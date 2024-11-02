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    İddia: Mario ve Fortnite iş birliği yolda

    Dünyanın en popüler oyunlarından olan Fortnite, popüler kültürün sevilen karakterlerini bünyesine katmaya devam ediyor. İddialara göre Mario, yakında yapım eklenebilir.
    Fortnite Remix Tam Boyutta Gör
    2017 yılında Epic Games tarafından yayınlanan Fortnite, yenilikçi battle royale modu sayesinde kısa sürede oyun dünyasının en popüler isimlerinden biri olmayı başarmıştı. Sonraki yıllarda Marvel, DC, Star-Wars ve Playstation gibi birçok marka ile anlaşarak sevilen popüler kültür karakterlerini oyuna ekleyen Epic ekibi, Nintendo ile gizli bir anlaşma yapmış olabilir. 

    Fortnite dosyaları Nintendo ortaklığına işaret ediyor

    Geçtiğimiz saatlerde yayınlanan Fortnite Remix ile oyuna Snoop Dogg ve Eminem gibi birçok karakter ekleyen Epic, yeni güncelleme dosyalarında bir sonraki iş birliğini gizlemiş olabilir. Fortnite sızıntıları ile bilinen iFireMonkey, yapımın dosyalarında Mario kutusuna rastladığını belirtti. Sistemde “MC Box” olarak kaydedilen bu dosyanın araç kozmetiği olarak kategorize edildiği de gelen bilgiler arasında. Son yıllarda araba mekaniklerini genişleten Fortnite, yakında Mario kozmetikleri sunabilir. 

    Genelde üçüncü parti anlaşmalara imza atmayan Nintendo, Mario Kart yapımında bulunan bazı aksesuar veya araçları Fortnite’a eklemeye ikna olmuş olabilir. Hatırlayacak olursanız Apple vs Epic davasında Epic Games’in Nintendo ile bir ortaklık yapmak istediği resmi olarak doğrulanmıştı. Fortnite’a Mario’nun kendisinin eklenmesi her ne kadar düşük bir ihtimal olsa da önümüzdeki aylarda Mario evreninde gördüğümüz bazı araçları Epic’in başarılı yapımında da görebiliriz.
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 1 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 3 gün önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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