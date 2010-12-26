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Elpida 30nm DRAM yongalarını kullandığı 4G SO-DIMM bellek modülü duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
7,3b
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Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Japon bellek üreticisi Elpida, 30nm üretim teknolojisiyle hazırladığı 2Gb DRAM yongalarını kullanan 4GB SO-DIMM bellek modülünü duyurdu. Dizüstü bilgisayarlar için hazırlanan bellek modülü, 40nm DRAM yongalarını kullanan mevcut Elpida çözümlerine göre, çalışma esnasında %20, bekleme durumunda ise %30 daha az güç tüketiyor.

Elpida, 30nm DRAM yongalarının can verdiği 1866MHz hızındaki 4G SO-DIMM bellek modünün hacimli üretimine ilk çeyrekte başlamayı planlıyor.


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santanio 8 yıl
Mevcut ram kac watt harciyoki 2 rami cikarip tek bundan bundan takiyim. Watt cinsinden deger lazim. Belki 3 watti 2 watta dustu :) 1 watt icin degermi...
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Batuist 8 yıl
toplam sistem içindeki güç tüketim oranı ne ki %20lik fark, fark yaratsın!! tabi güzel bir gelişme ama tüketimden tasarruf edicem diye değil bence... 30nm ile ssd disk üretsinler ucuza satsınlar o zaman görürüz 30nm'nin farkını..
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