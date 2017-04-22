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Elon Musk'ın beyin-bilgisayar arayüzü projesi netleşiyor

Bu ayın başlarında Elon Musk'ın Neuralink isimli beyin-bilgisayar arayüzü geliştirmeye çalışan bir şirket kurduğu ortaya çıkmıştı. Şirketin planları da yavaş yavaş belli olmaya başladı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Elon Musk'ın beyin-bilgisayar arayüzü projesi netleşiyor
 

Yapay zekanın bir gün bilim kurgu filmlerindeki seviyeye ulaşacağına inanan ve bu durumdan oldukça tedirgin olan Elon Musk, ilerleyen yıllarda insan ile yapay zeka arasında gerçekleşecek mücadele için bazı fikirler ortaya atmıştı. Bu fikirlerden en dikkat çekeni insan beynine dışarıdan müdahale ederek bilgisayarla bağlantı kurabilen bir beyin oluşturma olurken Musk, bu düşüncesinde ne kadar kararlı olduğunu Neuralink isimli bir şirket kurarak ortaya koymuştu.


Beyin Bilgisayar Arayüzünü Amaçlıyor

Kabaca, ''beyin-bilgisayar arayüzü'' geliştirme şirketi olarak açıklayabileceğimiz Neuralink'a ait ilk bilgiler de ortaya çıkmaya başladı. Her ne kadar Musk'ın ilk hedefi insan beynine farklı bir boyut kazandırmak gibi görünse de Neuralink'in ilk işi, beyinlerinde; felç, kanser lezyonu, konjenital gibi rahatsızlıklardan dolayı ciddi hasar oluşan kişilerin sağlıklarını bir nebze olsun geri getirmeye yönelik olacak. 


Şirket 4 yıl içinde beyninde hasar bulunan kişilerin daha rahat iletişim kurmasına ve düşüncelerini aktarmasına olanak sağlayan teknolojiyi geliştirmeyi planlıyor. Bununla birlikte sağlıklı insanların kullanacağı ve Musk'ın asıl hayali olan insanların sadece düşünce yoluyla bilgisayarlarla hatta diğer insanlarla iletişim kurmasını sağlayacak teknolojinin geliştirilmesi için 8 ile 10 yıl arası bir zaman çizelgesi belirlenmiş durumda.


Rekabet Artmış Durumda 

Görünen o ki Elon Musk her ne kadar şu sıralar özellikle Tesla ile anılıyor olsa da bundan 10 yıl sonra Neuralink çok daha ön plana çıkan bir kuruluş haline gelebilir. Tabi Musk'ın şirketi bu çalışmalarda yalnız değil. Facebook CEO'su Mark Zuckerberg de şirketin bu alanda çalışmalar yaptığını ifade etmişti ve ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı bir devlet kurumu olan DARPA'nın da benzer çalışmaları bulunuyor.


Şimdilik bilgisayar-beyin arayüzü geliştirme yarışında bitiş ipini ilk kimin göğüsleyeceğini tahmin etmek zor ancak sadece düşüncelerle iletişime girme konusu cezbedici olduğu kadar kafa karıştırıcı da olabilir. Şirketlerin bu teknolojileri nasıl kullanacağını ve kullanıcılarına ne gibi imkanlar tanıyacağını projeler netleştikçe görme imkanına sahip olacağız.

https://www.engadget.com/2017/04/21/elon-musk-expects-to-have-a-brain-machine-interface-in-four-year/ Yorum Yaz
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3arbar 2 yıl en beğenilen
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BlindGuardianNN 2 yıl
Kısaca telapatiden bahsediliyor, teklonoji olmadan yapanlarda var, onları çağırıp o an laboratuvar ortamında beyin dalgaları v.b. incelenip o şekilde 1 adım öteye geçilebilir :)
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Kırarım Boynuzunu İblis 2 yıl
Geleceğin SadTech'i olma yolunda ilerliyor başkan
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fuujitsu 2 yıl
Bu adam da her dakka yeni bir şirket kuruyor, nerden geliyor bu değirmenin suyu?
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heisenbeng 2 yıl fuujitsu
paypal?
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axaxa 2 yıl
Ne kadar girişimci bir adam :)
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SEO-Uzmanı 2 yıl
deccal hadisleriyle mutabık bir konu !!!
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underlater 2 yıl
Bence Musk insan hafıza ve zekasına yönelikte çalışma yapmalı. İnsan vücudunun ürettiği elektrikle çalışabilen hafızayı geliştirici, çözme becerisini arttırabilen implantlar tasarlamalılar artık! Yapay zeka gelişirken bizlerde gelişmeliyiz. Kullandığımız beyin binlerce yıldır hep aynı :) Eminim benim gibi unutkan milyonlarca insanın işine yarar. Ucuz da olursa tabi :)
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eulogy 2 yıl underlater
underlater

Bence Musk insan hafıza ve zekasına yönelikte çalışma yapmalı. İnsan vücudunun ürettiği elektrikle çalışabilen hafızayı geliştirici, çözme becerisini arttırabilen implantlar tasarlamalılar artık! Yapay zeka gelişirken bizlerde gelişmeliyiz. Kullandığımız beyin binlerce yıldır hep aynı :) Eminim benim gibi unutkan milyonlarca insanın işine yarar. Ucuz da olursa tabi :)


Bahsettiğin şeyler çok yakın zamanda olabilecek şeyler değil. Çok uzak. Yakın bir zamanda gerçekleştirilebilir gibi aldatıcı bir düşünceye kapılmayın.
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3arbar 2 yıl en beğenilen
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kadirirdem 2 yıl 3arbar
:D :D
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