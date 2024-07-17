Bilgisayarınız kendi kendine kapansın: PC otomatik kapatma nasıl ayarlanır?

- Komut ile PC otomatik kapatma ayarlama ⌨️
- Görev zamanlayıcı ile bilgisayarı otomatik kapatma 🕚
- PC otomatik kapatma programı ile zamanlama 💻
- Yorumlar
Windows, varsayılan olarak bilgisayarınızda birkaç dakika işlem yapmadığınızda uyku moduna geçecek şekilde ayarlanmıştır. Ancak, bilgisayarın her gün belli bir saatte, uzun süre kullanılmadığında veya indirme işlemi tamamlandığında otomatik olarak kapanmasını da sağlayabilirsiniz. Nasıl mı? İşte Windows 10/11 PC’de otomatik kapatma yolları:
Komut ile PC otomatik kapatma ayarlama ⌨️
- Windows arama kutucuğuna CMD yazın.
- “shutdown -s -t ve saniye cinsinden süreyi yazın.
- Windows uyarı gösterecektir.
- Bilgisayar belirttiğiniz saatte otomatik olarak kapanacaktır.
PC otomatik kapatma komutu: shutdown -s -t
Bilgisayarın otomatik kapanacağı süreyi yazarken dakika değil saniye olarak yazmalısınız. Örneğin; PC’nin 10 dakika içinde kapanmasını istiyorsanız shutdown -s -t 600; 10 saat içinde kapanmasını istiyorsanız shutdown -s -t 36000 komutunu girmelisiniz.
Bilgisayar otomatik kapatma komutunu Çalıştır’a da yazabilirsiniz. Windows + R tuşlarına basın ve otomatik pc kapatma kısayolu olan shutdown -s -t komutundan sonra bilgisayarın otomatik kapanmasını istediğiniz süreyi yazın. Bu komutu girdikten sonra Windows, otomatik kapanma süresini size bildirecektir.
Görev zamanlayıcı ile bilgisayarı otomatik kapatma 🕚
- Görev Zamanlayıcı’yı açın.
- Eylemler alanında Temel Görev Oluştur seçeneğine tıklayın.
- Görev adını (Otomatik kapatma) girip ileriye tıklayın.
- Bilgisayarın her gün otomatik kapanmasını istiyorsanız “Günlük”ü seçin.
- Saat seçimi yapıp ilerleyin.
- Eylem listesinden “Programı Başlat”ı seçin.
- Gözat’a tıklayın ve C/Windows/System32 altında “shutdown.exe”yi seçin.
- Bağım değişkenler ekle kısmına -s yazın.
- Son butonuna tıklayın.
- PC her gün belirttiğiniz saatte otomatik kapanacaktır.
PC otomatik kapatma programı ile zamanlama 💻
- PC otomatik kapatma programını açın.
- Select a task bölümünde “Shut down”ı seçin.
- Bilgisayarın otomatik kapanacağı saat ve günleri seçin.
- Start task ile görevi başlatın.
- Bilgisayar belirttiğiniz gün ve saatte kendi kendine kapanacaktır.
PC otomatik kapatma işlemi indirme yöneticilerinin özellikleri arasında yer alsa da bazı kullanıcılar bunun alternatif yollarını araştırıyor ve “Bilgisayar kendi kendine nasıl kapatılır?” yollarını öğrenmek istiyor. Windows 10 & 11 otomatik PC kapatma yollarını burada bulabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.