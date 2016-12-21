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Nintendo Switch tablette farklı dock üzerinde farklı

İki farklı kullanım senaryosu nedeniyle Nintendo’nun yeni konsolu Switch, temel aldığı yonga setinde anlık değişikliklere gitmek zorunda. Bu da oyun performansını etkileyebilecek düzeyde.
2 yıl
2,3b
1
6
Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nintendo’nun konsol pazarına yeni bir soluk getirmek amacıyla geliştirdiği Switch adındaki yeni konsolu kısa bir video ile tanıtıldı. Bununla birlikte teknik detaylar için gelecek ayı beklemek zorundayız. Sızan bilgiler ise donanım konusunda önemli ipuçları veriyor.

Farklı Modlarda Performans ta Farklı

Nintendo Switch beklentilerin aksine Maxwell tabanlı grafik birimi barındıran Tegra X1 yonga setinden gücünü alacak. Nintendo’nun gecikme ihtimali nedeniyle Pascal tabanlı Tegra yonga setini tercih etmediği belirtiliyor. Burada en önemli nokta yonga setinin Vulkan arayüzünü destekliyor olması. Oyun performansında önemli bir artış sağlayan Vulkan desteği, daha maliyeti düşük olan eski yonga setinin tercih edilmesini sağlamış olabilir. Geliştiricilerin de uyum sağlamasıyla kare/saniye oranlarında önemli artışlar elde edilecektir.

Bilindiği üzere 64-bitlik 4 adet Cortex-A53 ve 4 adet Cortex-A57 çekirdeğini bir arada çalıştıran Tegra X1 grafik tarafında Maxwell tabanlı 256 çekirdekli bir GeForce grafik birimini benimsiyor. Tegra X1 daha çok Shield oyun konsolu ve araç içi eğlence sistemlerinde tercih edilmişti.

Nintendo Switch iki farklı kullanım senaryosuna sahip. Kullanıcılar tablet üzerinde oyun oynarken dock içerisine yerleştirdiğinde performans artıyor ve harici ekrana daha yüksek çözünürlükte görüntü aktarılıyor. Bu nokta donanım konusunda da farklı senaryolar gerektiriyor.

İddialara göre Nintendo Switch konsolu 720p ekran çözünürlüğüne sahip. Kullanıcı tablette 720p çözünürlükte oyun oynarken dock devreye girdiğinde harici ekrana 1080p çözünürlüğünde görüntü aktarılıyor. Tegra yonga seti de buna göre kendisini ayarlıyor. Tablet kullanımında yonga seti 307MHz seviyesinde iken dock modunda ise 768MHz hızına çıkıyor. Böylece batarya ömrü ve ısınma konusunda avantaj sağlanıyor. Elbette yonga seti tam gücünde çalışmadığı için oyunların performansına etki edecektir.

Ayrıca Bkz. "Blade Runner 2049 fragmanı geldi"

Diğer taraftan iki farklı mod için oyun geliştiricilerin de ekstradan optimizasyon işlemleri yapması gerekecek. Oyun esnasında anlık olarak bu iki çözünürlük arasında geçişlerin akıcı olması hayati önem taşıyor. Bu bakımdan pek çok önemli stüdyonun konsoldan uzak durabileceği düşünülüyor.

Nintendo Switch için teknik detaylar 12 Ocak 2016 tarihinde çevrimiçi olarak açıklanacak. Ayrıca çıkış tarihi ve fiyatı ile ilgili bilgilerin de verilmesi bekleniyor. Nintendo’nun aceleci tavırları göz önüne alındığında yılın ilk yarısında cihaz piyasada olacaktır. 

 

http://wccftech.com/nintendo-switch-tegra-x1-run-full-potential-gpu-downclocked-portable-mode-preserve-battery-life/ Yorum Yaz
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burakk, 2 yıl
Kaç senelik Tegra X1 mı? Üzdü.
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darkdiva 2 yıl
Bunları geçiniz. Switch için bir Pokemon oyunu, bir Mario oyunu, bir Zelda oyunu duyurdun mu olay bitmiştir :D Gelsin satışlar.
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eric13 2 yıl
2 sene sonra Pascal tabanli olarak yenilerler isminide 'New' Switch koyarlar artik
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AL3ATROS 2 yıl
Geçmişteki Nvidia Tegra muhabbetleri gibi olmaz umarım ,satıncaya kadar destek ,sattıktan sonra arkana bakma nivida.
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KalemKolik 2 yıl
Pascal tabanlı gelmeliydi. Maxel tabanlı tegra günümüz için kesinlikle yeterli değil. Grafik önemli değilde 6 ay geç çıkar pascal tabanlı çıkar. Pascal mimarisi ile performans ve enerji tüketiminde çok ciddi gelişmeler oldu switch gibi bir platform için 10 numara bir tegra soc olurdu. Volta söylentileri vardı sonra pascal mimarisi kesin dendi. Spnra maxel oldu söylenti. Çıktığında fermi ile çıkar artık.
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hanımneder 2 yıl KalemKolik
KalemKolik
Pascal tabanlı gelmeliydi. Maxel tabanlı tegra günümüz için kesinlikle yeterli değil. Grafik önemli değilde 6 ay geç çıkar pascal tabanlı çıkar. Pascal mimarisi ile performans ve enerji tüketiminde çok ciddi gelişmeler oldu switch gibi bir platform için 10 numara bir tegra soc olurdu. Volta söylentileri vardı sonra pascal mimarisi kesin dendi. Spnra maxel oldu söylenti. Çıktığında fermi ile çıkar artık.

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Asıl öyle gelmeliydi
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