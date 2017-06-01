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Elon Musk'tan Donald Trump'a tehdit: "İklim anlaşması iptal olursa ben yokum!"

Donald Trump'ın ABD'yi Paris İklim Anlaşması'ndan çekeceği yönündeki iddialarla ilgili konuşan Elon Musk, Paris anlaşmasının iptal olması halinde danışmanlık görevinden ayrılacağını açıkladı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
21,7b
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Tesla CEO'su Elon Musk bugün Twitter üzerinden yaptığı bir açıklamayla, son günlerde ABD'yi Paris iklim anlaşmasından çekeceği yönünde iddialarla gündeme gelen Donald Trump'a önemli bir uyarıda bulundu. Donald Trump'ın danışmanlığını yapan Musk, ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmesi halinde görevinden ayrılacağını açıkladı.

Trump'ın danışman konseyinde yer almasındaki amacını "Gezegenin sürdürülebilir enerjiye geçmesine yardımcı olmak" olarak açıklayan Elon Musk, ülkesinin Paris anlaşmasından ayrılması durumunda danışmanlık görevinin de artık bir anlamı kalmayacağını düşünüyor. Zira SolarCity ve Tesla ile enerji kullanımında bir devrime imza atmayı amaçlayan Musk, danışmanlığını yaptığı Donald Trump ile adeta taban tabana zıt fikirlere sahip.

Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Trump'a anlaşmanın iptal olmaması yönünde tavsiyelerde bulunduğunu belirten ünlü girişimci,"Paris anlaşmasının nasıl sonuçlanacağını bilmiyorum. ABD başkanına doğrudan tavsiyelerde bulunmak için elimden gelen her şeyi yaptım. Anlaşmadan çekilmemiz halinde danışman konseyinden ayrılmak dışında bir seçeneğim kalmıyor." ifadelerini kullandı.

Trump'ın iklim değişikliğiyle ilgili görüşleri


Yaklaşık 4 aydır ABD'nin başkanlık koltuğunda oturan Donald Trump'ın iklim değişikliğiyle ilgili görüşleri aslında çok uzun bir süredir gündem halinde. Zira Trump başkan adaylığını açıklamadan önce Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarla iklim değişikliğinin Çinliler tarafından uydurulduğunu iddia etmiş ve "durması gereken bir saçmalık" ifadelerini kullanmıştı. Donald Trump ayrıca ABD'nin bu "saçmalığa" daha fazla para harcamaması gerektiğini söylemiş ve gezegenin ısınmadığını aksine her geçen gün daha da soğuduğunu belirtmişti.

Tabi bu ifadeler Trump'ın başkan adayı olmadan önceki zamanlara ait. Trump başkan adayı olduktan sonra elbette bu düzeyde ifadeler kullanmaktan çekindi; ancak ABD başkanının iklim değişikliğiyle ilgili fikirlerinde herhangi bir değişme olduğu da düşünülmüyor. Çarşamba günü ABD basınında çıkan haberlere göre Trump gerçekten de ülkesini Paris İklim Anlaşmasından çekmeyi planlıyor.
Donald Trump, konu hakkındaki resmi açıklamasını birkaç gün içerisinde yapacak. 

http://www.cnbc.com/2017/05/31/elon-musk-threatens-to-leave-white-house-councils-if-trump-drops-paris-accord.html Yorum Yaz
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crazywinner3 2 yıl en beğenilen
işte görüyorsunuz bu musk fetocu, bu musk hayin
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Mesudum 2 yıl
eyy musk!
...
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12 Angry Men 2 yıl
Helal olsun örnek bir davranış sergilemiş.
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dobrasam 2 yıl
bide vatandaş gözümden bakınız millet daha iyi bir yaşam kalitesi ve iş fırsatı istiyor Trump bunu destekler olarak görünüyor halk nazarında diğer yandan elon musk iklim vs masal anlatıyor vatandaş sorar kim...... er senin ısınmanı diye
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seker1adam 2 yıl
bu musk lar babadan oğla nesil herhalde
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General Darknes 2 yıl
Ey Musk! Sen kimsin ya ?
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burakk, 2 yıl
"Record low temperatures and massive amounts of snow. Where the hell is GLOBAL WARMING?" Şu herifi sırayla anaokulu orta okul lise üniversite okutup; bir daha okutmak lazım. Olana kadar..
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mavizaman 2 yıl
trumpın ayağını kaydıracaklar kararlılar.
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kadirirdem 2 yıl
İşler karışacak gibi.
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Opus Diabolicum 2 yıl
Adam örnek davranış falan sergilememiş. İşinden ve projelerinden ötürü çelişkili bir durumun içinde olmak istemediği için yarım ağızla da olsa "çekilmek zorundayım" demiş. Trump'a güvenip onun izinden gitmesi zaten aptallık olurdu, hisseler hızlıca düşüşe geçerdi vs.
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DH Misafiri 2 yıl
Danışıklı dövüş muhtemelen, Tesla bakın biz ne kadar çevreciyiz reklamı yapıyor şu an.
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arel.gr 2 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Danışıklı dövüş muhtemelen, Tesla bakın biz ne kadar çevreciyiz reklamı yapıyor şu an.

way misafir komplo diyorsun he ?
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arel.gr 2 yıl
@kadirirdem staa nerdesin, helallığı başkası kapmış.
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pspoor 2 yıl
Diger ülkeler küresel iklim degisikligiyle ilgili hicbir önlem almaz, yatirim yapmaz, tüm parayi sürekli Amerika ve Avrupadan beklerse, adamlar hakli elbette isyan etmekte.
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