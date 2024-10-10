Unreal Engine 6 bir oyun motorundan çok daha fazlası olacak

Unreal Engine 6 birkaç yıl içinde çıkacak
Oyun dünyasının en popüler grafik motorlarından biri olan Unreal Engine’in yeni sürümü, Unreal Engine 6 (UE6 için henüz resmi bir çıkış tarihi olmasa da, Unreal Engine 6'nın birkaç yıl içinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.
Epic Games, Unreal Engine 6 ile birlikte oyun geliştirme araçlarını hem profesyonel oyun stüdyoları hem de amatör kullanıcılar için daha erişilebilir hale getirmeyi hedefliyor. Tim Sweeney, UE6’nın, Fortnite ve Black Myth: Wukong gibi büyük yapımların arkasındaki gelişmiş araçları, sıradan kullanıcıların da erişimine açacağını belirtti. Bu adım, Unreal Engine 4 ile başlayan ve Unreal Engine 5 ile devam eden bir sürecin tamamlayıcı halkası olarak görülüyor.
UE4 ile Epic, sadece büyük oyun stüdyolarına değil, bağımsız geliştiricilere de gelişmiş araçlar sunmaya başlamıştı. UE5 ile birlikte ise Fortnite oyuncuları, hiçbir programlama bilgisine ihtiyaç duymadan orijinal senaryolar yaratabiliyor. Epic, kullanıcıların mobil cihazlarla yüz yakalama gibi karmaşık teknikleri kolayca kullanmalarını sağlayarak, oyun geliştirme süreçlerini daha da sadeleştirmeye odaklanıyor.
Metaverse ve çok platformlu deneyimler
Epic Games, UE6 ile kullanıcıların bir oyun için aldıkları dijital varlıkları farklı platformlar ve oyun motorları arasında da kullanabilmelerini sağlamayı hedefliyor. Bu doğrultuda, bu ay içinde piyasaya sürülecek olan Fab isimli dijital pazar yeri, 3D modeller, ses efektleri ve sanal varlıklar gibi içeriklerin birden fazla oyun motorunda kullanılmasına olanak tanıyacak lisanslar sunacak.
Tüm bunları bir perspektife oturttuğumuzda Unreal Engine 6’nın temel vizyonunun oyun geliştirme araçlarını Fortnite'ın basit kullanımıyla birleştirerek kalıcı bir metaverse yaratmak olduğunu görüyoruz.
Bununla birlikte, Unreal Engine 6'nın hala geleneksel bir oyun motoru olarak da hizmet vereceğini unutmamak gerekiyor. Yani Unreal Engine 6, metaverse odaklı olmasının yanı sıra klasik oyun geliştirme süreçlerine de destek verecek.Kaynakça https://www.techspot.com/news/105059-unreal-engine-6-teased-ndash-epic-emphasizes-interoperability.html https://www.tweaktown.com/news/100926/epics-tim-sweeney-is-teasing-unreal-engine-6-and-its-much-more-than-game/index.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.