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Epson, mobil uyumlu en küçük etiket yazıcısını CES 2014'te duyuracak

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
7,5b
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Yazıcı
Ekrem71
Haber Editörü
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Epson, mobil uyumlu en küçük etiket yazıcısını CES 2014'te duyuracak

Yazıcı sistemleri konusunda dünyanın en büyüklerinden olan Epson, CES 2014 fuarında Android cihazlarına uyumlu olarak geliştirdiği pazardaki en küçük etiket yazıcısını lanse edecek.

LabelWorks LW-600P adındaki yazıcı, boyutları sayesinde batarya ile de kullanılabiliyor. Epson, iLabel uygulaması ile yazıcının mobil cihazlardan tam olarak kontrol edilmesini sağlamış. Bu açıdan da cihaz bir ilke imza atıyor.

2.5cm genişliğindeki cihaz bir akıllı telefondan biraz daha büyük. Cihaz asıl gücünü ise iLabel uygulaması ile gösteriyor. Bu uygulama ile kullanıcılar cihazlarında hazırladıkları etiket tasarımını, örnek baskının kamera ile fotoğrafını çekerek karşılaştırabiliyor. Uygulama karşılaştırmaya onay verirse baskıya devam edilebiliyor.

Ayrıca el çizimlerini bastırabilme, dikte edilen metni yazdırabilme, etiketleri uzun süre saklayabilme, barkod bastırabilme şeklinde pek çok işlem mobil cihazlardan yapılabiliyor. Epson yazıcı için açık kaynak bir yazılım geliştirme aracı da hazırlıyor. 

CES 2014 fuarında sergilenecek olan cihaz fuar sonrasında tek bir etiket rulosu dahil 99$, iki rulo dahil 123$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.  

http://www.androidcentral.com/seiko-epson-announces-smallest-label-printer-android-devices Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Xagdas 5 yıl
Aklıma geldi, en son habere yazayım dedim.
Sadece (dünyada) ilk önce sizin yaptığınız haberlerin köşesine "İLK KEZ DH'DE" gibi bir ifade yazmanız nasıl olurdu?
Mesela şimdi editörleriniz CES2014'te. Orda bir iki tüyo alsa ve haber yapsanız, "SADECE DH'DE" gibi. Diğer yabancı sitelerde olmayan birşey.
Şart değil tabi ama siteye uzaktan bakınca, özel haberleriniz bir çırpıda görülse.
1 Yanıt Yanıtla
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interwap 5 yıl Xagdas
Xagdas

Aklıma geldi, en son habere yazayım dedim.

Sadece (dünyada) ilk önce sizin yaptığınız haberlerin köşesine "İLK KEZ DH'DE" gibi bir ifade yazmanız nasıl olurdu?

Mesela şimdi editörleriniz CES2014'te. Orda bir iki tüyo alsa ve haber yapsanız, "SADECE DH'DE" gibi. Diğer yabancı sitelerde olmayan birşey.

Şart değil tabi ama siteye uzaktan bakınca, özel haberleriniz bir çırpıda görülse.

Dünyada ilk olduğunu nereden bileceksin? Belki papua yeni ginede bir kaç dakika önce yayınlandı. Bunu mu araştıracaklar?
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