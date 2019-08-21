Intel 6 çekirdeğe kadar ölçeklenen mobil Comet Lake işlemcilerini duyurdu

Mobil işlemci pazarında liderliği halen güçlü bir şekilde elinde tutan Intel geçtiğimiz günlerde duyurduğu 10. nesil işlemci ailesinden sonra donanım dünyasını yeni bir 10. nesil işlemci sınıfıyla daha tanıştırdı.

Güçlü modeller Comet Lake'te

Sonuç olarak Intel bir yanda yeni teknolojilerle donattığı Ice Lake’i sunarken diğer tarafta Ice Lake’e nazaran daha eski donanımla gelse de daha kaslı bir Comet Lake’i piyasaya sürmüş durumda.

İki işlemci ailesinden hangisi bana daha uygun kararını vermekte zorlanan kullanıcılar için yongaları özetlemek gerekirse, en başta Comet Lake modelleri 5 haneli adlandırmayla karşımıza çıkarken Ice Lake çözümleri ise 4 haneli numaralandırmaya sahip.

İşlemci açısından değerlendirecek olursak, Comet Lake ailesi oyuncular için gerek izlek sayısıyla gerekse de ulaşılan frekanslar itibariyle daha kaslı modeller içeriyor.

Diğer taraftan Ice Lake modelleri ise entegre grafik birimiyle oyun oynamayı tercih edenler ve entegre grafik biriminde en güncel kodeklerin yanı sıra yapay zeka ve AI özelliklerinin bulunmasını isteyenlere göz kırpıyor.

https://wccftech.com/intel-launches-10th-generation-comet-lake-mobility-processors-with-up-to-6-core-12-threads-and-4-9-ghz-turbo-boost/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Comet Lake ailesi Ice Lake modellerinden en başta 14 nm+++ süreciyle üretilmeleriyle ayrılıyor. Ayrıca çekirdek sayısı ve frekans konusunda da farklılaşma gözlerden kaçmıyor.‘’Y’’ ve ‘’U’’ sınıfı olarak yine 2’ye ayrılan modellerden Y son ekli yongalar 4.5 watt ile 9 watt arasında değişen TDP’ye sahipken,ile geliyor.ölçeklenen modellerile desteklenmiş. LPDDR3, LPDDR4X ve DDR4 tipi belleklerikadar destekleyen yongalar rafine edilmiş 14 nm nodu sayesinde genel kullanımda %16’ya kadar, üretkenlik alanında iseda beraberinde getiriyor.400 serisi yongaseti ile birlikte gelen işlemciler bağlantı başlığında iseile dikkat çekiyor. Grafik birimi kanadında ise 1.15 GHz’e yükselebilen UHD birimine yer verilmiş.