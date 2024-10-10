Unreal Engine 6 bir oyun motorundan çok daha fazlası olacak

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Tam Boyutta Gör Epic Games CEO'su Tim Sweeney, Unreal Engine 6'nın sadece bir oyun motoru olmaktan öteye geçerek geleceğin dijital dünyasını şekillendirecek dev bir platform olacağını belirtti. Sweeney, The Verge ile gerçekleştirdiği röportajda, yeni nesil oyun motorunun mevcut Unreal Engine 5'in güçlü özelliklerini Fortnite'ın kullanıcı dostu Unreal Editor aracıyla birleştirerek devasa bir metaverse platformu oluşturma yolunda ilerlediklerini söyledi.

Unreal Engine 6 birkaç yıl içinde çıkacak

Oyun dünyasının en popüler grafik motorlarından biri olan Unreal Engine’in yeni sürümü, Unreal Engine 6 (UE6 için henüz resmi bir çıkış tarihi olmasa da, Unreal Engine 6'nın birkaç yıl içinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Epic Games, Unreal Engine 6 ile birlikte oyun geliştirme araçlarını hem profesyonel oyun stüdyoları hem de amatör kullanıcılar için daha erişilebilir hale getirmeyi hedefliyor. Tim Sweeney, UE6’nın, Fortnite ve Black Myth: Wukong gibi büyük yapımların arkasındaki gelişmiş araçları, sıradan kullanıcıların da erişimine açacağını belirtti. Bu adım, Unreal Engine 4 ile başlayan ve Unreal Engine 5 ile devam eden bir sürecin tamamlayıcı halkası olarak görülüyor.

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UE4 ile Epic, sadece büyük oyun stüdyolarına değil, bağımsız geliştiricilere de gelişmiş araçlar sunmaya başlamıştı. UE5 ile birlikte ise Fortnite oyuncuları, hiçbir programlama bilgisine ihtiyaç duymadan orijinal senaryolar yaratabiliyor. Epic, kullanıcıların mobil cihazlarla yüz yakalama gibi karmaşık teknikleri kolayca kullanmalarını sağlayarak, oyun geliştirme süreçlerini daha da sadeleştirmeye odaklanıyor.

Metaverse ve çok platformlu deneyimler

Tam Boyutta Gör Tim Sweeney, Unreal Engine 6’nın sadece oyun geliştirme değil, çok platformlu sanal deneyimler oluşturma alanında da büyük bir adım olacağını ifade etti. Özellikle Disney ile yapılan iş birliği kapsamında, Fortnite’a entegre edilecek bir sanal dünya yaratılacağı duyuruldu. Bu projede UE6’nın esnek ve güçlü araçları kullanılacak.

Epic Games, UE6 ile kullanıcıların bir oyun için aldıkları dijital varlıkları farklı platformlar ve oyun motorları arasında da kullanabilmelerini sağlamayı hedefliyor. Bu doğrultuda, bu ay içinde piyasaya sürülecek olan Fab isimli dijital pazar yeri, 3D modeller, ses efektleri ve sanal varlıklar gibi içeriklerin birden fazla oyun motorunda kullanılmasına olanak tanıyacak lisanslar sunacak.

Tüm bunları bir perspektife oturttuğumuzda Unreal Engine 6’nın temel vizyonunun oyun geliştirme araçlarını Fortnite'ın basit kullanımıyla birleştirerek kalıcı bir metaverse yaratmak olduğunu görüyoruz.

Bununla birlikte, Unreal Engine 6'nın hala geleneksel bir oyun motoru olarak da hizmet vereceğini unutmamak gerekiyor. Yani Unreal Engine 6, metaverse odaklı olmasının yanı sıra klasik oyun geliştirme süreçlerine de destek verecek.

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Unreal Engine 6 bir oyun motorundan çok daha fazlası olacak