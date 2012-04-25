En iyi ‘Draw Something’ çizimleri

Haber Editörü
Draw Something'in hayatımıza girmesi ile birlikte normalde çizim yapmasak bile bu oyunu oynamak için elimizden geldikçe bize verilen kelimeleri anlatmak için en iyisini çizmeye çalışıyoruz.
Uzun süren çabalarımız sonucu bazen ilginç bazen de anlaşılması güç çizimler ortaya çıkıyor ancak bazı çizimler var ki bu çizimlerden etkilenmemek mümkün değil. "Draw Something" ile yapılmış bu inanılmaz çalışmaları sizlerle paylaşıyoruz.
http://drawsomepictures.com/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
O zaman niye bu oyunu oynuyorsun?
Kaybettigin o zamanda git wikipedia dan birseyler falan öğren.
Bu arada bilmeyenler vardır.Çok önceden beridir bu olayın Türk versiyonu mevcut,sadece grup şeklinde yapılıyor.Bilgisayarında oynamak isteyenler cizbakalim.com/... adresine gidebilirler.