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Epson, VS220 ve VS320 isimlerine sahip yeni projektörlerini duyurdu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Projeksiyonlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Dünyanın önde gelen elektronik üreticilerinden olan Epson, projektör ailesine iki yeni model ekledi. 
Epson tarafından duyurulan VS220 ve VS320 isimlerine sahip olan modeller, yüksek performans verebilen SVGA ve XGA çözünürlüklerine ve 2,700 lümen parlak ampule sahipler. HDIM çıkışları sayesinde tek kablo üzerinden ses ve görüntü aktarabilen cihazlar, USB bağlantısı ile Windows ya da Mac bilgisayarlar ile rahatça kullanılabiliyorlar. Firmanın son geliştirdiği 3LCD teknolojisine sahip olan projektörler, bu sayede yüksek derinlik/gerçeklikte renk ve detay sağlayabilen bir görüntü kalitesi verebiliyorlar. VS320 modeli ayrıca, her açı durumunda dikdörtgen görüntü sağlayabilen düzeltme seçeneklerine ve hızlı slayt durdurma yeteneklerine sahip.
Oldukça hafif ve taşınabilir bir yapıda geliştirilmiş olan modellerden VS200 359$, VS320 modeli ise 429$ fiyat etiketleri ile satışa çıkacaklar. 


http://www.epson.com/cgi-bin/Store/jsp/ProductCategory.do?BV_UseBVCookie=yes&oid=-15942&sortid=1&sortOrder=1&page=-1 Yorum Yaz
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draconist 6 yıl
aozgec

birgün bu ürünler tvnin yerine geçecek kadar teknolojileri gelişir umarım.şu an kısıtları çok.


Bunların ekranları yani perdeleri de gelişiyor, şimdi beyaz perde yerine siyah perde diye bir şey çıktı, orjinal ismi Black Diamond Screen diye geçiyor, beyaz perdeye yansıtılan görüntüden %300 kat daha kontrast oranı yüksek ve daha net bir izlenim sunuyor, bu haberi de ilk defa donanımhaber değil ben veriyorum bu da ilginç, cep telefonu haberi vermekten başka neler oluyor göremiyorlar sanırım.

Videoyu 0:25'den itibaren izleyin.

1 Yanıt Yanıtla
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herschell 6 yıl draconist
draconist

aozgec

birgün bu ürünler tvnin yerine geçecek kadar teknolojileri gelişir umarım.şu an kısıtları çok.


Bunların ekranları yani perdeleri de gelişiyor, şimdi beyaz perde yerine siyah perde diye bir şey çıktı, orjinal ismi Black Diamond Screen diye geçiyor, beyaz perdeye yansıtılan görüntüden %300 kat daha kontrast oranı yüksek ve daha net bir izlenim sunuyor, bu haberi de ilk defa donanımhaber değil ben veriyorum bu da ilginç, cep telefonu haberi vermekten başka neler oluyor göremiyorlar sanırım.

Videoyu 0:25'den itibaren izleyin.



yoo forumda bir çok kişi biliyor bunu zaten fiyatları dudak uçurttuğu için kimse pek yanaşmıyor hatta bi arkadaş evde kendi yapmaya kalktı sonuç ne oldu bende tam bilmiyorum..
2 Yanıt Yanıtla
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aozgec 6 yıl
birgün bu ürünler tv'nin yerine geçecek kadar teknolojileri gelişir umarım.
şu an kısıtları çok.
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