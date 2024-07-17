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    Bilgisayarınız kendi kendine kapansın: PC otomatik kapatma nasıl ayarlanır?

    Bilgisayar kendi kendine nasıl kapatılır yolunu öğrenmek isteyenler buraya! Windows 10/11'de PC otomatik kapatma komutu nedir, zamanlayıcı nasıl ayarlanır anlatıyoruz.

    Windows, varsayılan olarak bilgisayarınızda birkaç dakika işlem yapmadığınızda uyku moduna geçecek şekilde ayarlanmıştır. Ancak, bilgisayarın her gün belli bir saatte, uzun süre kullanılmadığında veya indirme işlemi tamamlandığında otomatik olarak kapanmasını da sağlayabilirsiniz. Nasıl mı? İşte Windows 10/11 PC’de otomatik kapatma yolları:

    Komut ile PC otomatik kapatma ayarlama ⌨️

    pc otomatik kapatma komutu Tam Boyutta Gör
    Bilgisayarın belli bir süre sonra kendi kendine kapanmasını sağlamanın en basit yolu; CMD komutunu kullanmaktır. Shutdown komutu ile Windows 10 & 11 PC’de otomatik kapatma nasıl ayarlanır adım adım görelim ⬇️
    1. Windows arama kutucuğuna CMD yazın.
    2. “shutdown -s -t ve saniye cinsinden süreyi yazın.
    3. Windows uyarı gösterecektir.
    4. Bilgisayar belirttiğiniz saatte otomatik olarak kapanacaktır.

    PC otomatik kapatma komutu: shutdown -s -t

    Bilgisayarın otomatik kapanacağı süreyi yazarken dakika değil saniye olarak yazmalısınız. Örneğin; PC’nin 10 dakika içinde kapanmasını istiyorsanız shutdown -s -t 600; 10 saat içinde kapanmasını istiyorsanız shutdown -s -t 36000 komutunu girmelisiniz.

    Bilgisayar otomatik kapatma komutunu Çalıştır’a da yazabilirsiniz. Windows + R tuşlarına basın ve otomatik pc kapatma kısayolu olan shutdown -s -t komutundan sonra bilgisayarın otomatik kapanmasını istediğiniz süreyi yazın. Bu komutu girdikten sonra Windows, otomatik kapanma süresini size bildirecektir.

    Görev zamanlayıcı ile bilgisayarı otomatik kapatma 🕚

    windows 11 bilgisayar kapatma zamanlayıcısı Tam Boyutta Gör
    Görev Zamanlayıcı (Task Scheduler), Windows işletim sisteminde bulunan bir iş planlama aracıdır. Programları Windows’ta otomatik olarak çalıştırmak için bu aracı kullanabilirsiniz. Ayrıca bilgisayarınızı her gün belirli bir saatte kapatmak için zamanlanmış bir görev oluşturmak için de kullanabilirsiniz. Zamanlayıcı ile bilgisayarı otomatik kapatma nasıl ayarlanır adım adım görelim ⬇️
    1. Görev Zamanlayıcı’yı açın.
    2. Eylemler alanında Temel Görev Oluştur seçeneğine tıklayın.
    3. Görev adını (Otomatik kapatma) girip ileriye tıklayın.
    4. Bilgisayarın her gün otomatik kapanmasını istiyorsanız “Günlük”ü seçin.
    5. Saat seçimi yapıp ilerleyin.
    6. Eylem listesinden “Programı Başlat”ı seçin.
    7. Gözat’a tıklayın ve C/Windows/System32 altında “shutdown.exe”yi seçin.
    8. Bağım değişkenler ekle kısmına -s yazın.
    9. Son butonuna tıklayın.
    10. PC her gün belirttiğiniz saatte otomatik kapanacaktır.

    PC otomatik kapatma programı ile zamanlama 💻

    bilgisayar otomatik kapatma programı wise auto shutdown Tam Boyutta Gör
    Wise Auto Shutdown, bilgisayarınızı otomatik olarak kapatmanızı sağlayan ücretsiz bir programdır. Otomatik PC kapatma için bu programı kullanabilirsiniz. Windows 10/11 bilgisayarı otomatik kapanmaya programlamak için aşağıdaki adımları izleyin ⬇️
    1. PC otomatik kapatma programını açın.
    2. Select a task bölümünde “Shut down”ı seçin.
    3. Bilgisayarın otomatik kapanacağı saat ve günleri seçin.
    4. Start task ile görevi başlatın.
    5. Bilgisayar belirttiğiniz gün ve saatte kendi kendine kapanacaktır.

    PC otomatik kapatma işlemi indirme yöneticilerinin özellikleri arasında yer alsa da bazı kullanıcılar bunun alternatif yollarını araştırıyor ve “Bilgisayar kendi kendine nasıl kapatılır?” yollarını öğrenmek istiyor. Windows 10 & 11 otomatik PC kapatma yollarını burada bulabilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 4 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 6 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 6 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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