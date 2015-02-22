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Emekli bir mühendis keman çalabilen robot geliştirdi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Emekli bir mühendis keman çalabilen robot geliştirdi
Keman çalmanın ne kadar zor olduğu bilinir, zaten genelde bu güzel enstrümanı kullananların bir çoğu da çalmaya çocukluktan başlayanlardır. Ancak teknoloji dünyasının geldiği noktada aynı şey robotlar için geçerli değil.
Emekli mühendis Seth Goldstein'in geliştirdiği düzeneği gösterdi. Ro-Bow adını verdiği bu robot elektromanyetik parmakları sayesinde keman çalabiliyor. Keman notalarını elektronik müzik dosyalarından okuyan Ro-Bow şimdilik çok harika bir müzikal performans göstermese de keman çalma konusunda bir çoğumuza göre başarılı sayılır. Ancak bu haliyle de yavaş ve duygusal notaları çalabilecek. Ayrıca emekli mühendis geliştirdiği bu robotla bu tarz gelişmeleri yapabilmek için milyar dolarlık şirketlere sahip olmadığını da gösteriyor.

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doctor_bey 4 yıl
Dedeme söyleyeyim de o da flüt çalabilen robot yapsın
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darkhair 4 yıl
Bizim emeklilerde anca kıraathanede domino çevirsin, okey çevirsin, sokağa park eden arabaların sileceklerini kaldırsın, kemere telefon kılıfı taksın... Bi de elalemin emeklisine bak :(
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SEO-Uzmanı 4 yıl
helal olsun :D
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