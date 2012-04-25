En iyi ‘Draw Something’ çizimleri





Draw Something'in hayatımıza girmesi ile birlikte normalde çizim yapmasak bile bu oyunu oynamak için elimizden geldikçe bize verilen kelimeleri anlatmak için en iyisini çizmeye çalışıyoruz.

Uzun süren çabalarımız sonucu bazen ilginç bazen de anlaşılması güç çizimler ortaya çıkıyor ancak bazı çizimler var ki bu çizimlerden etkilenmemek mümkün değil. "Draw Something" ile yapılmış bu inanılmaz çalışmaları sizlerle paylaşıyoruz.





http://drawsomepictures.com/