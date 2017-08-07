Elon Musk'tan büyük iddia: Perakendecilikte Apple'ı geçtik

taTesla, SpaceX, The Boring Company ve Neuralink'in CEO'su olan Elon Musk şirketlerinin yaptığı işlerin yanı sıra açıklamasıyla da adından sıkça söz ettiriyor. Bugüne kadar pek çok iddialı açıklamasına şahit olduğunuz Musk son olarak teknoloji devi Apple'ı yakından ilgilendiren bir açıklama yaptı. Musk'a göre Tesla perakendecilikte liderliği ele aldı ve metrekare başına satışta(mağaza satışlarında) ilk sıraya yerleşti.





Geçtiğimiz günlerde, yeni ürün grupları ve mağazalar hakkında konuşan Musk, "Bence metrekare başına satışlarımız çok yüksek. İkinci sırada kimin yer aldığını görmeniz için teleskop lazım." derken Tesla Global Satış ve Servis Başkanı Jon McNeill de Musk' destekler nitelikte açıklamada bulundu. McNeill perakende satışlarının çok yüksek olduğunu ve endüstrideki ortalamayı yükselttiğini ifade etti. Elon Musk ve McNeill, iddialarını destekleyecek bir rakam açıklaması ancak bu alanda yapılan son araştırmalar Apple'ın metrekare başına satışta ezici bir üstünlüğü olduğunu gösteriyor.





Apple Listenin İlk Sırasında

2000'lerin başında mağazacılık faaliyetlerine yeni bir soluk getiren şirket bunun meyvesini toplamayı başarmış ve son birkaç yıldır metrekare başına satışta liderliği açık ara farkla elinde tutmayı başarmıştı. CoStar'ın son araştırmasına göre Apple metrekare başına 5565$'lık satışla bu alanda lider olurken ikinci sıradaki rakibinin 1500$ önünde yer almıştı. Tabi Tesla'nın ürünlerinin Apple'ın ürünlerine kıyasla inanılmaz pahalı olması bu alanda lider olmasını sağlayabilir ancak Apple'ın satış adetlerini de dikkate almak lazım zira şirket her çeyrekte on milyonlarca iPhone satmayı başarıyor.





Elon Musk ilerleyen günlerde bu iddialarını destekleyecek belgeler sunacak mı bilinmez ancak Tesla'nın farklı bir mağazacılık anlayışıyla diğer otomobil üreticilerinden farklı ve daha kârlı bir modele sahip olduğu düşünülüyor. Alışveriş merkezleri gibi yüksek para akışının olduğu noktalarda küçük mağazalar açan şirket son olarak yeni bir mağazacılık stratejisi başlatmıştı. ABD'nin lüks moda perakendecisi olan Nordstorm ile anlaşan Tesla, farklı eyaletlerde yer alan Nordstorm mağazalarında küçük alanlar kiralayarak kendi ürünlerini tanıtıyor.





Mağazacılığın Arkasındaki İsim Aynı

Tabi Tesla mağazacılık anlayışında otomobil endüstrinin geri kalanına kıyasla yenilik getirse de Apple'ın etkisinde kalmış durumda. Bu durumun en önemli nedeni ise iki şirketin de mağazacılık faaliyetlerinin aynı kişi tarafından hazırlanması. 2000-2016 yıllarında Apple'ın perakendecilik anlayışını değiştiren George Blankenship, aynı görevi 2010-2013 yıllarında da Tesla'da üstlenmişti. İki şirketin de mağazalarını baştan aşağıya değiştiren Blankenship, Apple'ı metrekare başına satış rakamlarında zirveye taşırken Tesla'nın da güçlü bir satış ayağına sahip olmasını sağladı.

Son zamanlarda enerji ürünlerinde de atılım yapan Tesla mağazalarında bu ürünlere de yer vermek istiyor. Powerwall, güneş panelleri ve güneş çatıları üreten şirket kısa bir süre içinde ABD'deki mağazalarına bu ürünlerini de entegre edecek.

https://electrek.co/2017/08/04/tesla-stores-apple-stores-sales-per-square-foot/