendiriyor.  

Tartışmalar Başladı Bile

Tabi şirketin neler yapıp yapmadığını tam anlamıyla öğrenmek için her zaman olduğu gibi Musk’ın açıklamasını beklememiz gerekiyor ancak insan beynine dışarıdan yapılan bir müdahaleyle beynin yapısında değişiklikler yapılması ihtimali şimdiden tartışmalara yol açtı bile. Bu müdahaleyle birlikte kişilerde; epilepsi ve şiddetli depresif bozukluk gibi yan etkilerin ortaya çıkmasının mümkün olduğunu düşünenler ve insan beyninin bilgisayar bağlantısına sahip olması halinde beyne yönelik siber saldırı yapılabileceğini ileri sürenler bu fikre şiddetle karşı çıkarken bazıları da beyne yerleştirilen yapay sinirler ile insan beyninin geliştirilebileceği ve mevcut nörolojik rahatsızlıkların da tedavi edilebileceğini savunuyor.

Şimdilik fikir pek çok kişi için sadece bir hayal ürünü olarak görülüyor, üstelik Elon Musk’ın, kazı şirketinin kazılara başladığını iddia etmesine rağmen bunu ispatlamak için sadece birkaç (ispat için yetersiz) fotoğraf paylaşmış olması Musk’a olan inancı azaltmış durumda ancak bahsedilen kişi son yılların en büyük girişimcisi olunca, kimse bu ihtimalleri doğrudan reddedemiyor. Kafa karışıklığının ortadan kalkması için Musk’ın konuyla ilgili birkaç gün içinde açıklama yapması ve şirkete dair yeni bilgileri paylaşması bekleniyor. 


http://www.businessinsider.com/elon-musk-neuralink-connect-brains-computer-neural-lace-2017-3 Yorum Yaz
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