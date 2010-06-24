Elpida ürün gamındaki ilk GDDR bellek yongasını üretti

Girdiği krizden kurtulamayan ve iflas bayrağını çeken Qimonda'nın grafik bellek bölümünü satın alan Japon DRAM üreticisi Elpida, ürün gamındaki ilk GDDR çipini üretti. Almanya'nın Münih kentinde bulunan tasarım merkezi tarafından yüksek performanslı ekran kartları için geliştirilen EDW2032BABG kodlu 2Gb GDD5 bellek yongasının 50nm üretim teknolojisi ile üretildiği ve 7GHz'e kadar farklı saat hızlarında çalışabildiği bildirilior.

x16 ve x32 olmak üzere iki I/O konfigürasyonuna sahip olan bellek yongası için örneklendirme çalışmalarının başladığı bildirilirken, hacimli üretimin üçüncü çeyreğin sonuna doğru başlayacağı belirtiliyor.