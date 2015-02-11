Embedded DisplayPort artık 8K çözünürlüklere imkan tanıyacak





Cihazlar arasında ses ve görüntü aktarımına imkan tanıyan standartlardan birisi olan DisplayPort, dahili bileşenler için geliştirilen Embedded DisplayPort versiyonunda önemli bir değişikliğe sahne oldu. Yeni güncelleme ile entegre panellerde 8K çözünürlük aktarımı mümkün olacak.





Embedded DisplayPort Standard 1.4a güncellemesi daha çok dizüstü bilgisayar ve hepsi-bir-arada gibi sistemleri ilgilendiriyor. Yeni güncelleme ile yüksek video veri transfer hızları, daha büyük renk derinliği ve yüksek tazeleme oranları mümkün hale gelecek.





Yeni standart aslında DisplayPort 1.3 standardını temel alıyor. EDP 1.4a versiyonu ile birlikte 60Hz tazeleme hızında 7680×4320 piksel çözünürlükteki ekranlara destek gelirken, 120Hz gibi yüksek frekanslara sahip 4K ekranların da önü açılıyor.





Ekran kartı ve ekran arasında 4 adet yüksek hızlı HBR3 hattı sunan standart, her hatta 8.1Gbps yeteneği tanımlamış. Hatlar tek başına kullanılabileceği gibi çiftler halinde de kullanılabiliyor. Hepsi birarada kullanıldığında 32.4Gbps teorik veri aktarım hızlarına ulaşılıyor.





EDP 1.4a ile sunulan diğer bir önemli yenilik ise Display Stream Compression (DSC) standardı. DSC standardı dışarıya giden video sinyallerini sıkıştırarak görsel anlamda kayıpsız hale getiriyor. Böylece yüksek çözünürlüklü ekranlar için bileşen maliyeti ve ve güç tüketimi de en aza indiriliyor.





Standart ayrıca opsiyonel olarak Adaptive Sync teknolojisine de destek sunacak. Bilindiği üzere Adaptive Sync, bilgiayar ve ekran senkronizasyonundaki problemler sonucu ortaya çıkan ekran dalgalanmasını ve teklemesini en aza indirmeyi amaçlıyor. Standardı geliştiren VESA, ilk cihazların en erken 2016 yılında piyasaya çıkacağını açıkladı.