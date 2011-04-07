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Epic Games, Unreal Engine 3'ün DirectX 11 özelliklerini gösteren yeni video yayınladı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Unreal Engine 4 üzerindeki çalışmalarına devam eden Epic Games, geçtiğimiz haftalarda önemli bir adım atarak Unreal Engine 3 oyun motorunu DirectX 11'e adapte ettiğini ve API'ın gelişmiş özelliklerine destek sunacağını açıklamıştı. Epic Games başta Tessellation olmak üzere DirectX 11'in gelişmiş grafik özelliklerinin Unreal Engine 3'teki kullanımına yönelik detaylar içeren yeni bir tanıtım filmi hazırladı. Gelecekte çıkacak ve yapılan güncellemelerden faydalanacak oyunların grafik kalitesine ön bakış niteliğindeki videoda, Unreal Engine 3 tabanlı mobil oyunlar ve taşınabilir oyun konsolları/telefonlardaki performansa ilişkin bazı detaylara da yer veriliyor.




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Source 8 yıl en beğenilen
Cryengine 3 ile kapışır Unreal Engine
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DH Misafiri 8 yıl
muazzam bı oyun motoru gercekten gercek film gıbı bu mottorla calisan oyunları beklıyoruz
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LastJoker 8 yıl
Blacklight Retrubition DX11 ile, ve Global Agenda ve AVA ise DX 10da Unreal Engine 3 kullanan oyunlar. Hepsinin grafikleri kendi grubunda bir numara ve bunlar sadece Free to Play yani oynaması bedava oyunlar fakat Blacklight retrubition şu anda yapım aşamasında yaz sonuna gelmesi bekleniyor... Diğer ikisini ise kişisel olarak oynuyorum ve kendimi tutamıyorum, herkese tavsiye ederim özellikle AVA FPS oyuncularının favorisi olucak düzeyde çünkü gerçek para veripte oynayanların pek te bi artısı yok herkes eşit gibi ve MMOFPS dalında %99 en iyi oyun, sadece gameplaye alışmak gerekiyor önce
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Necessa®i 8 yıl

nerden nereye. off ya ben oynayamıyorum ama böyle oyunları çooook pahalı













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alpa07 8 yıl
dx 12 düşünemıyorum.
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heatblast 8 yıl
crysis 1 crysis 2'den daha iyi bence
şu yeni konsollar çıksada pc'de adamakıllı bir oyun oynasak
oyun firmaları konsol için pc'yi resmen sattılar
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Wabbajack 8 yıl
M@U meşhur doom engine +1 :)
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ramazzotti 8 yıl
Bu video'ya cryengine'in vereceği cevabı sabırsızlıkla bekliyorum. Directx11 diye yırtındılar zamanında ama şu zamana kadar birşey görememiştik. Umarım DirectX11 isminin hakkını verir, video gerçekten çok başarılı. Unreal Engine'den yeni videoları beklemedeyiz.
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Fatz 8 yıl
Bir ara Unreal Engine 4 haberleri cikmaya baslamisti ama sonra detay gelmedi. Unreal Engine 3 gelistirilmeye devam edildigine gore yeni konsollar cikmadan yeni UE gelmeyecek sanirim. Gerci gelismis haliyle UE3 cok iyi gorunuyor.
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atiktuk 8 yıl
directx 9 ıle 11 arasında fark yok diyen arkadaslar umarım videoyu dikkatlice izlerler..
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Al PaC 8 yıl
Bence bu motor kullanılarak yeni Unreal Tournament in çıkartsınlar. Motor çok iyi. Şu zamana kadar yapılan Dx aldatmacası bir kenara, güzelliklerini nihayet somut olarak adam akıllı görebildik. Her yeni güncel Dx sürümüyle birlikte üstüne basa basa pazarladıkları şu ekran kartları bench yapmaktan ziyade bir işe yarasın artık.
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MISTIQuad 8 yıl
Arkada ki müziği hatırlayan var mı :)))
(unreal tournament 1999' da,uzay bölümlerinde çalardı bu müzik)
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emre_x 8 yıl
Teknoloji demoları güzel olsada oyun yapımcıları önce ticari anlamda düşündüklerinden bu görüntülerde oyun görmek zor. Çünkü herkesin elinde üst düzey ekran kartları yok konsol gibi bir standart olmadığından bir ortalama tutturmak zorundalar. Yani bir oyunu 200 liralık bir kartı olanda çalıştırmalı ki çok satabilsinler. Yoksa şu anda piyasada olan orta düzey ekran kartlarının çoğu konsollarda bulunandan çok daha güçlüler.
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m.gokmen 8 yıl
Güzelmiş..
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Tony Tony 8 yıl
güzel
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yesil1026 8 yıl
Bir de real-time ray tracing görebilsek şu oyunlarda, tadından yenmez.
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atiktuk 8 yıl
son derece güzel
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