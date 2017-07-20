Elon Musk'ın Mars planları patladı: 2020'deki görev iptal

Uluslararası Uzay İstasyonu Araştırma ve Geliştirme Konferansı'nda (International Space Station Research and Development Conference) konuşan Elon Musk, Red Dragon görevinin bel kemiği olan Dragon 2 uzay aracında bazı değişikliklere gittiklerini ve bu değişiklikler nedeniyle görevin de iptal olduğunu açıkladı. Musk'ın 2014 yılında tanıttığı Dragon 2 uzay aracı, ilk tanıtıldığı haliyle günümüz uzay araçlarından farklı olarak üzerindeki iticiler yardımıyla yüzeye iniş yapabilecekti; ancak Musk uzun geliştirme sürecinin ardından artık bunun mümkün olmadığını söylüyor. Yani Red Dragon görevinin temsili görsellerinde kullanılan o fütüristik uzay aracı planı artık yok. Dragon 2 tıpkı diğer uzay araçları gibi paraşütle iniş yapacak.

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"NASA'dan itiraf:"Mars'a gidecek paramız yok""

Tabi 2020'deki Red Dragon görevinin iptal olması aynı zamanda SpaceX'in insanlı Mars görevleri için de pek iyi bir haber değil. Şirket kurucusu Elon Musk uzun bir süredir,"2025 itibariyle Mars'a insan göndermeye başlayacağız" ifadelerini kullanıyor olsa da bunun pek de mümkün bir tarafının olmadığı çok açık. Zira henüz insansız bir uzay aracı bile gönderemeyen bir şirketin 7-8 yıl içerisinde Mars'a insan indireceğine inanmak gerçekten zor. Gelecek planlarıyla ilgili abartılı ifadeler kullanmaktan hoşlanan Elon Musk, muhtemelen önümüzdeki yıllarda planların 2030'lara ertelendiğini açıklayacaktır.

Elon Musk'ın açıklamalarının tamamı:

https://www.youtube.com/watch?v=BqvBhhTtUm4

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Bugün katıldığı bir konferansta sorular alan SpaceX CEO'su Elon Musk, şirketin ilk insansız Mars görevi Red Dragon'un tamamiyle rafa kaldırıldığını açıkladı. SpaceX'in geçtiğimiz yıl büyük bir heyecanla duyurduğu Red Dragon görevi önceleri 2018 için planlanmış olsa da sonradan 2020'ye ertelenmişti. Ancak Elon Musk görevin tamamiyle iptal olduğunu bugün resmen açıkladı.İticiler yardımıyla iniş yapan bir uzay aracının güvenli olamayacağını söyleyen Elon Musk,"Önceleri bu konseptin Mars'a iniş yapmak için en uygun yöntem olduğunu düşünüyordum, ancak maalesef şu anda bunun doğru bir yol olmayacağına eminim. Bu konseptteki bir uzay aracının mürettebatlı uçuşlar için güvenlik testlerinden geçebilmesi çok zor." ifadelerini kullanıyor.Diğer taraftan Elon Musk Mars'a iniş yapmak için çok daha iyi, yepyeni bir yöntem bulduklarını da belirtiyor. Musk'ın geçtiğimiz yıl Eylül ayında büyük bir heyecanla duyurduğu gezegenler arası taşıma sistemi ITS (Interplanetary Transport System) önümüzdeki aylarda yeni bir güncelleme alacak. Bu sene Avustralya'da düzenlenecek olan Uluslararası Uzay Kongresi'ni (International Astronautical Congress) merakla beklediğini belirten Musk, Mars planlarıyla ilgili yeni güncellemeleri tüm detaylarıyla birlikte orada paylaşacağını ifade ediyor.