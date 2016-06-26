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En meşhur Windows duvar kağıdı 20. yılını kutluyor

Windows XP ile hayatımıza giren Bliss duvar kağıdı 20. yaşını kutluyor. National Geographic fotoğrafçısı Charles O'Rear tarafından çekilen manzara fotoğrafında hiçbir Photoshop dokunuşu yok.
2 yıl
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37
Windows
Onur Seven
Haber Editörü
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Windows işletim sisteminin en meşhur duvar kağıdı olan Bliss, 1996 yılında National Geographic fotoğrafçısı Charles O'Rear tarafından çekilmişti. Windows XP'nin resmi duvar kağıdı olan fotoğraf bu yıl 20. yaşını kutluyor. Kaliforniya'da yer alan St. Helena'da çekilen manzara resminin en önemli yanı hiçbir Photoshop dokunuşuna maruz kalmamış olması. Yani Windows XP masaüstünde gördüğünüz duvar kağıdı hiçbir özel efekt uygulanmamış ham bir fotoğraftı.
Ayrıca Bkz. "Microsoft ve Sony dünyanın en büyük 12 telefon üreticisi listesine giremedi"
Windows XP işletim sistemi, piyasaya sürülüşünün üzerinden 15 yıl geçmesine rağmen popülerliğini sürdürmeye devam ediyor. Piyasa analistleri, XP'nin hala bilgisayarların yaklaşık %10'unda çalıştığını ve dünyanın üçüncü en çok kullanılan masaüstü işletim sistemi olduğunu söylüyorlar. Bu istatistik, Microsoft'un 8 Nisan 2014 tarihinde Windows XP için destek sağlamayı durdurduğu göz önüne alındığında oldukça etkileyici görünüyor. Çünkü işletim sistemi o tarihten bu yana hiçbir güncelleme ve güvenlik yaması almadı.
Daha yeni Windows sürümleri, üzerinde Windows logosu olan farklı fotoğraflarla geldiler. Masaüstü ve mobil sürümlerinin her ikisi de aynı "blue hero" duvar kağıdı ile birlikte gelen Windows 10 örneğinde olduğu gibi. Şüphesiz ki duvar kağıtları gibi küçük şeyler bir işletim sistemi için oldukça önem taşıyor. Aynı zamanda her sürümde ikonik bir öğe haline gelerek dahil oldukları sürümle özdeşleşiyorlar. Tıpkı Windows XP denildiğinde gözümüzde canlanan yeşil bir tepe üzerindeki kümülüs ve sirüs bulutlarından oluşan gökyüzünü içeren "Bliss" manzarasında olduğu gibi.

https://twitter.com/Windows/status/746421391373778944?ref_src=twsrc%5Etfw Yorum Yaz
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Guest-05F99D7C6 2 yıl en beğenilen
Şu masaüstünde az mı vakit harcamadık.. duygulandım

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1 Yanıt Yanıtla +60
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SysEdit 2 yıl

O tepe bakın bugün ne halde:

Windows XP işletim sistemini kullanan her bilgisayarın varsayılan duvar kağıdı olan ve hiç tartışmasız bilgisayar kullanan herkesin aşina olduğu yeşilliklerle dolu tepenin yer aldığı fotoğrafın mimarı CNET'e konuştu. "Bir Haziran ayı ortasıydı. Yağmurun sıkça yağdığı o günlerde fırtınanın yaklaştığı bir gün yolculuk yapıyordum" diyen fotoğrafçı Charles O'Rear, California'da yolda seyrederken bu muhteşem doğa görüntüsünü yakaladığını fark etiğini, birkaç beyaz bulutun ve yeşil bir tepenin yer aldığı görüntüyü hemen fotoğrafladığını kaydetti.

Peki O'Rear o fotoğrafı 1996 yılında değil de bugün çekseydi nasıl bir fotoğraf karesi elde eder derdiniz? Dünya nasıl bir fotoğrafa aşina olurdu? İşte o meşhur tepenin bugünkü hali...

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O tepe bakın bugün ne halde:Windows XP işletim sistemini kullanan her bilgisayarın varsayılan duvar kağıdı olan ve hiç tartışmas...
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1 Yanıt Yanıtla +21
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gurkanse 2 yıl
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babaya ihanet etmeyin
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Agent00 2 yıl
En güzel duvar kağıdı. Günümüzde üzüm bağı.
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savasserter 2 yıl
Bu fotoğrafı görünce xp nin açılış melodisi kulağımda çınlıyor ve garip bir heyecan hissediyorum.
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huseyincarnege 2 yıl
sonradan gelenler aynı tadı vermedi
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EzioAditore 2 yıl
Bu fotoğrafa her baktığımda mavi ekran geliyor aklıma nedense
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Nu.D.38 2 yıl
Xp efsanedir.
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ipli jeton 2 yıl macromedia21
Windows xp de kullanılan fotoğrafın saturasyonu biraz artırılmış. Orjinalinde renkler böyle canlı değil.
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kadirirdem 2 yıl
yok mu indireceğimiz yer...
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shadowtr 2 yıl
jennifer lopezli duvar kağıtlarının yanında bir hiç.
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sky@net 2 yıl
Benim favorim Azul idi.
img1.jurko.net/...
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bkaakco 2 yıl sky@net
Aynen öyle. Az kullanmadım bunu.
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unknownartist 2 yıl
Hiç photoshop efekti kullanılmaması hikaye, bariz kontrast ve renk ayarlaması var, tabi bunu kimse photoshop tan saymıyor, hiçbir yarışma jürisi.
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cesur0606 2 yıl unknownartist
unknownartist
Hiç photoshop efekti kullanılmaması hikaye, bariz kontrast ve renk ayarlaması var, tabi bunu kimse photoshop tan saymıyor, hiçbir yarışma jürisi.

az çok verecek tabi o ayarı foto ağaçta organik yetişmedi ya
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gurkanse 2 yıl
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babaya ihanet etmeyin
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Sanki Bana Pele 2 yıl gurkanse
gurkanse

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babaya ihanet etmeyin





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interwap 2 yıl
Bu resmi yaşlı bir Japon sevgilisine giderken çekmedi mi?
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