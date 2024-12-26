Çin’in 6. nesil savaş uçağı ilk kez uçarken görüntülendi: Tasarımı ilginç!

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Tam Boyutta Gör Çin, hava üstünlüğü için Amerika Birleşik Devletleri ile girdiği rekabette yeni bir aşamaya geçiyor. Çin’in 6. nesil savaş uçağının, 26 Aralık’ta ilk uçuşunu gerçekleştirdiği iddia ediliyor. Sosyal medyada yer alan paylaşımlar, uçağın en az iki motorlu (muhtemelen üç motoru bulunuyor) bir konfigürasyona sahip olduğunu ve uçuş sırasında J-20 tipi bir uçağın eşlik ettiğini öne sürüyor. Ancak, bu bilgiler henüz resmi bir onay almış değil.

2019 yılında Chengdu Aerospace Corporation'ın baş tasarımcısı Dr. Wang Haifeng, Çin'in altıncı nesil uçaklara yönelik ön araştırmalarını doğrulamış 2035 yılına kadar tam anlamıyla faaliyete geçeceği tahmininde bulunmuştu. Chengdu Aerospace Corp, 2018 yılında yeni nesil avcı uçağı için sekiz tasarım önermiş ve bunlardan dördü rüzgar tünellerinde test edilmişti. Çin Havacılık Endüstrisi Kurumu (AVIC) 2023 yılında, AVIC tarafından daha önce paylaşılan görüntülerle uyumlu, elmas şeklinde, kuyruksuz bir tasarıma sahip savaş uçağı konseptini tanıtmıştı.

White Emperor mu?

Tam Boyutta Gör "White Emperor" (Baidi) olarak bilinen altıncı nesil jet, ilk olarak 2024 yılında Zhuhai Airshow'da bir maket olarak sergilenmişti. "Entegre Uzay-Hava Savaş Uçağı" konsepti, gizlilik, çeviklik ve süpersonik hızlara odaklanarak tasarlanmıştı. Gerçek yeteneklerine dair bilgiler hâlâ spekülatif olsa da, White Emperor’un iç silah bölmeleri ve radar izlerini azaltmaya yönelik koyu renkli, çok yönlü kokpit kanopisi gibi gizlilik özelliklerine sahip olduğu söyleniyor. Ayrıca, uçağın uzayda operasyon yapabilme kapasitesine sahip olduğu iddia ediliyor. Ancak bunların birer iddia statüsünde olduğunu unutmamak gerek.

White Emperor'dan farklı

Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri, altıncı nesil hava üstünlüğü için kendi Next Generation Air Dominance (NGAD) programını sürdürüyor. Bu program, altıncı nesil savaş uçakları ve insansız hava araçlarını bir arada entegre ederek bir "sistemler ailesi" oluşturmayı hedefliyor.

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Tam Boyutta Gör Haber içerisinde yer alan Çin’in 6. nesil savaş uçağına ait olduğu belirtilen görseller ve videolar ise White Emperor’dan farklı görünüyor. Bu uçak Çinli medya organlarında J-XD veya J-FF olarak adlandırılıyor. Uçağın dikey kuyruğu olmadığı, kuyruksuz bir satıma sahip olduğu net bir şekilde görülüyor. Ayrıca kanatların en uç kısmında ikişer adet küçük dikey kuyruklar bulunmakta. Bunların dışında uçak hakkında herhangi bir özellik veya detay bilinmiyor.

Ancak sadece fotoğraflara bakarak bile Çin'in bu uçakta yüksek gizliliği önceliklediğini söylemek mümkün. Dikey kuyruksuz tasarım bunu doğrudan kanıtlarken uçağın kanatları da kanopinin başlangıcına kadar uzanıyor. Uçan kanattan ziyade "uçan üçgen" gibi görünen uçağın silah bölmeleri de gövde içerisinde yer alıyor. Boy olarak kesin bir şey söylemek imkansız ancak Çin'in gizemli uçağı küçük değil; ölçek için bir üstteki görsele bakılabilir. Arka planda olmasına rağmen 20 mete uzunluk ve 13 metre kanat genişliğine sahip J-20 ile neredeyse aynı boyutlarda görünüyor.

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Çin’in 6. nesil savaş uçağı ilk kez uçarken görüntülendi!