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Elon Musk'ın Mars planları patladı: 2020'deki görev iptal

SpaceX'in insansız Mars görevi Red Dragon, ertelemelerin ardından şimdi de tamamiyle iptal edildi. Görev eğer gerçekleşseydi ilk defa bir özel şirket gezegenlerarası yolculuk yapmış olacaktı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
8,8b
1
42
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Bugün katıldığı bir konferansta sorular alan SpaceX CEO'su Elon Musk, şirketin ilk insansız Mars görevi Red Dragon'un tamamiyle rafa kaldırıldığını açıkladı. SpaceX'in geçtiğimiz yıl büyük bir heyecanla duyurduğu Red Dragon görevi önceleri 2018 için planlanmış olsa da sonradan 2020'ye ertelenmişti. Ancak Elon Musk görevin tamamiyle iptal olduğunu bugün resmen açıkladı.

Uluslararası Uzay İstasyonu Araştırma ve Geliştirme Konferansı'nda (International Space Station Research and Development Conference) konuşan Elon Musk, Red Dragon görevinin bel kemiği olan Dragon 2 uzay aracında bazı değişikliklere gittiklerini ve bu değişiklikler nedeniyle görevin de iptal olduğunu açıkladı. Musk'ın 2014 yılında tanıttığı Dragon 2 uzay aracı, ilk tanıtıldığı haliyle günümüz uzay araçlarından farklı olarak üzerindeki iticiler yardımıyla yüzeye iniş yapabilecekti; ancak Musk uzun geliştirme sürecinin ardından artık bunun mümkün olmadığını söylüyor. Yani Red Dragon görevinin temsili görsellerinde kullanılan o fütüristik uzay aracı planı artık yok. Dragon 2 tıpkı diğer uzay araçları gibi paraşütle iniş yapacak.
İticiler yardımıyla iniş yapan bir uzay aracının güvenli olamayacağını söyleyen Elon Musk,"Önceleri bu konseptin Mars'a iniş yapmak için en uygun yöntem olduğunu düşünüyordum, ancak maalesef şu anda bunun doğru bir yol olmayacağına eminim. Bu konseptteki bir uzay aracının mürettebatlı uçuşlar için güvenlik testlerinden geçebilmesi çok zor." ifadelerini kullanıyor.

Diğer taraftan Elon Musk Mars'a iniş yapmak için çok daha iyi, yepyeni bir yöntem bulduklarını da belirtiyor. Musk'ın geçtiğimiz yıl Eylül ayında büyük bir heyecanla duyurduğu gezegenler arası taşıma sistemi ITS (Interplanetary Transport System) önümüzdeki aylarda yeni bir güncelleme alacak. Bu sene Avustralya'da düzenlenecek olan Uluslararası Uzay Kongresi'ni (International Astronautical Congress) merakla beklediğini belirten Musk, Mars planlarıyla ilgili yeni güncellemeleri tüm detaylarıyla birlikte orada paylaşacağını ifade ediyor.

Ayrıca Bkz. "NASA'dan itiraf:"Mars'a gidecek paramız yok""
Tabi 2020'deki Red Dragon görevinin iptal olması aynı zamanda SpaceX'in insanlı Mars görevleri için de pek iyi bir haber değil. Şirket kurucusu Elon Musk uzun bir süredir,"2025 itibariyle Mars'a insan göndermeye başlayacağız" ifadelerini kullanıyor olsa da bunun pek de mümkün bir tarafının olmadığı çok açık. Zira henüz insansız bir uzay aracı bile gönderemeyen bir şirketin 7-8 yıl içerisinde Mars'a insan indireceğine inanmak gerçekten zor. Gelecek planlarıyla ilgili abartılı ifadeler kullanmaktan hoşlanan Elon Musk, muhtemelen önümüzdeki yıllarda planların 2030'lara ertelendiğini açıklayacaktır.
Elon Musk'ın açıklamalarının tamamı:

https://www.youtube.com/watch?v=BqvBhhTtUm4 Yorum Yaz
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zxl 2 yıl en beğenilen
Merhaba,
"Elon Musk'ın Mars planları patladı" başlığı sitenin kimliğine yakışmamış,
İyi günler.
3 Yanıt Yanıtla +72
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ceo-tr 2 yıl derepaca
derepaca

