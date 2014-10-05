Epson kartuş kullanmayan L355 ve L555 yazıcılarını duyurdu

Yazıcılardaki kartuş değiştirme masraflarına son verecek çalışmalar içerisinde bulunan Epson, mürekkep tankına sahip yazıcılar geliştirmeye başlamıştı. Firma bu teknolojiye sahip iki yazıcı daha duyurdu.





L355 ve L555 adında hepsi-bir-arada tarzındaki yazıcılar kartuş yerine mürekkep tankları kullanıyor ve bu tanklar düşük maliyetlerle orijinal olarak doldurulabiliyor. Böylece sürekli kartuş değiştirme ihtiyacı ortadan kalkıyor.





Yazıcılar nispeten küçük boyutlara sahip ve masaüstünde çok fazla yer kaplamıyor. Mürekkep tankları tek dolum ile siyah-beyaz olarak 4000 sayfa veya renkli olarak 6500 sayfa basabiliyor. Tarayıcı olarak ise 30 sayfa kapasiteli bir besleyici barındırıyor.





Epson'un kendi mürekkebi ile doldurduğunuz tanklara dolum başına 8 pound ödemeniz gerekiyor. Böylece uzun süreli ve yoğun kullanımlarda maliyeti katlanmıyor. Her iki model bir valf sayesinde taşıma esnasında mürekkep sızıntısının önüne geçiyor. L555 modelinde ise taşmayı öneleyn bir sistem mevcut.





WiFi bağlantısı sayesinde iOS ve Android cihazlarınız üzerinden kablosuz yazdırma imkanı sunan ürünler L555 için 180 sayfalık faks depolama belleğine de sahip. Ürünlerden Epson L355 modeli 250 pound, Epson L555 modeli ise 330 pound fiyat etiketi ile satışa sunulacak.





http://www.epson.com.sg/epson_singapore/ink_tank_system_printers/product.page?product_name=Epson_L555