En farklı BlackBerry tanıtıldı; Porsche Design P'9981

BlackBerry telefonlarının arkasındaki isim olan Research In Motion, tasarımı Porsche Design tarafından yapılan ve ilk detayları kısa bir süre önce ortaya çıkan yeni telefonu Porsche Design P’9981 BlackBerry'i bugün yaptığı açıklamayla resmi olarak duyurdu.

Dikkat çekici tasarım çizgileriyle şık bir görünüm sergileyen ve alışılagelmiş BlackBerry portresinden farklı bir yapı sunan telefon, aynı zamanda firmanın akıllı telefon segmentindeki iddialı modellerinden biri olacak. Paslanmaz çelik çerçeveye, el yapımı deri arka kapağa, oymalı QWERTY klavyeye ve dokunmatik ekrana sahip olan Porsche Design P’9981 BlackBerry, 1.2GHz hızında çalışan işlemciden güç alıyor. 2.8-inç büyüklüğünde ve 640 x 480 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan telefon, 768MB RAM ile geliyor.

Özel bir Porsche Design Kullanıcı Arayüzü ve isteğe bağlı olarak sunulan Wikitude World Tarayıcı destekli artırılmış gerçeklik uygulaması deneyimi ile birlikte sunulan telefon, BlackBerry OS 7 işletim sistemini kullanıyor. 8 GB dahili hafızaya sahip olan akıllı telefonun hafızası, harici Mikro SD kart ile 40GB’a kadar artırılabilirken aynı zamanda Yakın Alan İleitşimi teknolojisi yani NFC desteği de telefonun diğer detayları arasında yer alıyor.

Yeni telefonla ilgili olarak Porsche Design Grubu CEO’su Dr. Juergen Gessler; "Porsche Design, 1972 senesinden bu yana birer sembol haline gelmiş tarz sahibi pek çok önemli ürün sundu. P'9981 BlackBerry akıllı telefonu ise bir sonraki ikonumuz olacak. Kusursuz ve kendine özgü tasarımı, bunlara eşlik eden özgün malzemeleri ve üretim sürecinde titizlikle çalışılması, Porsche Design olarak felsefemize mükemmel derecede uyuyor ve ürün yelpazemizi tamamlıyor" derken, Research In Motion Endüstriyel Tasarım Başkan Yardımcısı Todd Wood ise "Bu işbirliği, tasarım mühendisliği ile işlevselliğin birbirinden ayrılamaz olduğu konusundaki ortak değerlerimizin bir göstergesi. Porsche Design P'9981, Porsche Design'ın zamana meydan okuyan tarzının BlackBerry tarafından sunulan eşsiz mobil deneyim ile buluştuğu, gerçek anlamda modern ve aynı zamanda lüks bir akıllı telefon" olduğunu söyledi.

İlerleyen günlerde satışa sunulması beklenen Porsche Design P’9981 BlackBerry için henüz resmi fiyat bilgisi paylaşılmadı ancak sınırlı sayıda üretileceği ve 2000$ civarı etiket fiyatıyla sunulacağı söyleniyor.