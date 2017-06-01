Elon Musk'tan Donald Trump'a tehdit: "İklim anlaşması iptal olursa ben yokum!"

Will have no choice but to depart councils in that case — Elon Musk (@elonmusk) 31 Mayıs 2017

Trump'ın iklim değişikliğiyle ilgili görüşleri

Tesla CEO'su Elon Musk bugün Twitter üzerinden yaptığı bir açıklamayla, son günlerde ABD'yi Paris iklim anlaşmasından çekeceği yönünde iddialarla gündeme gelen Donald Trump'a önemli bir uyarıda bulundu. Donald Trump'ın danışmanlığını yapan Musk, ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmesi halinde görevinden ayrılacağını açıkladı.Trump'ın danışman konseyinde yer almasındaki amacını "Gezegenin sürdürülebilir enerjiye geçmesine yardımcı olmak" olarak açıklayan Elon Musk, ülkesinin Paris anlaşmasından ayrılması durumunda danışmanlık görevinin de artık bir anlamı kalmayacağını düşünüyor. Zira SolarCity ve Tesla ile enerji kullanımında bir devrime imza atmayı amaçlayan Musk, danışmanlığını yaptığı Donald Trump ile adeta taban tabana zıt fikirlere sahip.Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Trump'a anlaşmanın iptal olmaması yönünde tavsiyelerde bulunduğunu belirten ünlü girişimci,"Paris anlaşmasının nasıl sonuçlanacağını bilmiyorum. ABD başkanına doğrudan tavsiyelerde bulunmak için elimden gelen her şeyi yaptım." ifadelerini kullandı.Yaklaşık 4 aydır ABD'nin başkanlık koltuğunda oturan Donald Trump'ın iklim değişikliğiyle ilgili görüşleri aslında çok uzun bir süredir gündem halinde. Zira Trump başkan adaylığını açıklamadan önce Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarla iklim değişikliğinin Çinliler tarafından uydurulduğunu iddia etmiş ve "durması gereken bir saçmalık" ifadelerini kullanmıştı. Donald Trump ayrıca ABD'nin bu "saçmalığa" daha fazla para harcamaması gerektiğini söylemiş ve gezegenin ısınmadığını aksine her geçen gün daha da soğuduğunu belirtmişti.Tabi bu ifadeler Trump'ın başkan adayı olmadan önceki zamanlara ait. Trump başkan adayı olduktan sonra elbette bu düzeyde ifadeler kullanmaktan çekindi; ancak ABD başkanının iklim değişikliğiyle ilgili fikirlerinde herhangi bir değişme olduğu da düşünülmüyor. Çarşamba günü ABD basınında çıkan haberlere göre Trump gerçekten de