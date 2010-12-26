Elpida 30nm DRAM yongalarını kullandığı 4G SO-DIMM bellek modülü duyurdu

Japon bellek üreticisi Elpida, 30nm üretim teknolojisiyle hazırladığı 2Gb DRAM yongalarını kullanan 4GB SO-DIMM bellek modülünü duyurdu. Dizüstü bilgisayarlar için hazırlanan bellek modülü, 40nm DRAM yongalarını kullanan mevcut Elpida çözümlerine göre, çalışma esnasında %20, bekleme durumunda ise %30 daha az güç tüketiyor.

Elpida, 30nm DRAM yongalarının can verdiği 1866MHz hızındaki 4G SO-DIMM bellek modünün hacimli üretimine ilk çeyrekte başlamayı planlıyor.