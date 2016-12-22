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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

En küçük USB Tip-C laptop şarjı ile tanışın

Dizüstü bilgisayarınız için cebe sığacak mini boyutlarda bir şarj adaptörü arıyorsanız Finsix firmasının Dart adındaki rekortmen ürünlerine bir göz atmalısınız.
2 yıl
6,8b
1
10
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Taşınabilirlik söz konusu olduğu zaman dizüstü bilgisayarların adaptörleri büyük sorun oluşturabiliyor. Bir dönem dizüstü kadar büyük olan adaptörler zamanla küçüldü ve cebe sığar hale geldi. Bununla birlikte daha da küçülme potansiyeli var.

Kibrit Kutusu Kadar

Dart adında dünyanın en küçük dizüstü şarj adaptörünü geliştiren Finsix firması, şimdi de dünyanın en küçük USB Tip-C dizüstü şarj adaptörünü geliştirdiğini duyurdu. Dart-C adındaki adaptör aslında orijinal model ile birebir aynı. Sadece uçları farklı.

Bir kibrit kutusu büyüklüğünde olan Dart serisinin farklı tarafı çift pinli elektrik uçlarından faydalanıyor oluşu. Adaptör kısmına taktığınız kablo ucu çift pinli. Diğer uçta ise orijinal model için yine çift pinli çıkış ve uyumlu yuva kafaları yer alıyor. Dart-C modelinde ise uç kısımda USB Tip-C çıkışı bulunuyor. Kablo üzerinde ekstra bir 2.1 Amper tam boy USB yuvası da mevcut.

Ayrıca Bkz. "Nintendo Switch tablette farklı dock üzerinde farklı"

65W enerji aktarabilen Dart serisi adaptörlerin fiyatı 99$ ve satışlara Ocak ayında başlanması planlanıyor. Sadece kablosunu almak isterseniz o da 35$ civarında. Yani Dart adaptörü Apple’ın kendi USB Tip-C adaptörlerinden bile pahalı.

 

http://www.theverge.com/circuitbreaker/2016/12/20/14005972/finsix-dart-c-usb-charger-small Yorum Yaz
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ByBaterist 2 yıl
bu port muhtemelen yeni nesil bilgisarlar da olur.
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CoreXXX 2 yıl
saçma olmuş aslında adaptör kendi kendine küçülmedi. yeni teknoloji ile pc lerin çekdiği watt düştü ve boyutları küçüldü. haberde buna bağlı yazılmalıymış.okuyucular yanlış bilgilendiriliyor. yoksa 6.30 amper yada 4.74 amper adaptörü böyle küçük yapsında görelim. ozaman harbiden boyutu küçüldü diye başlık atabilirsiniz. apatörün hepsi 2.1 amper tablet adaptörü 2 amper zaten
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dede17 2 yıl
Neresi küçük anlayamadım
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vbalikci 2 yıl
Çok iyi olur, tuğla kadar şarj cihazı taşıyoruz.
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CWaRRioR 2 yıl vbalikci
vbalikci

Çok iyi olur, tuğla kadar şarj cihazı taşıyoruz.

65W ama bu adaptör. Ultrabook kullanmıyorsan tuğlaya devam.
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SeKSandDoRT 2 yıl

tip c nasıl cep tlf.da standartlaşmaya doğru gidiyorsa notebooklarda da öyle olmalı,
cep tlf.nunu şarj ettiğin cihazla gerektiğinde laptopunuda çalıştırabilirsin,
hemde data transferi sağlayabileceği için içine yerleştirilecek haberleşme chipiyle akıllı güç yönetimi (quick şarj gibi mesela)
gibi, opsiyonlar şarj cihazlarına yerleştirilebilir
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ÖzdalDoğru 2 yıl SeKSandDoRT
SeKSandDoRT

tip c nasıl cep tlf.da standartlaşmaya doğru gidiyorsa notebooklarda da öyle olmalı,
cep tlf.nunu şarj ettiğin cihazla gerektiğinde laptopunuda çalıştırabilirsin,
hemde data transferi sağlayabileceği için içine yerleştirilecek haberleşme chipiyle akıllı güç yönetimi (quick şarj gibi mesela)
gibi, opsiyonlar şarj cihazlarına yerleştirilebilir


Aynen usb 2 yuvalarını kaldırıp yerine usb 3 ve TipC koysunlar. Boşa usb 2 ürünleri çıkarıyorlar.
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Mr.Data 2 yıl
Reklam Alanı
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CONTAGIOUS 2 yıl
İlk mesaj
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