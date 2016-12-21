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Elon Musk'tan fosil yakıtlarla ilgili öldürücü cevap

Dünya Enerji Ajansı'nın raporuna göre devletler tarafından fosil yakıtlara yapılan yatırım 2014 yılına göre %35 azaldı ancak fosil yakıtlar hala yenilenebilir kaynakların çok önünde.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Elon Musk'tan fosil yakıtlarla ilgili öldürücü cevap
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Uluslararası Enerji Ajansı(IEA)’nın yayınladığı Dünya Enerjisine Bakış raporuna göre devletlerin fosil yakıtları desteklemek için 2014 yılında harcadığı 500 milyar dolarlık miktar, 2015’te 325 milyar dolara kadar geriledi. Ancak bu azalmaya rağmen yenilenebilir kaynaklara yapılan desteğin, fosil yakıtlar için yapılan destek miktarının yarısından az, sadece 150 milyar dolar olması dünyada enerjinin kalbinin halen fosil yakıtlarla attığını gösteriyor.

Raporun detaylarına bakıldığında birçok ülkede enerji reformlarına başlanmış olması bu düşüşün temel nedeni. Bugüne kadar fosil yakıt endüstrisinin ürettiği kirli gazların sağlık ve iklim alanında neden olduğu maliyetler hesaba katılmaksızın desteklenmesi aslında fosil yakıtlardan elde edilen gelirin yine fosil yakıtlar yüzünden oluşan birçok gereksiz harcama ile boşa gitmesine neden oluyordu. Ülkelerin bu durumu göz önünde bulundurmaları ve yenilenebilir enerjinin çok düşük maliyetlerle büyük getirilere sahip olması gelecek yıllarda dünya çapında enerji üretiminde kullanılan kaynakların tamamen değişmesine neden olabilir.

Elon Musk’tan ilginç teklif

Geçen yıl yayınlanan IMF raporu ise fosil yakıt endüstrisinin tamamının yıllık 5 trilyon dolarlık bir destekle beslendiğinden bahsetmişti. Bu da gösteriyor ki fosil yakıtlarla yenilebilir enerji kaynaklarına aynı oranda yatırım yapıldığında yarışın kazananı yenilenebilir enerji olacak. Geçtiğimiz günlerde Tesla’nın devlet desteği almak için dolandırıcılık yaptığını iddia eden ABD’nin en büyük kömür madenciliği firmalarından Murray Enerji’nin CEO’su Robert Murray’a karşı Tesla CEO’su Elon Musk da bu konu üzerinden bir çağrı da bulunmuş ve Twitter hesabında "Gerçek dolandırıcılık iklim biliminin inkar edilmesidir. Devlet desteklerini kaldırıp ikimiz de sıfırdan başlayalım, ne dersin?" şeklinde bir davette bulunmuştu. 

Ajansın raporuna göre günümüzde yaklaşık 150 milyar dolar civarı yatırım alan yenilenebilir kaynakların %80’i enerji sektöründe, %18’i nakliye ve %1’i de ısınmak için kullanılıyor. Fosil yakıtlarda yatırımlar bu hızla azalmaya devam ederse 2030 yılında yatırım miktarı 240 milyar dolara kadar gerileyecek ve yenilebilir kaynaklara yönelik yatırımların altında kalacak.


https://electrek.co/2016/12/19/fossil-fuel-subsidies-vs-renewable-energy-subsidies/ Yorum Yaz
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Apollon 2 yıl en beğenilen
Abi hayal kuruyorum ama bizimkiler diyanete ayırdığı bütçenin biraazcığını bu adama yatırım yapsa neler değişirdi ülkemizde
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MrCleanse 2 yıl muratai
25 tane danismani var bizimkinin
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muratai 2 yıl LKLC
Danışmanlık diyince bizim reisi cumhurun sayısı meçhul danışmanları geliyor, çeviri hatası tabi bu. O danışman ile bu danışman bir değil. Biri maaş alıyor hemde cukka, öbürü almıyor :)
Danışmanlık diyince bizim reisi cumhurun sayısı meçhul danışmanları geliyor, çeviri hatası tabi bu. O danışman ile bu danışman bir değil. Biri maaş alıyor hemd...
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DH Misafiri 1 yıl
yaşasın uber
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Virtual Reality 2 yıl
Tesla arabalarının yan kapı içlerinde, kokpitinde ve stop lambası etrafında kullanılan karbon fiber döşemenin, Türkiye de bir Türk firması tarafından üretildiğini biliyor muydunuz?
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kadirirdem 2 yıl
Bu adam gibi zehir kafalı bize de bir adam lazım...
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Apollon 2 yıl en beğenilen
Abi hayal kuruyorum ama bizimkiler diyanete ayırdığı bütçenin biraazcığını bu adama yatırım yapsa neler değişirdi ülkemizde
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Sanki Bana Pele 2 yıl Apollon
Apollon
Abi hayal kuruyorum ama bizimkiler diyanete ayırdığı bütçenin biraazcığını bu adama yatırım yapsa neler değişirdi ülkemizde


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DG Chester 2 yıl
nays ingilizce çeviri. adamın dedikleri ile alakasız bir çeviri olmuş o tweet.. tebrikler güzel habercilik. (ikinci cümle pert ilkinde sorun yok)
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hhdk 2 yıl DG Chester
Ben bir sakınca görmedim. We both go to zero'yu bire bir çevirsen kim ne anlayacak? Orjinal tweet deki ikinci cümle kaynamış arada esas :D
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IceRulez 2 yıl
hardcore.
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Seefoo 2 yıl
Bunlar olurkan bizim ülkemizde lisansız üretim için gerekli bakanlık raporları bile çıkmıyor.
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LKLC 2 yıl
Danışmanlığını yaptığı Donald Trump inkar etmiyor muydu
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muratai 2 yıl LKLC
LKLC
Danışmanlığını yaptığı Donald Trump inkar etmiyor muydu


Elon mu danışmanlığını yapıyormuş Tırampın? Şakaysa hiç komik değil, şaka değilse durum vahim.
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12 Angry Men 2 yıl
Elinde sonunda fosil yakıt biteceği için ister istemez yenilenebilir enerjiye yatırım yapacaklar.
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