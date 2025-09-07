SpaceX'in bu yıl yörüngeye fırlattığı Starlink uydularının sayısı 2 bini geçti

SpaceX, cuma günü 28 Starlink uydusunu daha yörüngeye fırlattı. Başarıyla tamamlanan bu fırlatma sırasında SpaceX'in Falcon 9 roketi kullanıldı. SpaceX bu son fırlatmayla birlikte 500. başarılı fırlatmasınıı tamamlamış oldu. Cumartesi günü de 24 uydu fırlatılınca, şirketin bu yıl fırlattığı uyduların sayısı 2 bini geçti.
SpaceX, Uydu Fırlatma Sıklığını Daha da Arttıracak
Şirket bu hafta sadece bu önemli kilometre taşını geçmekle kalmadı, aynı zamanda bu sayıyı daha da yukarma çekmek için de önemli adımlar attı. Şirket, Florida’daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri Üssü’nden gerçekleştirdiği Falcon 9 fırlatmalarını önemli ölçüde artırmak için onay aldı. ABD düzenleyicileri, şirketin yıllık fırlatma sayısını 50’den 120’ye çıkarabilmesi için kritik çevresel incelemeyi tamamladı. Böylece SpaceX’in fırlatma lisansını resmi olarak yükseltmeye bir adım daha yaklaştı.
Şirketin Florida'daki üsten daha fazla fırlatmaya yapmaya başlayacak olması, 8300 uyduya ulaşan Starlink uydu ağının önümüzdeki dönemde daha da hızlı büyüyeceğinin habercisi. Zaten şirketin uzun vadedeki hedefi, toplam 40 bin uyduluk bir ağ kurmak.
