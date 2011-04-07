Epic Games, Unreal Engine 3'ün DirectX 11 özelliklerini gösteren yeni video yayınladı

Unreal Engine 4 üzerindeki çalışmalarına devam eden Epic Games, geçtiğimiz haftalarda önemli bir adım atarak Unreal Engine 3 oyun motorunu DirectX 11'e adapte ettiğini ve API'ın gelişmiş özelliklerine destek sunacağını açıklamıştı. Epic Games başta Tessellation olmak üzere DirectX 11'in gelişmiş grafik özelliklerinin Unreal Engine 3'teki kullanımına yönelik detaylar içeren yeni bir tanıtım filmi hazırladı. Gelecekte çıkacak ve yapılan güncellemelerden faydalanacak oyunların grafik kalitesine ön bakış niteliğindeki videoda, Unreal Engine 3 tabanlı mobil oyunlar ve taşınabilir oyun konsolları/telefonlardaki performansa ilişkin bazı detaylara da yer veriliyor.

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