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En iyi ‘Draw Something’ çizimleri

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
53,3b
1
54
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Draw Something'in hayatımıza girmesi ile birlikte normalde çizim yapmasak bile bu oyunu oynamak için elimizden geldikçe bize verilen kelimeleri anlatmak için en iyisini çizmeye çalışıyoruz.
Uzun süren çabalarımız sonucu bazen ilginç bazen de anlaşılması güç çizimler ortaya çıkıyor ancak bazı çizimler var ki bu çizimlerden etkilenmemek mümkün değil. "Draw Something" ile yapılmış bu inanılmaz çalışmaları sizlerle paylaşıyoruz.


http://drawsomepictures.com/ Yorum Yaz
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samtual 7 yıl en beğenilen hahayouaredead
hahayouaredead

%90 yazıyorum ekrana cevabı.


O zaman niye bu oyunu oynuyorsun?
Kaybettigin o zamanda git wikipedia dan birseyler falan öğren.
hahayouaredead%90 yazıyorum ekrana cevabı.O zaman niye bu oyunu oynuyorsun?Kaybettigin o zamanda git ...
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2 Yanıt Yanıtla +14
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blank42 7 yıl
Türkçe kelime desteği gelse tadından yenmicek :)

Bu arada bilmeyenler vardır.Çok önceden beridir bu olayın Türk versiyonu mevcut,sadece grup şeklinde yapılıyor.Bilgisayarında oynamak isteyenler cizbakalim.com/... adresine gidebilirler.
Türkçe kelime desteği gelse tadından yenmicek :)Bu arada bilmeyenler vardır.Çok önceden beridir bu olayın Türk versiyonu mevcut,sadece grup şeklinde ...
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teramit 7 yıl
millet habire yazdığı için ilk günden bıraktım oyunu
scriptin içinde captcha gibi bir kod eklenip milletin yazdığını algılasa ve buna izin vermese o zaman oynanmasını anlarım onun dışında yalan olmuş oluyor.
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tugares 7 yıl
Cok tesekkurler gercekten ;) Supersin ;)
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tugares 7 yıl
iPod ekranında nasil yapıyorsun ?? Anlatabilir misin bizlere de rica etsem ;)
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tugares 7 yıl
iPod ekranında nasil yapıyorsun ?? Anlatabilir misin bizlere de rica etsem ;)
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Technics 7 yıl tugares
tugares

iPod ekranında nasil yapıyorsun ?? Anlatabilir misin bizlere de rica etsem ;)



youtube.com/...
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Lion 7 yıl
IPad + stylus kalemle yapılabilir
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tugares 7 yıl
Ya uygulama mukemmel cok eğlenceli ama kotu yanı dediğim gibi çizim olayının 4s ekranında eziyet olması ve diger arkadaslarımın dediği gibi sanirim iPad ve note mimarisi bunlar :)) arc bile çizemiyor ise cok zor :( 4.3 inch ;)
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Psycna 7 yıl
ipad+stylus ikilisi olsa bende bunlara yakin seyler cikaririm. ipod ekraninda bile fena sayilmaz cizdiklerim.
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tugares 7 yıl
Ya bende 4s var ve inanılmaz derecede problemli bir durum birşeyleri çizerek anlatmak :( iyi hosta ekrani biraz büyük olsa daha da iyi olacak :) bir de
Ortak fikire aynen katılıyorum note ile çizilmiş ola olabilir kalem olmadan imkansız gibi ama varsa yapabilen tekniğini bizlere de açıklasın lutfen ;)
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Kaptan Piriz 7 yıl
hacı valla ben ipadde zorlanmıyorum gayet iyi.fakat telefonda harbiden zor.
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E_Aydin35 7 yıl
Yapılan eserler gerçekden çok gülünç oluyor zaten önemli olanda bu eğlenmek,gülmek, zevk alabilmek..:) Ama yapılan eserler hiç fena değil özellikle Assasins C.
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Maximum_Carnage 7 yıl
Aynen, stylus şart. Xperia Arc ekranında, parmakla, anca bir yere kadar güzel çizebiliyorum.
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alito 7 yıl
biz niye yapamıyoruz bunları ya
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qqwwwq 7 yıl
çok zevkli oluyor ya ama daha hiç böyle iyi çizebilen birilerine rastlamadım baya sarıyor ama ipodda
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