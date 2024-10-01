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    Anlık Bildirim

    Epic Games'ten yeni ebeveyn kontrolleri: Fortnite'a zaman sınırı geliyor

    Epic Games'in yeni yükseltmesi, ebeveynlere çocuklarının dünyanın en popüler oyununu Fortnite'ı nasıl oynayacaklarını kontrol etmeleri için daha fazla seçenek sunuyor.
    Epic Games'ten yeni ebeveyn kontrolleri: Fortnite'a zaman sınırı Tam Boyutta Gör
    Epic Games'in popüler çevrimiçi oyunu Fortnite, bazı yeni ebeveyn kontrollerini kullanıma sundu. Artık ebeveynler, çocuklarının ne kadar süre oyun oynayabileceklerine dair günlük süre sınırları koyabilecekler. Ayrıca çocuklarının oyuna ne zaman katılabileceklerini seçebilirler ve hatta ekstra oyun süresi isteyip isteyemeyeceklerine karar verebilirler.

    Mevcut ebeveyn denetimlerinde iyileştirmeler yapıldı

    Bu limitler aktif olduğunda oyuncular sadece 30 dakikalık oyun süreleri kaldığında oyun içi bir bildirim alacaklar. Fortnite'ın yeni kontrolleri farklı modlardaki oynanışı takip eden harika bir zaman izleme özelliğiyle birlikte geliyor. Ayrıca ebeveynler, çocuklarının oyunu ne kadar süredir oynadığını görmek için zaman raporları panosunu inceleyebilecekler.

    Bu yeni özellikler, Epic Games'in halihazırda uyguladığı ebeveyn kontrollerinin yalnızca yeni bir yükseltmesi olacak. Artık eklenen zaman sınırı ve izleme araçlarıyla ebeveynler çocuklarının oyun alışkanlıklarını daha yakından takip edebilir, oyun ve diğer aktiviteler arasında iyi bir denge kurduklarından emin olabilirler.

    Kaynakça https://www.epicgames.com/site/en-US/news/introducing-time-limit-controls-and-time-reports-for-fortnite-and-uefn https://www.ign.com/articles/fortnite-will-now-let-parents-set-time-limits-complete-with-in-game-pop-ups-warning-its-time-to-logoff
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 6 gün önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

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    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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