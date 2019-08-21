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Intel 6 çekirdeğe kadar ölçeklenen mobil Comet Lake işlemcilerini duyurdu

Yarıiletken üreticisi geçtiğimiz günlerde duyurduğu 10. nesil işlemcilerinden sonra yeni bir 10. Nesil işlemci ailesi daha lanse etti.
43 dk.
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İşlemci
Metehan Göktaş
Yazar
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Mobil işlemci pazarında liderliği halen güçlü bir şekilde elinde tutan Intel geçtiğimiz günlerde duyurduğu 10. nesil işlemci ailesinden sonra donanım dünyasını yeni bir 10. nesil işlemci sınıfıyla daha tanıştırdı.

Comet Lake ailesi Ice Lake modellerinden en başta 14 nm+++ süreciyle üretilmeleriyle ayrılıyor. Ayrıca çekirdek sayısı ve frekans konusunda da farklılaşma gözlerden kaçmıyor. Ice Lake’te olduğu gibi ‘’Y’’ ve ‘’U’’ sınıfı olarak yine 2’ye ayrılan modellerden Y son ekli yongalar 4.5 watt ile 9 watt arasında değişen TDP’ye sahipken, ‘’U’’ serisi işlemciler 15-25 watt TDP ile geliyor.

Güçlü modeller Comet Lake'te 

6 çekirdeğe kadar ölçeklenen modeller 12 MB’a kadar Intel Smart Cache ile desteklenmiş. LPDDR3, LPDDR4X ve DDR4 tipi bellekleri 2666 MT/s’a kadar destekleyen yongalar rafine edilmiş 14 nm nodu sayesinde genel kullanımda %16’ya kadar, üretkenlik alanında ise %41’e kadar performans artışını da beraberinde getiriyor.
Intel 6 çekirdeğe kadar ölçeklenen mobil Comet Lake işlemcilerini duyurdu
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400 serisi yongaseti ile birlikte gelen işlemciler bağlantı başlığında ise Wi-Fi 6 ve Thunderbolt 3 ile dikkat çekiyor. Grafik birimi kanadında ise 1.15 GHz’e yükselebilen UHD birimine yer verilmiş.
Intel 6 çekirdeğe kadar ölçeklenen mobil Comet Lake işlemcilerini duyurdu
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Sonuç olarak Intel bir yanda yeni teknolojilerle donattığı Ice Lake’i sunarken diğer tarafta Ice Lake’e nazaran daha eski donanımla gelse de daha kaslı bir Comet Lake’i piyasaya sürmüş durumda.
İki işlemci ailesinden hangisi bana daha uygun kararını vermekte zorlanan kullanıcılar için yongaları özetlemek gerekirse, en başta Comet Lake modelleri 5 haneli adlandırmayla karşımıza çıkarken Ice Lake çözümleri ise 4 haneli numaralandırmaya sahip.
İşlemci açısından değerlendirecek olursak, Comet Lake ailesi oyuncular için gerek izlek sayısıyla gerekse de ulaşılan frekanslar itibariyle daha kaslı modeller içeriyor.
Diğer taraftan Ice Lake modelleri ise entegre grafik birimiyle oyun oynamayı tercih edenler ve entegre grafik biriminde en güncel kodeklerin yanı sıra yapay zeka ve AI özelliklerinin bulunmasını isteyenlere göz kırpıyor.


https://wccftech.com/intel-launches-10th-generation-comet-lake-mobility-processors-with-up-to-6-core-12-threads-and-4-9-ghz-turbo-boost/ Yorum Yaz
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Johan Elmander 23 dk.
6C 15W
Sonunda ilgi çekici bir Intel işlemci.
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