Göklerden gelen bir karar'a binip binip gitmek varken; bu saçmalık nedir Elon efendi.. sen kimsin ya, kimsin...

hay o göklerden gelen kararlar gagalasın seni


bu ne dostum. kaç gündür her haberin altına aynı yorum. tamam iktidar partisini sevmiyorsun. saygı duyarız. ama abarttın artık bence. siyasi haberlerin tartışmaların altına yaz yorumunu. birde geyik değil fikrini düşünceni yaz. belki aynı fikirde insanlar bulursun. belki mantıklı yazılar yazarsan karşındakide senin fikirlerine katılır. ama her habere aynı şey gerçekten baydı. [>:]
derepacaGöklerden gelen bir karar'a binip binip gitmek varken; bu saçmalık nedir Elon efendi.. sen kimsin ya, kimsin...
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1 Yanıt Yanıtla +28
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derepaca 2 yıl
Göklerden gelen bir karar'a binip binip gitmek varken; bu saçmalık nedir Elon efendi.. sen kimsin ya, kimsin...
1 Yanıt Yanıtla +18
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sleepingawake 2 yıl
Aptal aptal haber başlığı atıp halkı gaza getirmeyin. Projeler devam ediyor. Daha iyi çözüm bulduğu için bunu iptal etti. Azıcık araştırma yap editör. Mars planları patladı ne la.
arstechnica.com/...
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SEO-Uzmanı 2 yıl
ay en yakın ulaşılabilinir alan ve teoride dünyada bile eski ! özetle !
nice milyon yıl çeşitli süper nova çöpü meteor yamurlarına maruz kaldığı ampül gibi ortada ! özetle evrenin bütün meteor taşlarında numuneler burada ! ve istemediğin kadar tonlarca ton ! dahası sen daha aya gidip adam gibi üst kuramıyorsa marsa gidip ne yapacaksın !?
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DH Misafiri 2 yıl
Hiçbir insanoğlu Mars'a ayak basamaz sıcaklık ve atmosferi tehlikeli. Basabilse bile canlı çıkamaz. Mars'a gideceğiz diyenler eninde sonunda iptal ederler
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Simplify 2 yıl
Spacex'in başarısızlığı bizim ülkemizdeki bir kesimi niye bu kadar üzdü anlamadım. Haberi yapan editöre saldırmışlar. Nasa'nın tipik eylemlerinden biri işte. Her zamanki gibi icraat yok anca lafta kalıyor.
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haberelectro 2 yıl
Tesla da patlayacak bu ne ki
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goenitz117 2 yıl
Daha önceki konularda yazdık bu işler hikaye dedik . Aya gidemeyen Mars'a nasıl gidecek buna ümit bağlamak bile hata.
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Tolgá 2 yıl
iptal oldu denebilirdi.çomarlaşmayın.ülkede yeterince var zaten.biraz dikkat.
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WB 2 yıl
Secim yatirimi olunca patladi tabi
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kesbi 2 yıl
Aya gidecek teknolojiyi yanlışlıkla yok ettik ve tekrar yapmamız neredeyse imkansız diyen ve daha aya bile tekrar gidememyen nasa mı gidecekmiş marsa?
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tobepeople 2 yıl
Patlayacağı belliydi belli belirsiz test etmeden zenginler gitmez Mars'a önce kobay olarak gönüllüleri kullanırlar sonra başarılı olursa zenginler gider :D
HA BU ARADA GÖNÜLLÜ KOBAY OLURUM internet ve bilgisyar olsun yeter :)
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spacex, red dragon ve
9 etiket daha insanlı mars görevleri dragon v2 dragon 2 insansız mars görevleri Uzay Bilim ve Teknoloji Hasan Aygünoğlu MPopüler Popüler
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