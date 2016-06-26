En meşhur Windows duvar kağıdı 20. yılını kutluyor

Windows işletim sisteminin en meşhur duvar kağıdı olan Bliss, 1996 yılında National Geographic fotoğrafçısı Charles O'Rear tarafından çekilmişti. Windows XP'nin resmi duvar kağıdı olan fotoğraf bu yıl 20. yaşını kutluyor. Kaliforniya'da yer alan St. Helena'da çekilen manzara resminin en önemli yanı hiçbir Photoshop dokunuşuna maruz kalmamış olması. Yani Windows XP masaüstünde gördüğünüz duvar kağıdı hiçbir özel efekt uygulanmamış ham bir fotoğraftı.

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Windows XP işletim sistemi, piyasaya sürülüşünün üzerinden 15 yıl geçmesine rağmen popülerliğini sürdürmeye devam ediyor. Piyasa analistleri, XP'nin hala bilgisayarların yaklaşık %10'unda çalıştığını ve dünyanın üçüncü en çok kullanılan masaüstü işletim sistemi olduğunu söylüyorlar. Bu istatistik, Microsoft'un 8 Nisan 2014 tarihinde Windows XP için destek sağlamayı durdurduğu göz önüne alındığında oldukça etkileyici görünüyor. Çünkü işletim sistemi o tarihten bu yana hiçbir güncelleme ve güvenlik yaması almadı.

Daha yeni Windows sürümleri, üzerinde Windows logosu olan farklı fotoğraflarla geldiler. Masaüstü ve mobil sürümlerinin her ikisi de aynı "blue hero" duvar kağıdı ile birlikte gelen Windows 10 örneğinde olduğu gibi. Şüphesiz ki duvar kağıtları gibi küçük şeyler bir işletim sistemi için oldukça önem taşıyor. Aynı zamanda her sürümde ikonik bir öğe haline gelerek dahil oldukları sürümle özdeşleşiyorlar. Tıpkı Windows XP denildiğinde gözümüzde canlanan yeşil bir tepe üzerindeki kümülüs ve sirüs bulutlarından oluşan gökyüzünü içeren "Bliss" manzarasında olduğu gibi.

From @Timehop today: In 1996, Charles O'Rear took a photo that became the most popular Windows wallpaper ever. #FBF pic.twitter.com/Nnkqj6YJqo — Windows (@Windows) 24 Haziran 2016

https://twitter.com/Windows/status/746421391373778944?ref_src=twsrc%5Etfw