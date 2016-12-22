En küçük USB Tip-C laptop şarjı ile tanışın

Taşınabilirlik söz konusu olduğu zaman dizüstü bilgisayarların adaptörleri büyük sorun oluşturabiliyor. Bir dönem dizüstü kadar büyük olan adaptörler zamanla küçüldü ve cebe sığar hale geldi. Bununla birlikte daha da küçülme potansiyeli var.

Kibrit Kutusu Kadar

Dart adında dünyanın en küçük dizüstü şarj adaptörünü geliştiren Finsix firması, şimdi de dünyanın en küçük USB Tip-C dizüstü şarj adaptörünü geliştirdiğini duyurdu. Dart-C adındaki adaptör aslında orijinal model ile birebir aynı. Sadece uçları farklı.

Bir kibrit kutusu büyüklüğünde olan Dart serisinin farklı tarafı çift pinli elektrik uçlarından faydalanıyor oluşu. Adaptör kısmına taktığınız kablo ucu çift pinli. Diğer uçta ise orijinal model için yine çift pinli çıkış ve uyumlu yuva kafaları yer alıyor. Dart-C modelinde ise uç kısımda USB Tip-C çıkışı bulunuyor. Kablo üzerinde ekstra bir 2.1 Amper tam boy USB yuvası da mevcut.

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65W enerji aktarabilen Dart serisi adaptörlerin fiyatı 99$ ve satışlara Ocak ayında başlanması planlanıyor. Sadece kablosunu almak isterseniz o da 35$ civarında. Yani Dart adaptörü Apple’ın kendi USB Tip-C adaptörlerinden bile pahalı.