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Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Embedded DisplayPort artık 8K çözünürlüklere imkan tanıyacak

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,3b
1
8
Monitör
Ekrem71
Haber Editörü
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Embedded DisplayPort artık 8K çözünürlüklere imkan tanıyacak

Cihazlar arasında ses ve görüntü aktarımına imkan tanıyan standartlardan birisi olan DisplayPort, dahili bileşenler için geliştirilen Embedded DisplayPort versiyonunda önemli bir değişikliğe sahne oldu. Yeni güncelleme ile entegre panellerde 8K çözünürlük aktarımı mümkün olacak. 

Embedded DisplayPort Standard 1.4a güncellemesi daha çok dizüstü bilgisayar ve hepsi-bir-arada gibi sistemleri ilgilendiriyor. Yeni güncelleme ile yüksek video veri transfer hızları, daha büyük renk derinliği ve yüksek tazeleme oranları mümkün hale gelecek.

Yeni standart aslında DisplayPort 1.3 standardını temel alıyor. EDP 1.4a versiyonu ile birlikte 60Hz tazeleme hızında 7680×4320 piksel çözünürlükteki ekranlara destek gelirken, 120Hz gibi yüksek frekanslara sahip 4K ekranların da önü açılıyor. 

Ekran kartı ve ekran arasında 4 adet yüksek hızlı HBR3 hattı sunan standart, her hatta 8.1Gbps yeteneği tanımlamış. Hatlar tek başına kullanılabileceği gibi çiftler halinde de kullanılabiliyor. Hepsi birarada kullanıldığında 32.4Gbps teorik veri aktarım hızlarına ulaşılıyor. 

EDP 1.4a ile sunulan diğer bir önemli yenilik ise Display Stream Compression (DSC) standardı. DSC standardı dışarıya giden video sinyallerini sıkıştırarak görsel anlamda kayıpsız hale getiriyor. Böylece yüksek çözünürlüklü ekranlar için  bileşen maliyeti ve ve güç tüketimi de en aza indiriliyor. 

Standart ayrıca opsiyonel olarak Adaptive Sync teknolojisine de destek sunacak. Bilindiği üzere Adaptive Sync, bilgiayar ve ekran senkronizasyonundaki problemler sonucu ortaya çıkan ekran dalgalanmasını ve teklemesini en aza indirmeyi amaçlıyor. Standardı geliştiren VESA, ilk cihazların en erken 2016 yılında piyasaya çıkacağını açıkladı.  

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Arka Destroyer 4 yıl
Ben daha 2K ya alışmaya çalışıyorum.
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doctor_bey 4 yıl
4K içeriğe doyduk zaten (!)
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bestofMd 4 yıl
8K
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Gece772 4 yıl
2017 de çıkar
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ynal 4 yıl
Monitör ve arabirim teknolojileri mi çok önden gidiyor Ekran Kartları mı geri kaldı?
Günümüz oyunlarında 2K da 60 FPS in üzerine çıkabildik te 4K da 120Hz monitöre sevinelim.
120 Hz monitörde Gtx 980 ile çoğu oyunda 120 FPS i göremiyorum bile...

Elbette bunlar gelecek teknolojileri bir şey demiyorum ancak GPU ile Monitör teknolojilerinin gelişim seyri arasında bir orantısızlık olduğunu düşünüyorum bakalım 14 nanometre GPU ların ğerformansı nasıl olacak?
2 Yanıt Yanıtla
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matmuhendisi 4 yıl ynal
ynal
Monitör ve arabirim teknolojileri mi çok önden gidiyor Ekran Kartları mı geri kaldı?
Günümüz oyunlarında 2K da 60 FPS in üzerine çıkabildik te 4K da 120Hz monitöre sevinelim.
120 Hz monitörde Gtx 980 ile çoğu oyunda 120 FPS i göremiyorum bile...

Elbette bunlar gelecek teknolojileri bir şey demiyorum ancak GPU ile Monitör teknolojilerinin gelişim seyri arasında bir orantısızlık olduğunu düşünüyorum bakalım 14 nanometre GPU ların ğerformansı nasıl olacak?

Maalesef çok önden gidiyorlar gerçekten..

Örnekler çoğaltılabilir..
Mesela tv de uydudan izlediğim hd yayınlar bile zaman zaman kasma yapıyor.. Ki HD den bahsediyorum yani
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bocekgrafik 4 yıl
Önden gitmesi normal. Önden gitmesi lazım ki gelecek monitörlerin önünü açsın (kapalı yolun açılması veya yeni bir yol yapılması gibi), tıkanma olmasın. Bunlar hazır olmadan 8K'lar gelse ne olur ki kullanılamadıktan sonra...
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bocekgrafik 4 yıl matmuhendisi
Önden gitmesi normal. Önden gitmesi lazım ki gelecek monitörlerin önünü açsın (kapalı yolun açılması veya yeni bir yol yapılması gibi), tıkanma olmasın. Bunlar hazır olmadan 8K'lar gelse ne olur ki kullanılamadıktan sonra...
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bocekgrafik 4 yıl
Harika bir gelişme. “2160P için ne zaman 120 hz desteği gelecek?" diye düşünüyordum ben de.

Adaptive Sync (FreeSync) destekli olması ise ayrı bir güzel.
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