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Epson kartuş kullanmayan L355 ve L555 yazıcılarını duyurdu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
3,9b
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Yazıcı
Ekrem71
Haber Editörü
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Epson kartuş kullanmayan L355 ve L555 yazıcılarını duyurdu
Yazıcılardaki kartuş değiştirme masraflarına son verecek çalışmalar içerisinde bulunan Epson, mürekkep tankına sahip yazıcılar geliştirmeye başlamıştı. Firma bu teknolojiye sahip iki yazıcı daha duyurdu.

L355 ve L555 adında hepsi-bir-arada tarzındaki yazıcılar kartuş yerine mürekkep tankları kullanıyor ve bu tanklar düşük maliyetlerle orijinal olarak doldurulabiliyor. Böylece sürekli kartuş değiştirme ihtiyacı ortadan kalkıyor. 

Yazıcılar nispeten küçük boyutlara sahip ve masaüstünde çok fazla yer kaplamıyor. Mürekkep tankları tek dolum ile siyah-beyaz olarak 4000 sayfa veya renkli olarak 6500 sayfa basabiliyor. Tarayıcı olarak ise 30 sayfa kapasiteli bir besleyici barındırıyor. 

Epson'un kendi mürekkebi ile doldurduğunuz tanklara dolum başına 8 pound ödemeniz gerekiyor. Böylece uzun süreli ve yoğun kullanımlarda maliyeti katlanmıyor. Her iki model bir valf sayesinde taşıma esnasında mürekkep sızıntısının önüne geçiyor. L555 modelinde ise taşmayı öneleyn bir sistem mevcut. 

WiFi bağlantısı sayesinde iOS ve Android cihazlarınız üzerinden kablosuz yazdırma imkanı sunan ürünler L555 için 180 sayfalık faks depolama belleğine de sahip. Ürünlerden Epson L355 modeli 250 pound, Epson L555 modeli ise 330 pound fiyat etiketi ile satışa sunulacak.  
Epson kartuş kullanmayan L355 ve L555 yazıcılarını duyurdu


http://www.epson.com.sg/epson_singapore/ink_tank_system_printers/product.page?product_name=Epson_L555 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
htuykun 4 yıl
arkadaşlar dikkat epson L355 aldım.bu yazıcı 13x18 ebatlarında basma ayarı yok.
yani anlayacağınız 13x18 fotoğraf kağıtlarınız varsa kullanamıyorsunuz.10x15 basıyor birde 13x18 üstü bir ölçü var, ona basıyor.ama 13x18 basma ayarı yapmamışlar.
1 Yanıt Yanıtla
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erdem baskı malzeme 4 yıl htuykun
baskıya gönderirken yazdırma tercihlerine uğrayın olması lazım.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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01myavuz 5 yıl
Ben doldurulabilir kartuşla değiştirdim, yazdırmadan 3 ay kadar beklediği oldu ama donma sorununa rastlamadım, yazıcıyla birlikte yaklaşık 300 TL maliyet oluştu, hala şişelerde 5-10 kullanımlık mürekkebim de duruyor. Renkli resim bastım, görenler beğendi, Fotocudan aldığınla arada az fark var. Renkli olsun, ucuz olsun diyenler için şimdilik en iyi çözüm bu.
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ziper_gazi_ 5 yıl
yeni çıkan yazıcılar L1300 ve L1800 dür, bunlara yeni demek Apple 4S e yeni çıktı demekle aynı şey.. @ekrem71
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Gece772 5 yıl
Kartuş verdiğin parayla yeni yazıcı alırsın
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Batuist 5 yıl
iyide bu yazıcılar yıllardır satışta..
Bu nasıl bir haberdir ???? Hatta haber midir????
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3ngerek 5 yıl
Umarım içindeki mürekkep kullanılmayan 1-2 ayda donmaz.
Umarım bitmeyen kartuş gibi sızıntı-donma-kağıdı ıslatma vs. gibi drumları olmaz..
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Tutakbilisim 5 yıl
Yaklaşık 1 yıldır ürünleri satıyoruz :)

www.tutakbilisim.com üzerinden tüm ürünlere bakabilirsiniz
En uygun fiyatlar mevcuttur..

bitmeyen Kartuş sistemi takılı vaziyettedir. Ve orjinal olduğu için 2 yıl garantilidir.

Herhangi donma kuruma olduğu taktirde onarım veya değişim ücretsizdir. Tarafımızca kargo dahi ücretsizdir.
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SEO-Uzmanı 5 yıl
helalimden bi 100 TL veririm :)
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ankara 5 yıl
Toner candır
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OverClocK1ng 5 yıl
Bu ne yaw..
Bizim ülkemizde fiyatlar yurtdışından biraz daha yüksek olur.
Bunu aynı fiyatta bile hesaplasan 1440 lira yapıyor. Her halde bizde en aşağı 1500 lira olur KDV dahil.
Yazıcıyı ucuz satarlar, kartuşa yüklenirler.
Kartuşu uzun giden yaparlar, yazıcının fiyata bak.
Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık...
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Kaya 5 yıl
bitmeyen kartus sistemi dururken kimse bunlara para vermez.
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MühendisMurat 5 yıl
bu sisteme bir çözüm gelmesi gerekli artık saçmalıktan başka birşey değil o kartuş paraları.

Kaya

bitmeyen kartus sistemi dururken kimse bunlara para vermez.


o sistemin tam verimle çalıştığını düşünmüyorum , sen kullandın mı ? detay verebilir misin. olayı nedir ?
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