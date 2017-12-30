En yetkili ağızdan S400 Açıklaması

Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından yapılan açıklamada ülkemizin ihtiyacı olan uzun menzilli hava savunma sistemi tedariki için Rusya'dan biri opsiyonlu olmak üzere toplamda 2 adet S400 uzun menzilli hava savunma sistemi tedarik edileceğini açıkladı.

Aynı anda hem hava araçları hem hem de balistik füzelere karşı etkili olabilecek olan S400 sisteminin kontrolü tamamen Türk Silahlı Kuvvetlerinde bulunacak. Hiçbir dış etkiye maruz kalmaksızın görev icra edecek olan sistemin dost düşman tanıma ve yönetim sistemleri gibi kritik sistemleri yerli olarak gerçekleştirilecek.

İlk teslimatı 2020 yılının ilk çeyreğinde planlanan S400 tedarik sözleşmesinin kapsamında teknoloji kazanımı maddeleri de bulunmakta.

Sözleşme imzalanmasıyla beraber avans ödemesi de gerçekleştirilen proje kapsamında Rusya'nın vereceği kredi ile alakalı da çalışmalar devam ediyor.

SSM'nin açıklamasında yerli ve milli imkanlarla geliştirilmesine çalışan uzun menzilli hava savunma sistemi içinde çalışmaların devam ettiği belirtildi.