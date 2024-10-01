Epic Games'ten yeni ebeveyn kontrolleri: Fortnite'a zaman sınırı geliyor

En son yenilikler, devrim niteliğindeki teknolojiler ve gelecek trendleri hakkında güncel haberlerle ilgileniyor. Okuyuculara teknoloji dünyasının derinliklerine dair ilgi çekici ve bilgilendirici içerikler sunuyor. Teknolojiyi anlama ve anlatma tutkusuyla, her gün yeni keşifler yapıyor ve bu heyecanı DonanımHaber’de sizlerle paylaşıyor.

Tam Boyutta Gör Epic Games'in popüler çevrimiçi oyunu Fortnite, bazı yeni ebeveyn kontrollerini kullanıma sundu. Artık ebeveynler, çocuklarının ne kadar süre oyun oynayabileceklerine dair günlük süre sınırları koyabilecekler. Ayrıca çocuklarının oyuna ne zaman katılabileceklerini seçebilirler ve hatta ekstra oyun süresi isteyip isteyemeyeceklerine karar verebilirler.

Mevcut ebeveyn denetimlerinde iyileştirmeler yapıldı

Bu limitler aktif olduğunda oyuncular sadece 30 dakikalık oyun süreleri kaldığında oyun içi bir bildirim alacaklar. Fortnite'ın yeni kontrolleri farklı modlardaki oynanışı takip eden harika bir zaman izleme özelliğiyle birlikte geliyor. Ayrıca ebeveynler, çocuklarının oyunu ne kadar süredir oynadığını görmek için zaman raporları panosunu inceleyebilecekler.

Epic Games, Fortnite'ı Samsung Galaxy Store'dan kaldırıyor 2 ay önce eklendi

Bu yeni özellikler, Epic Games'in halihazırda uyguladığı ebeveyn kontrollerinin yalnızca yeni bir yükseltmesi olacak. Artık eklenen zaman sınırı ve izleme araçlarıyla ebeveynler çocuklarının oyun alışkanlıklarını daha yakından takip edebilir, oyun ve diğer aktiviteler arasında iyi bir denge kurduklarından emin olabilirler.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Epic Games'ten yeni ebeveyn kontrolleri: Fortnite'a zaman sınırı