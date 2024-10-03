Epic Games, mobilde de ücretsiz oyun verecek

Tam Boyutta Gör Epic Games Store genel müdürü Steve Allison, Seattle'daki Unreal Fest etkinliğinde Epic Games Store'un mobil için ücretsiz oyun programını başlatmayı planladığını duyurdu. Ayrıca mobil kütüphane 50’ye yakın yeni üçüncü parti oyunla büyüyecek.

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu belli oldu 4 gün önce eklendi

Epic Games Store mobil mağazası, yakın zamanda öncelikli olarak Android telefon kullanıcılarına açıldı ancak Fortnite, Fall Guys gibi şirketin oyunlarıyla sınırlıydı. Allison, 2024’ün dördüncü çeyreğinde üçüncü parti oyunların geleceğinin müjdesini verdi. Ayrıca PC’de olduğu gibi ücretsiz oyun programının başlatılacağını söyledi.

Mobil taraftaki ücretsiz oyun programıyla ilgili detaylar henüz açıklanmadı. Ücretsiz mobil oyunlar, PC’deki gibi haftalık olarak mı yoksa aydan aya mı gelecek belli değil.

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