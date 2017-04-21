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Facebook zihninizi okumaya çalışıyor

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, kullanıcıların yalnızca zihinlerini kullanarak iletişim kurmalarına izin verecek bir teknoloji üzerinde çalıştıklarını açıkladı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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sosyal medya
Furkan Babur
Yazar
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Facebook zihninizi okumaya çalışıyor
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Google, Facebook ve diğer internet platformları, kullanıcıların geçmiş hareketlerinden yola çıkarak onlara uygun ürünlerin reklamlarını karşılarına çıkarma politikası izliyor. Facebook ise şimdi bunu bir adım öteye taşıyarak insanların sadece düşüncelerini okuyarak onlarla iletişime geçmenin yollarını arıyor. 


Daha önce de şirketin bu konuda çalışamalar yaptığı iddia edilmiş hatta CEO Mark Zuckerberg gelecekteki Facebook sürümlerinin, kullanıcıların düşüncelerini mükemmel bir şekilde yakalayacağını ve dünyayla paylaşacağını söyleyerek üstü kapalı bir şekilde olsa da bu iddiaları doğrulaşmıştı. Şimdi ise F8 geliştirici konferansında konuşan Zuckerberg; kullanıcıların "yalnızca zihnini kullanarak" iletişim kurmasına izin verecek beyin arayüzleri üzerine çalıştıklarını açıkladı.


Facebook'un Gizli Projeler Birimi: Building 8 

Zuckerberg'in ifade ettiği bu çalışmaların Facebook'un gizli projeler birimi olarak adlandırılan Building 8 biriminde gerçekleştirildiği tahmin ediliyor. Geçtiğimiz yıllarda da Facebook, Building 8 için verdiği iş ilanında  beyin-bilgisayar arabirimi (BCI) yaratmaktan ve devrim niteliğinde bir iletişim platformu oluşturmaktan sorumlu olacak mühendisler aradığını yazmıştı.


Şirketin kullanmak istediği teknolojinin; beyin faaliyetlerini haritalamak ve daha sonra başkaları tarafından kolaylıkla anlaşılabilecek bir biçime çevirmek için bir çeşit beyin görüntüleme yönteminden faydalanacağı tahmin edilirken aslında Facebook'un, beyin arayüzü geliştirmeye çalışan tek şirket olmadığını belirtmekte fayda var. ABD ordusuna yeni teknolojiler üreten DARPA ve Elon Musk'ın yeni şirketi Neuralink de bu alanda çalışmalar yapıyor.


Tabi aklımızdan geçen her şeyin Facebook hesabımızda paylaşılma ihtimali kullanıcılar için oldukça rahatsız edici neyse ki Facebook henüz bu teknolojinin ne seviyelerde olduğu veya ne zaman kullanıma geçeceği ile ilgili bir açıklama yapmış değil. Tahminlere göre birkaç yıl daha düşüncelerimizi saklayabileceğiz ancak ilerleyen yıllarda bilgisayar-beyin arayüzlerinin yaygınlaşmasına karşı kullanıcıların tepkisi nasıl olacak merak konusu.

http://www.ibtimes.co.uk/end-privacy-facebook-confirms-it-working-mind-reading-technology-1617646 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
programmer_onur 2 yıl
Zaten bildiğimiz birşey. Mümkün olsa ve muhtemelen don numaramızı da kayda geçecek.
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merveyanar 2 yıl
bi aydır facebookda hiçbişey paylaşmadım acaba ne okuyabiliyordur :)
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TSY 2 yıl merveyanar
olanlarınkini okuyormuş
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kadirirdem 2 yıl
Her şeyimizi biliyorsunuz şimdi bir zihin kalmıştı oda olsun.Oradan bağlanın bizi de yönetin olmadı.
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X-FI 2 yıl
Shitter.
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Macella 2 yıl
zaten okuyor hiçbir alış veriş sitesine girmediğim halde reklamlarda aklımdan geçen şeyler çıkıyor dondurdum aylardır girmiyorum kafa rahat.
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sniper23 2 yıl
CIA bunu beğendi.
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SEO-Uzmanı 2 yıl
facebook nedir !?
iliminatünun aksaray şubesi
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axaxa 2 yıl
Bu facebook yakında bizim beyinleri deney amaçlı kullanacak silelim biz en iyisi
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serafon 2 yıl
Hani facebook 2020 leri göremeyecekti. Ne olduğu ortaya çıkmış bir platformu mevcut haliyle hala insanların kullanmaya devam etmesi, belalarını aradıklarını gösteriyor!
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BlindGuardianNN 2 yıl
facebook bulduk zihin okuyuculusunu istiyoruz
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