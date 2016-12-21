Elon Musk'tan fosil yakıtlarla ilgili öldürücü cevap

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Uluslararası Enerji Ajansı(IEA)’nın yayınladığı Dünya Enerjisine Bakış raporuna göre devletlerin fosil yakıtları desteklemek için 2014 yılında harcadığı 500 milyar dolarlık miktar, 2015’te 325 milyar dolara kadar geriledi. Ancak bu azalmaya rağmen yenilenebilir kaynaklara yapılan desteğin, fosil yakıtlar için yapılan destek miktarının yarısından az, sadece 150 milyar dolar olması dünyada enerjinin kalbinin halen fosil yakıtlarla attığını gösteriyor.

Raporun detaylarına bakıldığında birçok ülkede enerji reformlarına başlanmış olması bu düşüşün temel nedeni. Bugüne kadar fosil yakıt endüstrisinin ürettiği kirli gazların sağlık ve iklim alanında neden olduğu maliyetler hesaba katılmaksızın desteklenmesi aslında fosil yakıtlardan elde edilen gelirin yine fosil yakıtlar yüzünden oluşan birçok gereksiz harcama ile boşa gitmesine neden oluyordu. Ülkelerin bu durumu göz önünde bulundurmaları ve yenilenebilir enerjinin çok düşük maliyetlerle büyük getirilere sahip olması gelecek yıllarda dünya çapında enerji üretiminde kullanılan kaynakların tamamen değişmesine neden olabilir.

Elon Musk’tan ilginç teklif

Geçen yıl yayınlanan IMF raporu ise fosil yakıt endüstrisinin tamamının yıllık 5 trilyon dolarlık bir destekle beslendiğinden bahsetmişti. Bu da gösteriyor ki fosil yakıtlarla yenilebilir enerji kaynaklarına aynı oranda yatırım yapıldığında yarışın kazananı yenilenebilir enerji olacak. Geçtiğimiz günlerde Tesla’nın devlet desteği almak için dolandırıcılık yaptığını iddia eden ABD’nin en büyük kömür madenciliği firmalarından Murray Enerji’nin CEO’su Robert Murray’a karşı Tesla CEO’su Elon Musk da bu konu üzerinden bir çağrı da bulunmuş ve Twitter hesabında "Gerçek dolandırıcılık iklim biliminin inkar edilmesidir. Devlet desteklerini kaldırıp ikimiz de sıfırdan başlayalım, ne dersin?" şeklinde bir davette bulunmuştu.

Ajansın raporuna göre günümüzde yaklaşık 150 milyar dolar civarı yatırım alan yenilenebilir kaynakların %80’i enerji sektöründe, %18’i nakliye ve %1’i de ısınmak için kullanılıyor. Fosil yakıtlarda yatırımlar bu hızla azalmaya devam ederse 2030 yılında yatırım miktarı 240 milyar dolara kadar gerileyecek ve yenilebilir kaynaklara yönelik yatırımların altında kalacak.

https://electrek.co/2016/12/19/fossil-fuel-subsidies-vs-renewable-energy-subsidies/