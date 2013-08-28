Epson, MHL destekli Full HD yeni projektör modelini tanıttı: PowerLite Home Cinema 2030

Ürün gamında hemen her kullanıcının ihtiyacına uygun projektör modelleri bulunan Epson, gelişen teknolojiler ve ihtiyaçlar doğrultusunda yeni modeller hazırlanamaya devam ediyor. Bu doğrultuda yeni geliştirdiği PowerLite Home Cinema 2030 isimli projektör modelini duyuran firma, kullanıcılara birçok faydalı ve güzel özelliği bir arada sunuyor.

Bünyesinde barındırdığı MHL desteği sayesinde HDMI portu üzerinden Android işletim sistemine sahip akıllı cep telefonları ya da tablet bilgisayarlar içerisinde yer alan videoların ve oyunların aktarımını sağlayabilen ve bu açıdan Epson'un ilk modeli olma özelliğini taşıyan PowerLite Home Cinema 2030, ayrıca MHL portu üzerinden akıllı cihazları şarj edebiliyor ve aynı zamanda Full HD 1080P çözünürlük desteğiyle de kullanıcılara üst seviye 2D ve 3D seyir deneyimi sağlayabiliyor.

Teknik olarak 2000 lümen ampul ile gelen ve 3LCD görüntü teknolojisini kullanan (Firma tarafından 1989 yılından bu yanan kullanılan bu teknoloji, sıvı kristal paneller kullanılır ve her bir ana renk yeşil, kırmızı ve mavi bir adet LCD panel ile kontrol edilerek oldukça parlak ve canlı görüntüler ortaya çıkartılır.) PowerLite Home Cinema 2030, dahili hoparlörleriyle de ses konusunda başka bir ürüne ihtiyaç duymuyor.

Beraberinde isteğe bağlı olarak destekli üç boyutlu gözlükler de satın alınabilen Epson PowerLite Home Cinema 2030 projektör modeli, Eylül ayı içerisinde 999$ fiyat etiketiyle satışa çıkıyor.

http://www.engadget.com/2013/08/27/epson-mhl-projector/





http://www.engadget.com/2013/08/27/epson-mhl-projector/