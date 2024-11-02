İddia: Mario ve Fortnite iş birliği yolda

Fortnite dosyaları Nintendo ortaklığına işaret ediyor
Geçtiğimiz saatlerde yayınlanan Fortnite Remix ile oyuna Snoop Dogg ve Eminem gibi birçok karakter ekleyen Epic, yeni güncelleme dosyalarında bir sonraki iş birliğini gizlemiş olabilir. Fortnite sızıntıları ile bilinen iFireMonkey, yapımın dosyalarında Mario kutusuna rastladığını belirtti. Sistemde “MC Box” olarak kaydedilen bu dosyanın araç kozmetiği olarak kategorize edildiği de gelen bilgiler arasında. Son yıllarda araba mekaniklerini genişleten Fortnite, yakında Mario kozmetikleri sunabilir.
Genelde üçüncü parti anlaşmalara imza atmayan Nintendo, Mario Kart yapımında bulunan bazı aksesuar veya araçları Fortnite’a eklemeye ikna olmuş olabilir. Hatırlayacak olursanız Apple vs Epic davasında Epic Games’in Nintendo ile bir ortaklık yapmak istediği resmi olarak doğrulanmıştı. Fortnite’a Mario’nun kendisinin eklenmesi her ne kadar düşük bir ihtimal olsa da önümüzdeki aylarda Mario evreninde gördüğümüz bazı araçları Epic’in başarılı yapımında da görebiliriz.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über