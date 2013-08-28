Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Projeksiyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Epson, MHL destekli Full HD yeni projektör modelini tanıttı: PowerLite Home Cinema 2030

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1b
1
Projeksiyonlar
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Epson, MHL destekli Full HD yeni projektör modelini tanıttı: PowerLite Home Cinema 2030
Ürün gamında hemen her kullanıcının ihtiyacına uygun projektör modelleri bulunan Epson, gelişen teknolojiler ve ihtiyaçlar doğrultusunda yeni modeller hazırlanamaya devam ediyor. Bu doğrultuda yeni geliştirdiği PowerLite Home Cinema 2030 isimli projektör modelini duyuran firma, kullanıcılara birçok faydalı ve güzel özelliği bir arada sunuyor.
Bünyesinde barındırdığı MHL desteği sayesinde HDMI portu üzerinden Android işletim sistemine sahip akıllı cep telefonları ya da tablet bilgisayarlar içerisinde yer alan videoların ve oyunların aktarımını sağlayabilen ve bu açıdan Epson'un ilk modeli olma özelliğini taşıyan PowerLite Home Cinema 2030, ayrıca MHL portu üzerinden akıllı cihazları şarj edebiliyor ve aynı zamanda Full HD 1080P çözünürlük desteğiyle de kullanıcılara üst seviye 2D ve 3D seyir deneyimi sağlayabiliyor.  
Teknik olarak 2000 lümen ampul ile gelen ve 3LCD görüntü teknolojisini kullanan (Firma tarafından 1989 yılından bu yanan kullanılan bu teknoloji, sıvı kristal paneller kullanılır ve her bir ana renk yeşil, kırmızı ve mavi bir adet LCD panel ile kontrol edilerek oldukça parlak ve canlı görüntüler ortaya çıkartılır.) PowerLite Home Cinema 2030, dahili hoparlörleriyle de ses konusunda başka bir ürüne ihtiyaç duymuyor.
Beraberinde isteğe bağlı olarak destekli üç boyutlu gözlükler de satın alınabilen Epson PowerLite Home Cinema 2030 projektör modeli, Eylül ayı içerisinde 999$ fiyat etiketiyle satışa çıkıyor.
http://www.engadget.com/2013/08/27/epson-mhl-projector/


http://www.engadget.com/2013/08/27/epson-mhl-projector/ Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Google Chromecast video inceleme "35$'lık minik cihaz ile televizyonlar medya merkezine dönüşüyor" 6 yıl Asus yeni nesil süper modemini tanıttı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Merakla beklenen Xiaomi Mi Band 4'ün
DonanımHaber
Uber için Türkiye’de yolun sonu!
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
2001 ve öncesi ile TÜRKİYE
DH Forum
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim