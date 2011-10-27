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En farklı BlackBerry tanıtıldı; Porsche Design P'9981

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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En farklı BlackBerry tanıtıldı; Porsche Design P'9981
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BlackBerry telefonlarının arkasındaki isim olan Research In Motion, tasarımı Porsche Design tarafından yapılan ve ilk detayları kısa bir süre önce ortaya çıkan yeni telefonu Porsche Design P’9981 BlackBerry'i bugün yaptığı açıklamayla resmi olarak duyurdu. 
Dikkat çekici tasarım çizgileriyle şık bir görünüm sergileyen ve alışılagelmiş BlackBerry portresinden farklı bir yapı sunan telefon, aynı zamanda firmanın akıllı telefon segmentindeki iddialı modellerinden biri olacak. Paslanmaz çelik çerçeveye, el yapımı deri arka kapağa, oymalı QWERTY klavyeye ve dokunmatik ekrana sahip olan Porsche Design P’9981 BlackBerry, 1.2GHz hızında çalışan işlemciden güç alıyor. 2.8-inç büyüklüğünde ve 640 x 480 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan telefon, 768MB RAM ile geliyor.
Özel bir Porsche Design Kullanıcı Arayüzü ve isteğe bağlı olarak sunulan Wikitude World Tarayıcı destekli artırılmış gerçeklik uygulaması deneyimi ile birlikte sunulan telefon, BlackBerry OS 7 işletim sistemini kullanıyor.  8 GB dahili hafızaya sahip olan akıllı telefonun hafızası, harici Mikro SD kart ile 40GB’a kadar artırılabilirken aynı zamanda Yakın Alan İleitşimi teknolojisi yani NFC desteği de telefonun diğer detayları arasında yer alıyor. 
Yeni telefonla ilgili olarak Porsche Design Grubu CEO’su Dr. Juergen Gessler; "Porsche Design, 1972 senesinden bu yana birer sembol haline gelmiş tarz sahibi pek çok önemli ürün sundu. P'9981 BlackBerry akıllı telefonu ise bir sonraki ikonumuz olacak. Kusursuz ve kendine özgü tasarımı, bunlara eşlik eden özgün malzemeleri ve üretim sürecinde titizlikle çalışılması, Porsche Design olarak felsefemize mükemmel derecede uyuyor ve ürün yelpazemizi tamamlıyor" derken, Research In Motion Endüstriyel Tasarım Başkan Yardımcısı Todd Wood ise "Bu işbirliği, tasarım mühendisliği ile işlevselliğin birbirinden ayrılamaz olduğu konusundaki ortak değerlerimizin bir göstergesi. Porsche Design P'9981, Porsche Design'ın zamana meydan okuyan tarzının BlackBerry tarafından sunulan eşsiz mobil deneyim ile buluştuğu, gerçek anlamda modern ve aynı zamanda lüks bir akıllı telefon" olduğunu söyledi.
İlerleyen günlerde satışa sunulması beklenen Porsche Design P’9981 BlackBerry için henüz resmi fiyat bilgisi paylaşılmadı ancak sınırlı sayıda üretileceği ve 2000$ civarı etiket fiyatıyla sunulacağı söyleniyor. 
En farklı BlackBerry tanıtıldı; Porsche Design P'9981
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En farklı BlackBerry tanıtıldı; Porsche Design P'9981
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DH Misafiri 6 yıl
ayıptır söylemesi bu kadar pahhalı kılan ne bu cihazı . tasarımı mı
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DH Misafiri 7 yıl
vay arkadaş vodafone cihaz kampanyasıyla aylık 410 tl 18 ay kontrat ile veriyor bu neymiş 7380 tl aboooo bu fiyata bu tasarım olmuş mu cevap veriyorum olmamışş
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Besiktask34 7 yıl
porshesini satan bilge .....
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DH Misafiri 7 yıl
tasarım çok güzel bence.ama almak istesekde alamayız daha tr ye gelmesi yıl sürer
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BERK BEY 7 yıl
Igrenc olmus aga

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DH Misafiri 7 yıl
Bu ([URL=http://forum.donanimhaber.com/m_55317190/tm.htm]BlackBerry Porsche Design P'9981[/URL]) model ile aynı değil mi?
Ne zaman gelecek Türkiye'ye ya artık birşeyler söylensin.
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mszehir 7 yıl
komsept bir cihaz vertu da bişey yok ama farklı . farklılık ilgi ceker . bence gayet güzel ve karizmatik bir telefon
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ihtiyarjedi 7 yıl
bu telefonu verseler kullanırsam adam değilim mal gibi tasarım
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DH Misafiri 7 yıl
[Kunye=]
Açıklamasalar iyimiş yorumunu çok beğendim.
Aynen katılıyorum...
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DH Misafiri 7 yıl
yeni modeli bekliyorum 9860 dokunmatik ekran inşallah kısa sürede gelir türkiyeye. yada nezaman geleceğini bilen varmı arkadaşlar.?
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hattoriy 8 yıl
Bedava verseler kullanmam,üstüne para verseler düşünürüm.Bunlara Allah akıl fikir verisin
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