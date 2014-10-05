Epson kartuş kullanmayan L355 ve L555 yazıcılarını duyurdu

Haber Editörü
Yazıcılardaki kartuş değiştirme masraflarına son verecek çalışmalar içerisinde bulunan Epson, mürekkep tankına sahip yazıcılar geliştirmeye başlamıştı. Firma bu teknolojiye sahip iki yazıcı daha duyurdu.
L355 ve L555 adında hepsi-bir-arada tarzındaki yazıcılar kartuş yerine mürekkep tankları kullanıyor ve bu tanklar düşük maliyetlerle orijinal olarak doldurulabiliyor. Böylece sürekli kartuş değiştirme ihtiyacı ortadan kalkıyor.
Yazıcılar nispeten küçük boyutlara sahip ve masaüstünde çok fazla yer kaplamıyor. Mürekkep tankları tek dolum ile siyah-beyaz olarak 4000 sayfa veya renkli olarak 6500 sayfa basabiliyor. Tarayıcı olarak ise 30 sayfa kapasiteli bir besleyici barındırıyor.
Epson'un kendi mürekkebi ile doldurduğunuz tanklara dolum başına 8 pound ödemeniz gerekiyor. Böylece uzun süreli ve yoğun kullanımlarda maliyeti katlanmıyor. Her iki model bir valf sayesinde taşıma esnasında mürekkep sızıntısının önüne geçiyor. L555 modelinde ise taşmayı öneleyn bir sistem mevcut.
WiFi bağlantısı sayesinde iOS ve Android cihazlarınız üzerinden kablosuz yazdırma imkanı sunan ürünler L555 için 180 sayfalık faks depolama belleğine de sahip. Ürünlerden Epson L355 modeli 250 pound, Epson L555 modeli ise 330 pound fiyat etiketi ile satışa sunulacak.
http://www.epson.com.sg/epson_singapore/ink_tank_system_printers/product.page?product_name=Epson_L555 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
yani anlayacağınız 13x18 fotoğraf kağıtlarınız varsa kullanamıyorsunuz.10x15 basıyor birde 13x18 üstü bir ölçü var, ona basıyor.ama 13x18 basma ayarı yapmamışlar.
Bu nasıl bir haberdir ???? Hatta haber midir????
Umarım bitmeyen kartuş gibi sızıntı-donma-kağıdı ıslatma vs. gibi drumları olmaz..
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bitmeyen Kartuş sistemi takılı vaziyettedir. Ve orjinal olduğu için 2 yıl garantilidir.
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Bizim ülkemizde fiyatlar yurtdışından biraz daha yüksek olur.
Bunu aynı fiyatta bile hesaplasan 1440 lira yapıyor. Her halde bizde en aşağı 1500 lira olur KDV dahil.
Yazıcıyı ucuz satarlar, kartuşa yüklenirler.
Kartuşu uzun giden yaparlar, yazıcının fiyata bak.
Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık...
o sistemin tam verimle çalıştığını düşünmüyorum , sen kullandın mı ? detay verebilir misin. olayı nedir ?