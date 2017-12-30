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En yetkili ağızdan S400 Açıklaması

Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Türkiye'nin uzun menzilli hava savunma füzesi ihtiyacı kapsamında Rusya'dan satın alınan S400 hava savunma sistemi hakkında basın açıklaması yayınladı.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Savunma Sanayi
Samet Yurtsever
Yazar
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Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından yapılan açıklamada ülkemizin ihtiyacı olan uzun menzilli hava savunma sistemi tedariki için Rusya'dan biri opsiyonlu olmak üzere toplamda 2 adet S400 uzun menzilli hava savunma sistemi tedarik edileceğini açıkladı.
Aynı anda hem hava araçları hem hem de balistik füzelere karşı etkili olabilecek olan S400 sisteminin kontrolü tamamen Türk Silahlı Kuvvetlerinde bulunacak. Hiçbir dış etkiye maruz kalmaksızın görev icra edecek olan sistemin dost düşman tanıma ve yönetim sistemleri gibi kritik sistemleri yerli olarak gerçekleştirilecek.
İlk teslimatı 2020 yılının ilk çeyreğinde planlanan S400 tedarik sözleşmesinin kapsamında teknoloji kazanımı maddeleri de bulunmakta. 
Sözleşme imzalanmasıyla beraber avans ödemesi de gerçekleştirilen proje kapsamında Rusya'nın vereceği kredi ile alakalı da çalışmalar devam ediyor. 
SSM'nin açıklamasında yerli ve milli imkanlarla geliştirilmesine çalışan uzun menzilli hava savunma sistemi içinde çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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mansurmarsak 1 yıl en beğenilen Hasan07-36
Hasan07-36

Keşke yerli sistem için çok önceden çalışmaya başlansaydı. Her ne kadar yerli sistem için çalışmalar başlasa da 10-15 yıldan önce yapılması mümkün değil. İsrail, ABD desteğiyle bile Arrow hava savunma sistemini 10 yılda yapabildi. Hem yerli imkanlarla geliştirmede hem de hazır alımda geç kaldık.
S400 karşısında düşük radar görünürlüğü olmayan uçakların şansı yok. Ama balistik füzeler konusunda yetersiz kalabilir. THAAD ya da SM3 sistemleri bu konuda daha başarılı ama ABD'nin bize bunlardan vereceğini hiç sanmıyorum. Bir de S400 sisteminin Türkiye ve Nato'nun mevcut radar ağına entegre edilememesi S400'ün elini biraz daha zayıflatıyor.
Keşke 2010 yılında İran'la ilişkiler boşverilip Kürecik'deki radara ek olarak füze sistemi de alınsaydı. İran şu an bize çok dostça duygular mı besliyor sanki...

Ya yapmayın Allah aşkına İrana karşı alınan Nato füze sistemini kime karşı kullanacaksın? Yunanistana, avrupaya, abdye karşı hiçbir savunmamız yok. Mesele iranla ilişkilerimiz değil batıya karşı kendimizi savunabilecek hale gelmek...
Hasan07-36Keşke yerli sistem için çok önceden çalışmaya başlansaydı. Her ne kadar yerli sistem için çalışmalar başlasa da 10-15 yıldan ö...
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2 Yanıt Yanıtla +6
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Serkan Murat Yıldırım 1 yıl
Fetö i.nesinden ve devlet'in oyunlarından dolayı savaş pilotu açığımız %70'e dayanmışken birde savunmamı yapıyormuşuz?
Ahahaha komik.
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DH Misafiri 1 yıl
Misafirim yorum yapabiliyor muyum ay çok beğendim bu siteyi
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CW_X 1 yıl
2020'ye kadar kim öle kim kala.
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Kasatka 1 yıl
Ben S400 aliminin cok acil ihtiyaçtan ziyade Rusya ucagi dusurulme dieti ve ABD - AVrupadan kotuktan sonra Rusyaya yanaşma rüşveti olarak algiliyorum.
Ve ALLAH CC korusun bir savaş (ülkeler arasi) olacaksa da bizimle Avrupa yada abd ile değil rusya ile olabilirliğinin daha yüksel olacagi düşüncesindeyim.
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Krone 1 yıl
Ortalıkta bi 4 rakamı dolanıyordu ama 4 sistem miydi yoksa 4 batarya mıydı bilginiz var mı ?
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Serkan Murat Yıldırım 1 yıl
Fetö i.nesinden ve devlet'in oyunlarından dolayı savaş pilotu açığımız %70'e dayanmışken birde savunmamı yapıyormuşuz?
Ahahaha komik.
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Hasan07-36 1 yıl
Keşke yerli sistem için çok önceden çalışmaya başlansaydı. Her ne kadar yerli sistem için çalışmalar başlasa da 10-15 yıldan önce yapılması mümkün değil. İsrail, ABD desteğiyle bile Arrow hava savunma sistemini 10 yılda yapabildi. Hem yerli imkanlarla geliştirmede hem de hazır alımda geç kaldık.
S400 karşısında düşük radar görünürlüğü olmayan uçakların şansı yok. Ama balistik füzeler konusunda yetersiz kalabilir. THAAD ya da SM3 sistemleri bu konuda daha başarılı ama ABD'nin bize bunlardan vereceğini hiç sanmıyorum. Bir de S400 sisteminin Türkiye ve Nato'nun mevcut radar ağına entegre edilememesi S400'ün elini biraz daha zayıflatıyor.
Keşke 2010 yılında İran'la ilişkiler boşverilip Kürecik'deki radara ek olarak füze sistemi de alınsaydı. İran şu an bize çok dostça duygular mı besliyor sanki...
1 Yanıt Yanıtla
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mansurmarsak 1 yıl Hasan07-36
Hasan07-36

Keşke yerli sistem için çok önceden çalışmaya başlansaydı. Her ne kadar yerli sistem için çalışmalar başlasa da 10-15 yıldan önce yapılması mümkün değil. İsrail, ABD desteğiyle bile Arrow hava savunma sistemini 10 yılda yapabildi. Hem yerli imkanlarla geliştirmede hem de hazır alımda geç kaldık.
S400 karşısında düşük radar görünürlüğü olmayan uçakların şansı yok. Ama balistik füzeler konusunda yetersiz kalabilir. THAAD ya da SM3 sistemleri bu konuda daha başarılı ama ABD'nin bize bunlardan vereceğini hiç sanmıyorum. Bir de S400 sisteminin Türkiye ve Nato'nun mevcut radar ağına entegre edilememesi S400'ün elini biraz daha zayıflatıyor.
Keşke 2010 yılında İran'la ilişkiler boşverilip Kürecik'deki radara ek olarak füze sistemi de alınsaydı. İran şu an bize çok dostça duygular mı besliyor sanki...

Ya yapmayın Allah aşkına İrana karşı alınan Nato füze sistemini kime karşı kullanacaksın? Yunanistana, avrupaya, abdye karşı hiçbir savunmamız yok. Mesele iranla ilişkilerimiz değil batıya karşı kendimizi savunabilecek hale gelmek...
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