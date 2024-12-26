Çin’in 6. nesil savaş uçağı ilk kez uçarken görüntülendi: Tasarımı ilginç!

2019 yılında Chengdu Aerospace Corporation'ın baş tasarımcısı Dr. Wang Haifeng, Çin'in altıncı nesil uçaklara yönelik ön araştırmalarını doğrulamış 2035 yılına kadar tam anlamıyla faaliyete geçeceği tahmininde bulunmuştu. Chengdu Aerospace Corp, 2018 yılında yeni nesil avcı uçağı için sekiz tasarım önermiş ve bunlardan dördü rüzgar tünellerinde test edilmişti. Çin Havacılık Endüstrisi Kurumu (AVIC) 2023 yılında, AVIC tarafından daha önce paylaşılan görüntülerle uyumlu, elmas şeklinde, kuyruksuz bir tasarıma sahip savaş uçağı konseptini tanıtmıştı.
White Emperor mu?
White Emperor'dan farklı
Ancak sadece fotoğraflara bakarak bile Çin'in bu uçakta yüksek gizliliği önceliklediğini söylemek mümkün. Dikey kuyruksuz tasarım bunu doğrudan kanıtlarken uçağın kanatları da kanopinin başlangıcına kadar uzanıyor. Uçan kanattan ziyade "uçan üçgen" gibi görünen uçağın silah bölmeleri de gövde içerisinde yer alıyor. Boy olarak kesin bir şey söylemek imkansız ancak Çin'in gizemli uçağı küçük değil; ölçek için bir üstteki görsele bakılabilir. Arka planda olmasına rağmen 20 mete uzunluk ve 13 metre kanat genişliğine sahip J-20 ile neredeyse aynı boyutlarda görünüyor.
Biraz daha akıcılık ve avuç içinin de kasılmasını yaparlarsa tamamdır.