Elon Musk'tan büyük iddia: Perakendecilikte Apple'ı geçtik

taTesla, SpaceX, The Boring Company ve Neuralink'in CEO'su olan Elon Musk şirketlerinin yaptığı işlerin yanı sıra açıklamasıyla da adından sıkça söz ettiriyor. Bugüne kadar pek çok iddialı açıklamasına şahit olduğunuz Musk son olarak teknoloji devi Apple'ı yakından ilgilendiren bir açıklama yaptı. Musk'a göre Tesla perakendecilikte liderliği ele aldı ve metrekare başına satışta(mağaza satışlarında) ilk sıraya yerleşti.
Geçtiğimiz günlerde, yeni ürün grupları ve mağazalar hakkında konuşan Musk, "Bence metrekare başına satışlarımız çok yüksek. İkinci sırada kimin yer aldığını görmeniz için teleskop lazım." derken Tesla Global Satış ve Servis Başkanı Jon McNeill de Musk' destekler nitelikte açıklamada bulundu. McNeill perakende satışlarının çok yüksek olduğunu ve endüstrideki ortalamayı yükselttiğini ifade etti. Elon Musk ve McNeill, iddialarını destekleyecek bir rakam açıklaması ancak bu alanda yapılan son araştırmalar Apple'ın metrekare başına satışta ezici bir üstünlüğü olduğunu gösteriyor.
Apple Listenin İlk Sırasında
Mağazacılığın Arkasındaki İsim Aynı
https://electrek.co/2017/08/04/tesla-stores-apple-stores-sales-per-square-foot/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
i8 in sadece kasası güzel. başka hiçbir özelliği yok.