Epson baskı maliyeti odaklı EcoTank inkjet yazıcı serisini duyurdu

Ev ve küçük işyerlerinde kullanım için ideal olan inkjet tabanlı yazıcılar bununla birlikte mürekkep dolumu veya değişimi konusunda biraz avantajını kaybediyor. Son dönemde üreticilerin yazıcı ürünlerinde tam dolu kartuşlar veya harici kartuş kampanyaları ile ilgi çekmeye çalıştığını görüyoruz. Epson mürekkep maliyetlerini daha da azaltan yeni bir serisi resmiyet kazandı.





Epson EcoTank adını taşıyan inkjet yazıcı serisi 5 farklı modele sahip. Seride kartuş tankları daha büyük, tanklardaki mürekkep seviyesi iki yıla kadar kullanım süresi sunuyor ve kartuş değişimi de daha az maliyetli.





Serinin tepe modeli WorkForce Pro WF-R4640 EcoTank hepsi-bir-arada yazıcı. Modelde yazıcı, fotokopi, tarayıcı ve fax fonksiyonları mevcut. 2 yüzlü yazdırabilen yazıcı siyah ve beyaz olarak dakikada 20 sayfa basabilen yazıcının kağıt kapasitesi 580. Kartuş seti ile 20 000 sayfaya kadar yazdırabilen yazıcının fiyatı 1199$.





WorkForce ET-4550 yazıcı modeli dakikada 13 sayfa siyah-beyaz, 7.3 sayfa renkli yazdırma özelliğine sahip. Kablosuz yazdırma özelliği de olan modelin kartuşları tahmini 11 000 siyah-beyaz veya 8500 renkli sayfa yazdırabiliyor. 150 kağıt kapasitesi olan yazıcının fiyatı 499$.





Workforce ET-4500, Expression ET-2550 ve Expression ET-2500 modellerinde ise tahmini olarak 4 000 siyah-beyaz veya 6500 renkli sayfa yazdırılabiliyor. Dakikada ortalama 9.2 sayfa siyah-beyaz ve 4.5 sayfa renkli bastırılabiliyor. Hafıza kartı girişi, otomatik kağıt besleme gibi özellikleri olan modellerin fiyatı 379$-429$ arasında değişiyor.





Epson kartuş başına 13$ değişim ücreti belirlerken, tüm kartuş seti için ise 52$'lık bir değişim fiyatı mevcut. Workforce EcoTank serisinin Eylül ayında büyük perakende zincirlerinde satışa çıkacağı belirtildi.

http://www.tomsitpro.com/articles/epson-ecotank-inkjet-printer-announcement,1-2785.html