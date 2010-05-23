Epson WiFi destekli yazıcısı Stylus SX525WD'yi duyurdu

Yazıcı denilince akla gelen firmaların başında gelen Japonya merkezli Epson, WiFi destekli yeni yazıcısını duyurdu. Epson Stylus SX525WD olarak adlandırılan ürün yazıcı özelliğinin yanı sıra tarayıcı ve fotokopi makinesi olarak işlev görüyor. Hepsi Bir Arada olarak nitelendirilen Stylus SX525WD'de bulunan WiFi desteği ile yazıcıya kolay erişim ve kullanım imkanı sunuluyor. Epson'un yeni yazıcısında yer verdiği LCD ekran ise hem basılacak belgenin ön izlemesini sunuyor hem de bilgisayar gereksinimi olmadan kafıza kartı üzerinden çıktı alınacağı zaman gerekli ayarların yapılmasına yardımcı oluyor. Otomatik olarak çift taraflı yazma özelliğine sahip olan Stylus SX525WD'de kullanılan DURABrite Ultra Ink teknolojisi ile yazdırılan belgeler suya, ışığa ve silinmeye dayanıklı olarak hazırlanabiliyor. Dakikada 36 sayfa yazma hızına sahip olan yazıcıda sunulacak olan yazılım ile taranan fotoğraflardaki kırmızı göz silme, kontrast ve renkler üzerinde değişiklik yapma imkanı sunuluyor.

Epson'un ev kullanıcıları için hazırladığı WiFi destekli yeni hepsi bir arada yazıcısı Stylus SX525WD'nin Ağustos ayı içerisinde piyasaya sunulacağı belirtilirken son kullanıcı için herhangi bir fiyat bilgilendirmesi yapılmadı