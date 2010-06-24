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Elpida ürün gamındaki ilk GDDR bellek yongasını üretti

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Girdiği krizden kurtulamayan ve iflas bayrağını çeken Qimonda'nın grafik bellek bölümünü satın alan Japon DRAM üreticisi Elpida, ürün gamındaki ilk GDDR çipini üretti. Almanya'nın Münih kentinde bulunan tasarım merkezi tarafından yüksek performanslı ekran kartları için geliştirilen EDW2032BABG kodlu 2Gb GDD5 bellek yongasının 50nm üretim teknolojisi ile üretildiği ve 7GHz'e kadar farklı saat hızlarında çalışabildiği bildirilior.

x16 ve x32 olmak üzere iki I/O konfigürasyonuna sahip olan bellek yongası için örneklendirme çalışmalarının başladığı bildirilirken, hacimli üretimin üçüncü çeyreğin sonuna doğru başlayacağı belirtiliyor.


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vidoko 9 yıl
elpida benim kingston remlerin üzaerindede elpida yazıyor.. demek bukadr iyi
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Batuist 9 yıl
yükselen bellek fiyatlarının düsmesine bir katkısı olur umarım..
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e j d e r 9 yıl
Almanya'nın Münih kentinde bulunan tasarım merkezi tarafından

hangi tasarım merkeziymiş bu?
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DH Misafiri 9 yıl
elfida sen eski bir şarkısın
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sakiri 9 yıl
Gercekten mükemmel bir sey olacaga benziyor.
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hapocod 9 yıl
7 ghz 128 bit olsa ekran kartı bandwidth 112,000GB/s olur
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