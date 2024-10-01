Epic Games'ten yeni ebeveyn kontrolleri: Fortnite'a zaman sınırı geliyor

Mevcut ebeveyn denetimlerinde iyileştirmeler yapıldı
Bu limitler aktif olduğunda oyuncular sadece 30 dakikalık oyun süreleri kaldığında oyun içi bir bildirim alacaklar. Fortnite'ın yeni kontrolleri farklı modlardaki oynanışı takip eden harika bir zaman izleme özelliğiyle birlikte geliyor. Ayrıca ebeveynler, çocuklarının oyunu ne kadar süredir oynadığını görmek için zaman raporları panosunu inceleyebilecekler.
Bu yeni özellikler, Epic Games'in halihazırda uyguladığı ebeveyn kontrollerinin yalnızca yeni bir yükseltmesi olacak. Artık eklenen zaman sınırı ve izleme araçlarıyla ebeveynler çocuklarının oyun alışkanlıklarını daha yakından takip edebilir, oyun ve diğer aktiviteler arasında iyi bir denge kurduklarından emin olabilirler.Kaynakça https://www.epicgames.com/site/en-US/news/introducing-time-limit-controls-and-time-reports-for-fortnite-and-uefn https://www.ign.com/articles/fortnite-will-now-let-parents-set-time-limits-complete-with-in-game-pop-ups-warning-its-time-to-logoff Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.