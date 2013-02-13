Epson, VS220 ve VS320 isimlerine sahip yeni projektörlerini duyurdu





Dünyanın önde gelen elektronik üreticilerinden olan Epson, projektör ailesine iki yeni model ekledi.

Epson tarafından duyurulan VS220 ve VS320 isimlerine sahip olan modeller, yüksek performans verebilen SVGA ve XGA çözünürlüklerine ve 2,700 lümen parlak ampule sahipler. HDIM çıkışları sayesinde tek kablo üzerinden ses ve görüntü aktarabilen cihazlar, USB bağlantısı ile Windows ya da Mac bilgisayarlar ile rahatça kullanılabiliyorlar. Firmanın son geliştirdiği 3LCD teknolojisine sahip olan projektörler, bu sayede yüksek derinlik/gerçeklikte renk ve detay sağlayabilen bir görüntü kalitesi verebiliyorlar. VS320 modeli ayrıca, her açı durumunda dikdörtgen görüntü sağlayabilen düzeltme seçeneklerine ve hızlı slayt durdurma yeteneklerine sahip.

Oldukça hafif ve taşınabilir bir yapıda geliştirilmiş olan modellerden VS200 359$, VS320 modeli ise 429$ fiyat etiketleri ile satışa çıkacaklar.





http://www.epson.com/cgi-bin/Store/jsp/ProductCategory.do?BV_UseBVCookie=yes&oid=-15942&sortid=1&sortOrder=1&page=-1