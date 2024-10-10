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    Unreal Engine 6 bir oyun motorundan çok daha fazlası olacak

    Oyun dünyasının en popüler grafik motorlarından biri olan Unreal Engine’in yeni sürümü, Unreal Engine 6 (UE6) için çalışmalar sürüyor. Epic CEO’suna göre bu, bir oyun motorundan fazlası olacak.
    Unreal Engine 6 bir oyun motorundan çok daha fazlası olacak Tam Boyutta Gör
    Epic Games CEO'su Tim Sweeney, Unreal Engine 6'nın sadece bir oyun motoru olmaktan öteye geçerek geleceğin dijital dünyasını şekillendirecek dev bir platform olacağını belirtti. Sweeney, The Verge ile gerçekleştirdiği röportajda, yeni nesil oyun motorunun mevcut Unreal Engine 5'in güçlü özelliklerini Fortnite'ın kullanıcı dostu Unreal Editor aracıyla birleştirerek devasa bir metaverse platformu oluşturma yolunda ilerlediklerini söyledi.

    Unreal Engine 6 birkaç yıl içinde çıkacak

    Oyun dünyasının en popüler grafik motorlarından biri olan Unreal Engine’in yeni sürümü, Unreal Engine 6 (UE6 için henüz resmi bir çıkış tarihi olmasa da, Unreal Engine 6'nın birkaç yıl içinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

    Epic Games, Unreal Engine 6 ile birlikte oyun geliştirme araçlarını hem profesyonel oyun stüdyoları hem de amatör kullanıcılar için daha erişilebilir hale getirmeyi hedefliyor. Tim Sweeney, UE6’nın, Fortnite ve Black Myth: Wukong gibi büyük yapımların arkasındaki gelişmiş araçları, sıradan kullanıcıların da erişimine açacağını belirtti. Bu adım, Unreal Engine 4 ile başlayan ve Unreal Engine 5 ile devam eden bir sürecin tamamlayıcı halkası olarak görülüyor.

    UE4 ile Epic, sadece büyük oyun stüdyolarına değil, bağımsız geliştiricilere de gelişmiş araçlar sunmaya başlamıştı. UE5 ile birlikte ise Fortnite oyuncuları, hiçbir programlama bilgisine ihtiyaç duymadan orijinal senaryolar yaratabiliyor. Epic, kullanıcıların mobil cihazlarla yüz yakalama gibi karmaşık teknikleri kolayca kullanmalarını sağlayarak, oyun geliştirme süreçlerini daha da sadeleştirmeye odaklanıyor.

    Metaverse ve çok platformlu deneyimler

    Unreal Engine 6 bir oyun motorundan çok daha fazlası olacak Tam Boyutta Gör
    Tim Sweeney, Unreal Engine 6’nın sadece oyun geliştirme değil, çok platformlu sanal deneyimler oluşturma alanında da büyük bir adım olacağını ifade etti. Özellikle Disney ile yapılan iş birliği kapsamında, Fortnite’a entegre edilecek bir sanal dünya yaratılacağı duyuruldu. Bu projede UE6’nın esnek ve güçlü araçları kullanılacak.

    Epic Games, UE6 ile kullanıcıların bir oyun için aldıkları dijital varlıkları farklı platformlar ve oyun motorları arasında da kullanabilmelerini sağlamayı hedefliyor. Bu doğrultuda, bu ay içinde piyasaya sürülecek olan Fab isimli dijital pazar yeri, 3D modeller, ses efektleri ve sanal varlıklar gibi içeriklerin birden fazla oyun motorunda kullanılmasına olanak tanıyacak lisanslar sunacak.

    Tüm bunları bir perspektife oturttuğumuzda Unreal Engine 6’nın temel vizyonunun oyun geliştirme araçlarını Fortnite'ın basit kullanımıyla birleştirerek kalıcı bir metaverse yaratmak olduğunu görüyoruz.

    Bununla birlikte, Unreal Engine 6'nın hala geleneksel bir oyun motoru olarak da hizmet vereceğini unutmamak gerekiyor. Yani Unreal Engine 6, metaverse odaklı olmasının yanı sıra klasik oyun geliştirme süreçlerine de destek verecek.

    Kaynakça https://www.techspot.com/news/105059-unreal-engine-6-teased-ndash-epic-emphasizes-interoperability.html https://www.tweaktown.com/news/100926/epics-tim-sweeney-is-teasing-unreal-engine-6-and-its-much-more-than-game/index.html
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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