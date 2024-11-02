İddia: Mario ve Fortnite iş birliği yolda

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Tam Boyutta Gör 2017 yılında Epic Games tarafından yayınlanan Fortnite, yenilikçi battle royale modu sayesinde kısa sürede oyun dünyasının en popüler isimlerinden biri olmayı başarmıştı. Sonraki yıllarda Marvel, DC, Star-Wars ve Playstation gibi birçok marka ile anlaşarak sevilen popüler kültür karakterlerini oyuna ekleyen Epic ekibi, Nintendo ile gizli bir anlaşma yapmış olabilir.

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Fortnite dosyaları Nintendo ortaklığına işaret ediyor

Geçtiğimiz saatlerde yayınlanan Fortnite Remix ile oyuna Snoop Dogg ve Eminem gibi birçok karakter ekleyen Epic, yeni güncelleme dosyalarında bir sonraki iş birliğini gizlemiş olabilir. Fortnite sızıntıları ile bilinen iFireMonkey, yapımın dosyalarında Mario kutusuna rastladığını belirtti. Sistemde “MC Box” olarak kaydedilen bu dosyanın araç kozmetiği olarak kategorize edildiği de gelen bilgiler arasında. Son yıllarda araba mekaniklerini genişleten Fortnite, yakında Mario kozmetikleri sunabilir.

Genelde üçüncü parti anlaşmalara imza atmayan Nintendo, Mario Kart yapımında bulunan bazı aksesuar veya araçları Fortnite’a eklemeye ikna olmuş olabilir. Hatırlayacak olursanız Apple vs Epic davasında Epic Games’in Nintendo ile bir ortaklık yapmak istediği resmi olarak doğrulanmıştı. Fortnite’a Mario’nun kendisinin eklenmesi her ne kadar düşük bir ihtimal olsa da önümüzdeki aylarda Mario evreninde gördüğümüz bazı araçları Epic’in başarılı yapımında da görebiliriz.



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Nintendo ve Epic Games iş birliği yolda